Thời sự

Kiến nghị kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm về đất đai, xây dựng của một dự án ở TP HCM

Thiện An

(NLĐO) - Công ty Cổ phần Đầu tư Anh Tuấn đã xây dựng một số công trình trên đất nông nghiệp nhưng không bị xử lý vi phạm theo quy định

Thanh tra TP HCM vừa ban hành kết luận thanh tra các công trình, dự án có khó khăn, vướng mắc trên địa bàn thành phố, trong đó có Dự án Khu dân cư Anh Tuấn Garden (gọi tắt là Dự án). 

Dự án thực hiện trên khu đất có diện tích 27.676 m² tại đường Lê Văn Lương, xã Nhơn Đức, huyện Nhà Bè, TP HCM (nay là đường Lê Văn Lương - xã Hiệp Phước, TP HCM) do Công ty Cổ phần Đầu tư Anh Tuấn làm chủ đầu tư.

Tổng diện tích đất Công ty Cổ phần Đầu tư Anh Tuấn đề xuất thực hiện dự án là 27.676 m² đất nông nghiệp (gồm 1.680,6m² công ty nhận góp vốn từ các cá nhân; 25.2441 m² đứng tên cá nhân và 854,3 m² đất do nhà nước quản lý).

Tháng 8-2012, UBND TP HCM công nhận Công ty Cổ phần Đầu tư Anh Tuấn làm chủ đầu tư Dự án. Tháng 10-2012, UBND huyện Nhà Bè có Văn bản chấp thuận đầu tư dự án phát triển nhà ở Khu dân cư Anh Tuấn Garden, trong đó tiến độ thực hiện dự án từ tháng 9-2012 đến tháng 9-2015. 

Kiến nghị xử lý vi phạm của một dự án ở TP HCM để đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật - Ảnh 1.

Dự án Khu dân cư Anh Tuấn Garden

Chủ đầu tư đã xây dựng hoàn thiện 100% hệ thống hạ tầng kỹ thuật của dự án và đã nghiệm thu hoàn thành công trình để đưa vào sử dụng vào năm 2014, chưa bàn giao cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền quản lý.

Hiện trạng tại Dự án có 3 căn nhà xây dựng kiên cố có cư dân đang sinh sống; 2 căn nhà tạm (bằng container); 1 quán cà phê Thanh niên và 1 nhà bia tưởng niệm Anh hùng liệt sĩ với diện tích khuôn viên khoảng 1.991m² đã hoàn thiện.

Đến thời điểm hiện nay, Công ty Cổ phần Đầu tư Anh Tuấn chỉ có quyền sử dụng đất hợp pháp với diện tích 1.680,6m²/27.676m² công ty đề xuất thực hiện dự án. 25.244.1m² đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân góp vốn nhưng chưa hoàn thành thủ tục góp vốn theo quy định.

Việc Sở Xây dựng ban hành Văn bản tham mưu cho UBND TP HCM công nhận Công ty Cổ phần Đầu tư Anh Tuấn làm chủ đầu tư Dự án là thực hiện không đúng quy định. 

Công ty Cổ phần Đầu tư Anh Tuấn chưa hoàn tất các thủ tục pháp lý về quyền sử dụng đất theo đề nghị của UBND huyện Nhà Bè nhưng đã tiến hành đầu tư xây dựng hoàn thiện hạ tầng từ năm 2014; đã tiến hành xây dựng một số công trình trên đất nông nghiệp nhưng không có cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lý vi phạm theo quy định.

Dự án chậm tiến độ (hết thời gian thực hiện từ tháng 9-2015), nhưng đến nay Sở Xây dựng chưa kiểm tra, xử lý theo quy định. 

Các khó khăn, vướng mắc của Dự án chủ yếu là nguyên nhân chủ quan từ phía chủ đầu tư, không chấp hành quy định pháp luật và thực hiện đầy đủ trách nhiệm của chủ đầu tư đã được xác định tại văn bản chấp thuận nhà đầu tư và chấp thuận đầu tư dự án. 

Bên cạnh đó, Sở Xây dựng, UBND huyện Nhà Bè đã thiếu kiểm tra, giám sát để doanh nghiệp vi phạm quy định pháp luật về đất đai, xây dựng tồn tại trong thời gian dài đến nay chưa được xử lý dứt điểm.

Theo quy định của Luật Đất đai năm 2024, Dự án không đủ điều kiện thực hiện điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án. Sở Nông nghiệp và Môi trường đang xem xét điều kiện đưa vào danh mục dự án thí điểm theo Nghị quyết số171/2024/HQ13 của Quốc hội. 

"Tuy nhiên, để đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật, cần phải kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm về đất đai, xây dựng của dự án và việc chấp hành pháp luật của doanh nghiệp trước khi đưa vào danh mục thí điểm theo Nghị quyết số 171/2024/QH13 của Quốc hội" - Thanh tra TP HCM kết luận.

Dự án Thanh tra TP HCM xử lý vi phạm khu dân cư Anh Tuấn Garden
