Thời sự

Những đối tượng nào được đề xuất tăng lương cơ sở lên 2,53 triệu đồng/tháng?

Minh Chiến

(NLĐO)- Bộ Nội vụ đề xuất điều chỉnh mức lương cơ sở từ 2,34 triệu đồng/tháng lên 2,53 triệu đồng/tháng từ 1-7-2026.

Bộ Nội vụ vừa gửi Bộ Tư pháp hồ sơ dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định mức lương cơ sở và chế độ tiền thưởng đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang, để thẩm định.

Bộ Nội vụ đề xuất tăng lương cơ sở từ 1-7-2026

Bộ Nội vụ đề xuất tăng lương cơ sở từ 1-7-2026

Tại tờ trình, Bộ Nội vụ đề xuất điều chỉnh mức lương cơ sở từ 2,34 triệu đồng/tháng lên 2,53 triệu đồng/tháng từ 1-7-2026.

Theo Bộ Nội vụ, mức lương cơ sở 2,34 triệu đồng/tháng hiện nay chỉ bằng 56,12% mức lương tối thiểu vùng bình quân của khu vực doanh nghiệp, nên các mức lương khác trong hệ thống bảng lương của cán bộ, công chức, viên chức cũng thấp, dẫn đến đời sống của cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang còn nhiều khó khăn.

Ngoài ra, thực hiện chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính các cấp và thực hiện mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp; thực hiện quy định của các pháp luật liên quan mới được sửa đổi như Luật Cán bộ, công chức năm 2025; Luật Viên chức năm 2025... một số nhóm đối tượng áp dụng tại Nghị định số 73/2024/NĐ-CP không còn phù hợp.

Do đó, việc xây dựng nghị định của Chính phủ điều chỉnh mức lương cơ sở từ 2,34 triệu đồng/tháng lên 2,53 triệu đồng/tháng (tăng 8%) đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang là cần thiết.

Bộ Nội vụ nhấn mạnh việc tăng lương sẽ tạo động lực làm việc, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác, đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp, góp phần cải thiện đời sống của người hưởng lương, phụ cấp và nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị.

Theo dự thảo nghị định, Người hưởng lương, phụ cấp áp dụng mức lương cơ sở 2,53 triệu đồng/tháng bao gồm:

- Cán bộ, công chức từ Trung ương đến cấp xã

- Viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập

- Người làm các công việc theo chế độ hợp đồng lao động quy định tại Nghị định số 111/2022/NĐ-CP ngày 30-12-2022 của Chính phủ về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập thuộc trường hợp được áp dụng hoặc có thỏa thuận trong hợp đồng lao động áp dụng xếp lương theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14-12-2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang

- Người làm việc trong chỉ tiêu biên chế tại các hội được ngân sách nhà nước hỗ trợ kinh phí hoạt động theo quy định tại Nghị định số 126/2024/NĐ- CP ngày 8-10-2024 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội

- Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, viên chức quốc phòng, công chức quốc phòng và lao động hợp đồng thuộc Quân đội nhân dân Việt Nam

- Sĩ quan, hạ sĩ quan hưởng lương, công nhân công an và lao động hợp đồng thuộc Công an nhân dân

- Người làm việc trong tổ chức cơ yếu

- Hạ sĩ quan và binh sĩ thuộc Quân đội nhân dân Việt Nam; hạ sĩ quan và chiến sĩ nghĩa vụ thuộc Công an nhân dân

- Người hoạt động không chuyên trách ở thôn và tổ dân phố. 

Theo Nghị định 293 năm 2025 của Chính phủ, lương tối thiểu vùng áp dụng từ 1-12-26 như sau: Vùng I là 5,31 triệu đồng; Vùng II là 4,73 triệu đồng; Vùng III là 4,14 triệu đồng và Vùng IV 3,7 triệu đồng.

Mong sống được bằng lương hưu

Mong sống được bằng lương hưu

(NLĐO) - Lương hưu thấp, người hưởng hưu phải tiếp tục làm việc để có thêm thu nhập trang trải cuộc sống

Thủ tướng Lê Minh Hưng chỉ đạo Bộ Nội vụ về cải cách chính sách tiền lương

(NLĐO)- Thủ tướng yêu cầu Bộ Nội vụ tiếp tục triển khai đồng bộ, hiệu quả cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội theo các kết luận của Bộ Chính trị.

Dự kiến cách tính lương, phụ cấp theo lương cơ sở mới 2,53 triệu đồng/tháng

(NLĐO)- Mức lương cơ sở dự kiến tăng lên 2,53 triệu đồng/tháng, bắt đầu thực hiện từ ngày 1-7-2026.

