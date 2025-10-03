Làm rõ tính pháp lý việc thu hồi đất của 32 hộ dân để mở rộng trụ sở ở tỉnh Khánh Hòa

Theo đó, UBND tỉnh Khánh Hòa có văn bản chỉ đạo vụ việc sau khi Báo Người Lao Động có bài viết "Một dự án cần tính thật kỹ ở Khánh Hòa". Bài báo phản ánh đơn kiến nghị của 32 hộ dân cư ngụ trên tuyến đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa lo lắng trước nguy cơ ảnh hưởng quyền lợi do mở rộng khuôn viên trụ sở Tỉnh ủy - Đoàn Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) - HĐND - UBND tỉnh Khánh Hòa (tại số 1 Trần Phú, phường Nha Trang).

Theo đó, UBND tỉnh Khánh Hòa nhận được Công văn số 3867/SNNMT-CCQLĐĐ ngày 17/9/2025 của Sở Nông nghiệp và Môi trường báo cáo chủ trương giải quyết bồi thường, giải phóng mặt bằng đối với 32 hộ dân nói trên.

Dự án xây dựng trụ sở Tỉnh ủy - Đoàn Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) - HĐND - UBND tỉnh Khánh Hòa tại số 1 Trần Phú

Qua xem xét, ông Nguyễn Khắc Toàn, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp, Sở Xây dựng, Sở Tài chính, UBND phường Nha Trang và các cơ quan, đơn vị liên quan nghiên cứu, làm rõ cơ sở pháp lý của việc thực hiện giải phóng mặt bằng, thu hồi đất đối với 32 hộ dân nói trên.

Trong trường hợp có căn cứ khẳng định việc thu hồi đối với các hộ dân nêu trên là đúng quy định pháp luật, cần có báo cáo cụ thể trình tự, thủ tục các bước thực hiện.

Trong đó, xác định rõ phương án bố trí tái định cư cho các hộ dân bị thu hồi đất, đảm bảo nguyên tắc người dân được bố trí tái định cư có điều kiện bằng hoặc tốt hơn nơi ở cũ.

Trường hợp không có cơ sở pháp lý để thực hiện việc giải phóng mặt bằng đối với các hộ dân nêu trên, nghiên cứu phương án tôn tạo, chỉnh trang bảo đảm an ninh, an toàn mục tiêu tại khu vực, đảm bảo quyền lợi về nơi ở và các điều kiện sinh hoạt cho người dân.

UBND tỉnh nhấn mạnh các cơ quan chức năng cần khẩn trương hoàn thành, báo cáo trước ngày 10-10-2025.