Thời sự

Trao quyết định bổ nhiệm Phó Tổng Thanh tra Thường trực Thanh tra Chính phủ

Minh Chiến

(NLĐO)- Thủ tướng đã trao quyết định bổ nhiệm Phó Tổng Thanh tra Thường trực Thanh tra Chính phủ cho ông Nguyễn Quốc Đoàn.

Chiều 5-11, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì lễ công bố Quyết định tiếp nhận, bổ nhiệm Phó Tổng Thanh tra Thường trực Thanh tra Chính phủ với ông Nguyễn Quốc Đoàn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao.

- Ảnh 1.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình trao Quyết định bổ nhiệm Phó Tổng Thanh tra Thường trực Thanh tra Chính phủ với ông Nguyễn Quốc Đoàn. Ảnh: Nhật Bắc

Phát biểu chúc mừng ông Nguyễn Quốc Đoàn, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh đây là sự bổ sung nhân sự kịp thời, cần thiết đối với ngành thanh tra, trong bối cảnh cả nước chuẩn bị tiến tới Đại hội XIV của Đảng.

Theo Thủ tướng, ông Nguyễn Quốc Đoàn là cán bộ được đào tạo bài bản, có chuyên môn sâu trong ngành an ninh; có kinh nghiệm thực tiễn dày dặn với hơn 27 năm công tác, trải qua nhiều cương vị ở Trung ương và địa phương như: Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên Huế (nay là TP Huế); Phó Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế (nay là TP Huế); Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn; Phó Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao.

Thủ tướng đánh giá trong bất kỳ cương vị công tác nào, ông Nguyễn Quốc Đoàn cũng luôn thể hiện bản lĩnh chính trị, tư tưởng vững vàng, gương mẫu, năng động, sáng tạo, không ngừng nỗ lực phấn đấu, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước, nhân dân giao phó; có những đóng góp tích cực đối với sự phát triển của ngành, địa phương và sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Thủ tướng tin tưởng trên cương vị mới với nhiều thách thức mới, nhưng với bản lĩnh, kinh nghiệm và phẩm chất, đạo đức trong sáng của mình, ông Nguyễn Quốc Đoàn sẽ cùng với tập thể Đảng ủy, Lãnh đạo, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành thanh tra tiếp tục phát huy, kế thừa truyền thống quý báu của ngành, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân.

- Ảnh 2.

Ông Nguyễn Quốc Đoàn phát biểu nhận nhiệm vụ. Ảnh: Nhật Bắc

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Nguyễn Quốc Đoàn bày tỏ xúc động và lòng biết ơn tới Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đứng đầu là Tổng Bí thư Tô Lâm, Đảng ủy Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ đã tin tưởng phân công, tiếp nhận, bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Tổng Thanh tra Thường trực Thanh tra Chính phủ.

Ông Nguyễn Quốc Đoàn khẳng định đây vừa là niềm vinh dự lớn với cá nhân, vừa là nhiệm vụ được Đảng, Chính phủ và nhân dân giao phó. Trên cương vị công tác mới, ông Nguyễn Quốc Đoàn xin tiếp thu, thực hiện đầy đủ các ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ; sẽ nỗ lực hết sức mình, phấn đấu nhiều hơn nữa, với tinh thần trách nhiệm cao nhất, không ngừng học tập, rèn luyện, tu dưỡng, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và lời dạy của Người "cán bộ thanh tra như cái gương cho người ta soi mặt, gương mờ thì không soi được".

Đồng thời, thực hiện nghiêm các nguyên tắc, quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, của ngành, chấp hành sự phân công công tác, cùng tập thể Đảng ủy, lãnh đạo Thanh tra Chính phủ phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất, tận tâm, tận lực, vượt qua những thách thức, trở ngại, đóng góp hết sức mình cho sự nghiệp chung để công tác thanh tra thực sự là "thanh bảo kiếm" sắc bén của Đảng và Nhà nước, là chỗ dựa của nhân dân.

    Thông báo