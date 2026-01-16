HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

Kiểm tra đột xuất ga Hà Nội, phát hiện lượng lớn hàng hóa nghi nhập lậu

Thùy Linh

(NLĐO) - Lực lượng chức năng vừa kiểm tra đột xuất điểm tập kết hàng hóa tại khu vực sân cửa ra ga số 8 - Ga Hà Nội, phát hiện lượng lớn hàng hóa nghi nhập lậu.

Triển khai cao điểm kiểm tra, kiểm soát thị trường dịp cuối năm và trước Tết Nguyên đán, mới đây, Đoàn kiểm tra Phòng Nghiệp vụ Quản lý thị trường, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước, Bộ Công Thương đã chủ trì, phối hợp với Đội Cảnh sát giao thông đường sắt số 1, Phòng Hướng dẫn tuần tra, kiểm soát giao thông đường bộ, đường sắt (Công an TP Hà Nội) tiến hành kiểm tra đột xuất điểm tập kết hàng hóa tại khu vực sân cửa ra ga số 8 - Ga Hà Nội.

Kiểm tra ga Hà Nội phát hiện hàng hóa nghi nhập lậu với số lượng lớn - Ảnh 1.

Lực lượng chức năng kiểm tra đột xuất điểm tập kết hàng hóa tại khu vực sân cửa ra ga số 8 - Ga Hà Nội.

Qua kiểm tra thực tế, lực lượng chức năng phát hiện số lượng lớn hàng hóa có dấu hiệu vi phạm, gồm 1.930 sản phẩm mỹ phẩm là hàng mới, chưa qua sử dụng; 854 sản phẩm quần áo; 596 hộp thực phẩm bảo vệ sức khỏe có nguồn gốc xuất xứ ngoài Việt Nam và 30 sản phẩm phụ tùng ô tô như mặt máy, chân lắp lọc dầu không nhãn hiệu, không rõ chất lượng, nguồn gốc xuất xứ và rất nhiều các sản phẩm hàng hóa gia dụng khác.

Đáng chú ý, tại thời điểm kiểm tra, một số hàng hóa không có chủ sở hữu, người quản lý hoặc người sử dụng hợp pháp của lô hàng đến làm việc; một số hàng hóa có chủ sở hữu đến nhận, nhưng chủ sở hữu đó cũng không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hàng hóa.

Trên cơ sở đó, toàn bộ số hàng hóa nêu trên được đoàn kiểm tra xác định hàng hóa có dấu hiệu là hàng nhập lậu, không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Kiểm tra ga Hà Nội phát hiện hàng hóa nghi nhập lậu với số lượng lớn - Ảnh 3.

Đoàn kiểm tra đã tiến hành niêm phong, tạm giữ toàn bộ tang vật để phục vụ công tác xác minh, xử lý theo quy định pháp luật; đồng thời yêu cầu Chi nhánh khai thác đường sắt Hà Nội liên hệ, thông báo cho chủ sở hữu hợp pháp của hàng hóa đến Phòng Nghiệp vụ Quản lý thị trường trực thuộc Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước để làm việc.

quản lý thị trường đoàn kiểm tra hàng nhập lậu hàng giả ga Hà Nội tết nguyên đán
