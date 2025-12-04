Sắp có hướng dẫn mới về chính sách hưu trí bổ sung

Theo Luật BHXH 2024, hưu trí bổ sung là chính sách BHXH mang tính chất tự nguyện nhằm mục tiêu bổ sung cho chế độ hưu trí trong BHXH bắt buộc; có cơ chế tạo lập quỹ từ sự đóng góp của người lao động và người sử dụng lao động dưới hình thức tài khoản tiết kiệm cá nhân, được bảo toàn và tích lũy thông qua hoạt động đầu tư theo quy định của pháp luật.

Hướng tới các mục tiêu tạo khuôn khổ pháp lý triển khai hiệu quả, bền vững chính sách bảo hiểm hưu trí bổ sung theo quy định tại Luật BHXH năm 2024; đa dạng hóa các chương trình an sinh xã hội, giảm gánh nặng của ngân sách nhà nước cho công tác an sinh xã hội trong dài hạn, mới đây, Bộ Tài chính đã dự thảo nghị định quy định về bảo hiểm hưu trí bổ sung.

Hưu trí bổ sung là chính sách BHXH mang tính chất tự nguyện nhằm bổ sung cho chế độ hưu trí của BHXH bắt buộc

Theo dự thảo, người sử dụng lao động và người lao động đã tham gia BHXH bắt buộc được tham gia bảo hiểm hưu trí bổ sung trên cơ sở tự nguyện. Phương thức tham gia là thông qua người sử dụng lao động; mức đóng do người sử dụng lao động và người lao động tự nguyện thỏa thuận.

Việc chi trả từ quỹ bảo hiểm hưu trí bổ sung cho người tham gia sẽ do doanh nghiệp quản lý quỹ bảo hiểm hưu trí bổ sung chi trả căn cứ theo hợp đồng tham gia cùng văn bản thỏa thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động. Trong trường hợp người lao động chưa đáp ứng điều kiện nhận chi trả theo văn bản thỏa thuận thì người sử dụng lao động được nhận hoàn trả từ tài khoản hưu trí cá nhân của người lao động đối với phần đóng góp của người sử dụng lao động, bao gồm kết quả đầu tư và chi phí hoạt động đã phân bổ.

Cũng theo dự thảo, việc chi trả từ quỹ bảo hiểm hưu trí bổ sung sẽ thực hiện theo nguyên tắc thị trường. Số tiền chi trả bảo hiểm hưu trí bổ sung dựa trên số dư tài khoản hưu trí cá nhân tại thời điểm chi trả. Nhà nước không đảm bảo về số tiền chi trả bảo hiểm hưu trí bổ sung.

Về doanh nghiệp quản lý quỹ bảo hiểm hưu trí bổ sung, dự thảo Nghị định quy định dịch vụ quản lý quỹ bảo hiểm hưu trí bổ sung là ngành nghề kinh doanh có điều kiện và cần phải đáp ứng các điều kiện về loại hình doanh nghiệp (doanh nghiệp bảo hiểm, công ty quản lý quỹ), năng lực tài chính, quản trị và yêu cầu về nhân sự. Trên cơ sở đó, dự thảo nghị định quy định cụ thể về hồ sơ, quy trình thủ tục cấp, cấp lại, điều chỉnh giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ quản lý quỹ bảo hiểm hưu trí bổ sung.

Theo Bộ Tài chính, từ năm 2016 đến nay, cơ quan chức năng đã cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ quản lý quỹ hưu trí bổ sung tự nguyện cho 4 doanh nghiệp. Gồm: Công ty Quản lý quỹ đầu tư Dragon Capital Việt Nam (DC); Công ty Quản lý quỹ đầu tư MB (MBC); Công ty Quản lý quỹ đầu tư Vietcombank (VCBF); Công ty Quản lý quỹ đầu tư SSI (SSIAM). Các doanh nghiệp quản lý quỹ hưu trí bắt đầu thành lập quỹ hưu trí từ năm 2021 và đến nay có 7 quỹ được thành lập với tổng trị giá tài sản của hệ thống quỹ hưu trí tính đến cuối năm 2024 đạt 1.549 tỉ đồng. Toàn hệ thống quỹ hưu trí đến cuối năm 2024 có 24.367 người tham gia, bao gồm người lao động của 30 doanh nghiệp và 85 cá nhân trực tiếp tham gia quỹ hưu trí; tổng số tài khoản người tham gia quỹ được quản trị tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam tại thời điểm cuối năm 2024 là 24.744 tài khoản. Riêng trong năm 2024, tổng số tiền đóng góp vào các quỹ hưu trí là 570,9 tỉ đồng, tổng số tiền chi trả là gần 33,2 tỉ đồng.



