Thời sự Chính trị

Một UBND phường bị Thanh tra TP HCM yêu cầu chấn chỉnh trong việc cung cấp hồ sơ, báo cáo

THIỆN AN

(NLĐO) - Thanh tra TP HCM kết luận quá trình triển khai thực hiện dự án Thu gom, xử lý và thoát nước khu đô thị mới Phú Mỹ đã có những hạn chế, thiếu sót

Thanh tra TP HCM vừa ban hành kết luận thanh tra các công trình, dự án có khó khăn, vướng mắc trên địa bàn thành phố, trong đó có dự án Thu gom, xử lý và thoát nước khu đô thị mới Phú Mỹ (gọi tắt là Dự án).

Thực hiện không đúng Luật Đấu thầu

Dự án này nằm trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ). Dự án do Ban Quản lý Dự án chuyên ngành dân dụng và công nghiệp tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (nay là Ban Quản lý dự án chuyên ngành giao thông và dân dụng Bà Rịa - Vũng Tàu) làm chủ đầu tư.

Dự án có mục tiêu cải thiện vệ sinh môi trường đô thị, giải quyết tình trạng ô nhiễm môi trường, tạo môi trường cảnh quan đô thị xanh, sạch, đẹp, bền vững của khu đô thị mới Phú Mỹ.

Dự án gồm xây dựng 1 nhà máy xử lý nước thải có công suất xử lý 29.700 m3/ngày và hệ thống thu gom nước thải. Tổng mức đầu tư được phê duyệt hơn 818 tỉ đồng.

Một UBND phường bị Thanh tra TP HCM yêu cầu chấn chỉnh trong việc cung cấp hồ sơ, dự họp, báo cáo - Ảnh 1.

Nhà máy thu gom và xử lý nước thải khu đô thị mới Phú Mỹ. Ảnh: QUANG VŨ

Thanh tra TP HCM kết luận quá trình triển khai thực hiện dự án, chủ đầu tư và các đơn vị liên quan có những hạn chế, thiếu sót.

Cụ thể, đối với Ban Quản lý dự án chuyên ngành giao thông và dân dụng Bà Rịa - Vũng Tàu, việc không lập kế hoạch đấu thầu, không công khai kết quả lựa chọn nhà thầu đối với các gói thầu tư vấn trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư, là thực hiện không đúng quy định của Luật Đấu thầu và quy định pháp luật có liên quan theo từng thời điểm thực hiện.

TIN LIÊN QUAN

Không công khai kết quả lựa chọn nhà thầu đối với các gói thầu tư vấn theo hình thức chỉ định thầu trong giai đoạn thực hiện dự án, là thực hiện không đúng Luật Đấu thầu.

Chậm phối hợp với các đơn vị liên quan trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng theo chỉ đạo của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ), dẫn đến ảnh hưởng tiến độ thi công, dự án chưa thể đưa vào hoạt động.

Theo Thanh tra TP HCM, Ban Quản lý dự án cần chủ động hoàn chỉnh hồ sơ đề xuất cấp giấy phép môi trường theo đề nghị của hội đồng thẩm định, Sở Nông nghiệp và Môi trường để đưa nhà máy xử lý nước thải và lưu vực tuyến ống, các Trạm bơm số 1, Trạm bơm số 2 đi vào hoạt động, tránh tình trạng xuống cấp, hư hỏng các thiết bị, gây lãng phí.

Chậm hoàn thành công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng

Thanh tra TP HCM kết luận Chi nhánh Trung tâm Phát triển quỹ đất khu vực Phú Mỹ (cũ), UBND thành phố Phú Mỹ (cũ) chậm hoàn thành công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và bàn giao mặt bằng cho Ban Quản lý dự án để thi công Trạm bơm số 3 và Tuyến ống thu gom nước thải đi dọc tuyến mương thoát nước chính dọc Quốc lộ 51. Việc này là thực hiện chưa đúng theo chỉ đạo của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ). Từ đó, dẫn đến ảnh hưởng tiến độ thi công, đến nay chưa đưa vào hoạt động.

Trách nhiệm thuộc về chủ đầu tư Dự án, UBND thành phố Phú Mỹ (cũ) và các tổ chức, cá nhân tham mưu thuộc đơn vị từng thời kỳ có liên quan.

Đến nay, dự án đã chậm tiến độ, gói thầu số 14B chưa hoàn thành (thời hạn thực hiện dự án đến ngày 31-12-2025). Nguyên nhân khách quan chủ yếu do gói thầu số 14B thi công song song và tiến độ thi công phụ thuộc công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng của Dự án Tuyến mương thoát nước chính dọc Quốc lộ 51.

Hạn chế chủ quan một phần do các đơn vị chậm phối hợp trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng theo chỉ đạo của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ) dẫn đến ảnh hưởng tiến độ thi công, đến nay chưa đưa vào hoạt động.

Ngoài ra, chủ đầu tư và các đơn vị tư vấn liên quan có các hạn chế, thiếu sót trong công tác đấu thầu, lựa chọn nhà thầu.

Chánh Thanh tra TP HCM kiến nghị Chủ tịch UBND thành phố chỉ đạo Chủ tịch UBND phường Phú Mỹ, phường Tân Phước và các phường có liên quan tổ chức kiểm điểm, rút kinh nghiệm theo thẩm quyền, phân cấp đúng quy định đối với các tập thể, cá nhân có hạn chế, thiếu sót thuộc UBND thành phố Phú Mỹ (cũ).

Riêng đối với UBND phường Phú Mỹ cần nghiêm túc chấn chỉnh trong việc cung cấp hồ sơ, tham dự cuộc họp và báo cáo theo yêu cầu của Thanh tra TP HCM.

Tin liên quan

Thanh tra Chính phủ: Dự án nâng cấp QL 6 tăng từ 906 tỉ lên 2.359 tỉ đồng, đến nay vẫn chậm tiến độ

Thanh tra Chính phủ: Dự án nâng cấp QL 6 tăng từ 906 tỉ lên 2.359 tỉ đồng, đến nay vẫn chậm tiến độ

(NLĐO)- Thanh tra Chính phủ đã chỉ ra nhiều tồn tại ở Dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 6.

Trao quyết định bổ nhiệm Phó Tổng Thanh tra Thường trực Thanh tra Chính phủ

(NLĐO)- Thủ tướng đã trao quyết định bổ nhiệm Phó Tổng Thanh tra Thường trực Thanh tra Chính phủ cho ông Nguyễn Quốc Đoàn.

Thanh tra dự án Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên do 9 gói thầu "treo" quyết toán

(NLĐO) – 9/19 gói thầu đã đưa vào sử dụng nhưng chưa hoàn thành thủ tục thanh quyết toán theo quy định

