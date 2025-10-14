HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Kiến nghị không thu hồi đất của người dân để mở rộng trụ sở ở Khánh Hòa

Tin, ảnh: Kỳ Nam

(NLĐO)- Phường Nha Trang kiến nghị không thu hồi đất của 32 hộ dân để mở rộng trụ sở Tỉnh ủy- HĐND, UBND tỉnh Khánh Hòa

Ngày 14-10, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Khánh Hòa cho biết đơn vị đã có biên bản làm việc với các cơ quan liên quan về phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng đối với 32 hộ dân sinh sống trên đường Nguyễn Bỉnh Khiêm (phường Nha Trang).

Trước đó, trong quá trình nghiên cứu mở rộng Dự án Trụ sở Tỉnh ủy - Đoàn ĐBQH - HĐND - UBND tỉnh Khánh Hòa (dự án trụ sở tỉnh Khánh Hòa), cơ quan chức năng có tính đến việc thu hồi khu đất của 32 hộ dân nói trên.

Sau đó, Báo Người Lao Động đã có bài viết "Một dự án cần tính thật kỹ ở Khánh Hòa" phản ánh việc mở rộng khuôn viên trụ sở tỉnh Khánh Hòa, ngoài ảnh hưởng đến quyền lợi của 32 hộ dân, còn phải điều chỉnh các quy hoạch cần thiết.

Liên quan đến vụ việc, Sở Nông nghiệp và Môi trường xác định khu đất của 32 hộ dân nằm trong phạm vi mở rộng trụ sở chưa phù hợp với quy hoạch đất xây dựng trụ sở cơ quan theo quy định của Luật Đất đai năm 2024.

Do đó, để thực hiện thu hồi đất khu vực này, cần phải điều chỉnh các quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng đã được phê duyệt cho phù hợp. Các sở ngành nhận định việc điều chỉnh quy hoạch tại thời điểm hiện nay "có tính nhạy cảm và khó đạt được sự đồng thuận của người dân".

Kiến nghị không thu hồi đất của dân mở rộng trụ sở công quyền tỉnh Khánh Hòa - Ảnh 1.

Mở rộng dự án trụ sở tỉnh Khánh Hòa phải thu hồi khu đất của 32 hộ dân đường Nguyễn Bĩnh Khiêm

Kết thúc buổi làm việc, các cơ quan thống nhất nhận định hồ sơ dự án hiện chưa đủ cơ sở pháp lý để tiến hành thu hồi đất đối với 32 hộ dân nêu trên. 

Trường hợp cơ quan có thẩm quyền quyết định mở rộng dự án, phải đảm bảo các điều kiện bắt buộc như điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Nha Trang đến năm 2040, Quy hoạch phân khu (tỷ lệ 1/2000) phường Xương Huân - Vạn Thạnh, Quy hoạch chi tiết 1/500, đồng thời điều chỉnh chủ trương đầu tư và quyết định phê duyệt dự án.

Sau khi hoàn thành các bước điều chỉnh nêu trên, UBND phường Nha Trang mới có thể thực hiện các thủ tục thu hồi đất, xác định khu tái định cư và tổ chức bồi thường, hỗ trợ cho các hộ dân theo quy định của pháp luật.

Tuy nhiên, theo đề xuất của UBND phường Nha Trang, địa phương kiến nghị không triển khai dự án mở rộng trụ sở Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh nhằm đảm bảo đời sống cho 32 hộ dân đang sinh sống ổn định lâu năm tại khu vực này.

Đồng thời, phường Nha Trang kiến nghị giữ nguyên hiện trạng là đất ở đô thị mà các hộ dân đang sinh sống.

Như vậy, nếu kiến nghị của phường Nha Trang được thống nhất, phương án này sẽ giúp ổn định đời sống dân cư, tránh phát sinh khiếu nại, đồng thời giảm áp lực ngân sách bồi thường, giải phóng mặt bằng.

Tin liên quan

Một dự án cần tính thật kỹ ở Khánh Hòa

Một dự án cần tính thật kỹ ở Khánh Hòa

Việc mở rộng khuôn viên trụ sở tỉnh Khánh Hòa, ngoài ảnh hưởng đến quyền lợi của 32 hộ dân, còn phải điều chỉnh các quy hoạch cần thiết

Làm rõ tính pháp lý việc thu hồi đất của 32 hộ dân để mở rộng trụ sở ở tỉnh Khánh Hòa

(NLĐO)- Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa yêu cầu làm rõ cơ sở pháp lý trong việc thu hồi đất đối của 32 hộ dân để mở rộng khuôn viên trụ sở

Khánh Hòa điều động, chỉ định nhiều chức vụ quan trọng

(NLĐO)- Khánh Hòa điều động, chỉ định nhiều vị trí quan trọng, trong đó có vị trí Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc 2 sở Công Thương, Tư pháp

tỉnh Khánh Hòa thu hồi đất cơ quan chức năng phương án bồi thường sở nông nghiệp
