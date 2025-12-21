HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Lao động

Kiến nghị trợ cấp hưu trí từ 60 tuổi, Bộ trưởng Y tế nói gì?

Ngọc Dung

(NLĐO) - Cử tri kiến nghị Chính phủ mở rộng trợ cấp hưu trí xã hội hằng tháng cho người từ đủ 60 tuổi theo quy định hiện hành.

Cử tri tỉnh Lâm Đồng vừa kiến nghị Chính phủ xem xét mở rộng chính sách trợ cấp hưu trí xã hội cho người từ đủ 60 tuổi trở lên, căn cứ quy định xác định người cao tuổi trong pháp luật hiện hành và Luật BHXH 2024, có hiệu lực từ ngày 1-7-2025.

img

Cử tri kiến nghị người đủ 60 tuổi được hưởng trợ cấp hưu trí xã hội. Ảnh minh hoạ

Trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Lâm Đồng trước kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan cho biết trong nhiều năm qua, Chính phủ đã từng bước điều chỉnh chính sách theo hướng hạ độ tuổi và mở rộng diện người cao tuổi được hưởng trợ cấp xã hội, phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của đất nước.

Theo Bộ Y tế, từ năm 2002, người từ 90 tuổi trở lên mới được hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng. Sau đó, độ tuổi này liên tục được điều chỉnh giảm xuống còn 85 tuổi, rồi 80 tuổi đối với những người không có lương hưu hoặc trợ cấp từ ngân sách Nhà nước.

Đến năm 2021, chính sách tiếp tục mở rộng sang nhóm người từ 75 đến dưới 80 tuổi thuộc hộ nghèo, cận nghèo, sinh sống tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đặc biệt khó khăn.

Đáng chú ý, từ ngày 1-7-2025, Nghị định 176 quy định chi tiết thi hành Luật BHXH chính thức có hiệu lực, bổ sung chính sách trợ cấp hưu trí xã hội dành cho người cao tuổi. Đây được xem là bước tiến quan trọng trong việc hoàn thiện mạng lưới an sinh, đặc biệt đối với nhóm người không có khả năng tham gia hoặc thụ hưởng đầy đủ chế độ BHXH.

Tuy nhiên, Bộ Y tế cho rằng việc tiếp tục hạ độ tuổi hưởng trợ cấp xuống mốc 60, như kiến nghị của cử tri, cần được nghiên cứu thận trọng. Việc mở rộng đối tượng thụ hưởng trong bối cảnh ngân sách Nhà nước còn nhiều khó khăn là thách thức lớn, đòi hỏi sự cân nhắc kỹ lưỡng giữa khả năng chi trả và mục tiêu bảo đảm an sinh bền vững.

Bộ Y tế khẳng định ghi nhận kiến nghị của cử tri tỉnh Lâm Đồng, đồng thời sẽ phối hợp với các bộ, ngành liên quan nghiên cứu, tham mưu cấp có thẩm quyền xem xét, hoàn thiện chính sách đối với người cao tuổi trong thời gian tới, phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế – xã hội của đất nước.

Theo thống kê, cả nước hiện có khoảng 1,6 triệu người cao tuổi thụ hưởng trợ cấp hưu trí xã hội, gồm 1,5 triệu người từ đủ 75 đến 80 tuổi không có lương hưu và 100.000 người từ đủ 70 đến dưới 75 tuổi thuộc hộ nghèo, cận nghèo.

Theo quy định hiện hành, người từ đủ 75 tuổi không có lương hưu, không trợ cấp BHXH được nhận trợ cấp hưu trí xã hội 500.000 đồng mỗi tháng. Với nhóm hộ nghèo, cận nghèo, độ tuổi áp dụng từ đủ 70 đến dưới 75 tuổi. Tỉnh Quảng Ninh và Hải Phòng dẫn đầu cả nước với mức trợ cấp 700.000 đồng mỗi tháng; Hà Nội và TPHCM chi 650.000 đồng, cao hơn mức quy định.

Sắp có hướng dẫn mới về chính sách hưu trí bổ sung

Sắp có hướng dẫn mới về chính sách hưu trí bổ sung

(NLĐO) - Người sử dụng lao động và người lao động đã tham gia BHXH bắt buộc được tham gia bảo hiểm hưu trí bổ sung trên cơ sở tự nguyện

Kiến nghị giảm độ tuổi hưởng chế độ trợ cấp hưu trí xã hội

(NLĐO) - Việc điều chỉnh độ tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội cần được xem xét trong tổng thể các chính sách an sinh xã hội và ngân sách nhà nước từng thời kỳ

Doanh nghiệp khó khăn được tạm dừng đóng quỹ hưu trí và tử tuất

(NLĐO) - Doanh nghiệp gặp khó khăn do khủng hoảng, thiên tai hoặc suy thoái kinh tế có thể đề nghị tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất.

