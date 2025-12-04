Sắp có hướng dẫn mới về chính sách hưu trí bổ sung

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Lao động

Sắp có hướng dẫn mới về chính sách hưu trí bổ sung

MAI CHI

(NLĐO) - Người sử dụng lao động và người lao động đã tham gia BHXH bắt buộc được tham gia bảo hiểm hưu trí bổ sung trên cơ sở tự nguyện

Theo Luật BHXH 2024, hưu trí bổ sung là chính sách BHXH mang tính chất tự nguyện nhằm mục tiêu bổ sung cho chế độ hưu trí trong BHXH bắt buộc; có cơ chế tạo lập quỹ từ sự đóng góp của người lao động và người sử dụng lao động dưới hình thức tài khoản tiết kiệm cá nhân, được bảo toàn và tích lũy thông qua hoạt động đầu tư theo quy định của pháp luật.

Hướng tới các mục tiêu tạo khuôn khổ pháp lý triển khai hiệu quả, bền vững chính sách bảo hiểm hưu trí bổ sung theo quy định tại Luật BHXH năm 2024; đa dạng hóa các chương trình an sinh xã hội, giảm gánh nặng của ngân sách nhà nước cho công tác an sinh xã hội trong dài hạn, mới đây, Bộ Tài chính đã dự thảo nghị định quy định về bảo hiểm hưu trí bổ sung.

Sắp có hướng dẫn mới về chính sách hưu trí bổ sung - Ảnh 1.

Hưu trí bổ sung là chính sách BHXH mang tính chất tự nguyện nhằm bổ sung cho chế độ hưu trí của BHXH bắt buộc

Theo dự thảo, người sử dụng lao động và người lao động đã tham gia BHXH bắt buộc được tham gia bảo hiểm hưu trí bổ sung trên cơ sở tự nguyện. Phương thức tham gia là thông qua người sử dụng lao động; mức đóng do người sử dụng lao động và người lao động tự nguyện thỏa thuận.

Việc chi trả từ quỹ bảo hiểm hưu trí bổ sung cho người tham gia sẽ do doanh nghiệp quản lý quỹ bảo hiểm hưu trí bổ sung chi trả căn cứ theo hợp đồng tham gia cùng văn bản thỏa thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động. Trong trường hợp người lao động chưa đáp ứng điều kiện nhận chi trả theo văn bản thỏa thuận thì người sử dụng lao động được nhận hoàn trả từ tài khoản hưu trí cá nhân của người lao động đối với phần đóng góp của người sử dụng lao động, bao gồm kết quả đầu tư và chi phí hoạt động đã phân bổ.

Cũng theo dự thảo, việc chi trả từ quỹ bảo hiểm hưu trí bổ sung sẽ thực hiện theo nguyên tắc thị trường. Số tiền chi trả bảo hiểm hưu trí bổ sung dựa trên số dư tài khoản hưu trí cá nhân tại thời điểm chi trả. Nhà nước không đảm bảo về số tiền chi trả bảo hiểm hưu trí bổ sung.

Về doanh nghiệp quản lý quỹ bảo hiểm hưu trí bổ sung, dự thảo Nghị định quy định dịch vụ quản lý quỹ bảo hiểm hưu trí bổ sung là ngành nghề kinh doanh có điều kiện và cần phải đáp ứng các điều kiện về loại hình doanh nghiệp (doanh nghiệp bảo hiểm, công ty quản lý quỹ), năng lực tài chính, quản trị và yêu cầu về nhân sự. Trên cơ sở đó, dự thảo nghị định quy định cụ thể về hồ sơ, quy trình thủ tục cấp, cấp lại, điều chỉnh giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ quản lý quỹ bảo hiểm hưu trí bổ sung.

Theo Bộ Tài chính, từ năm 2016 đến nay, cơ quan chức năng đã cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ quản lý quỹ hưu trí bổ sung tự nguyện cho 4 doanh nghiệp. Gồm: Công ty Quản lý quỹ đầu tư Dragon Capital Việt Nam (DC); Công ty Quản lý quỹ đầu tư MB (MBC); Công ty Quản lý quỹ đầu tư Vietcombank (VCBF); Công ty Quản lý quỹ đầu tư SSI (SSIAM).

Các doanh nghiệp quản lý quỹ hưu trí bắt đầu thành lập quỹ hưu trí từ năm 2021 và đến nay có 7 quỹ được thành lập với tổng trị giá tài sản của hệ thống quỹ hưu trí tính đến cuối năm 2024 đạt 1.549 tỉ đồng. Toàn hệ thống quỹ hưu trí đến cuối năm 2024 có 24.367 người tham gia, bao gồm người lao động của 30 doanh nghiệp và 85 cá nhân trực tiếp tham gia quỹ hưu trí; tổng số tài khoản người tham gia quỹ được quản trị tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam tại thời điểm cuối năm 2024 là 24.744 tài khoản. Riêng trong năm 2024, tổng số tiền đóng góp vào các quỹ hưu trí là 570,9 tỉ đồng, tổng số tiền chi trả là gần 33,2 tỉ đồng.


Tin liên quan

Kiến nghị giảm độ tuổi hưởng chế độ trợ cấp hưu trí xã hội

Kiến nghị giảm độ tuổi hưởng chế độ trợ cấp hưu trí xã hội

(NLĐO) - Việc điều chỉnh độ tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội cần được xem xét trong tổng thể các chính sách an sinh xã hội và ngân sách nhà nước từng thời kỳ

Ai được tham gia bảo hiểm hưu trí bổ sung?

(NLĐO) - Hiện có 4 doanh nghiệp được cấp phép quản lý quỹ hưu trí bổ sung tự nguyện với tổng trị giá tài sản đến cuối năm 2023 là 857,9 tỉ đồng, với khoảng 5.000 người tham gia

Mức đóng của NLĐ vào quỹ hưu trí bổ sung tự nguyện

(NLĐO) - Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội vừa ban hành Thông tư 19/2018/TT-BLĐTBXH hướng dẫn xây dựng văn bản thỏa thuận tham gia chương trình hưu trí bổ sung tự nguyện tại doanh nghiệp.

chế độ hưu trí người lao động BHXH lương hưu hưu trí Luật BHXH hưu trí bổ sung
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo