Kiến tạo nền tảng cơ bản cho giai đoạn phát triển mới

Sáng 14-10, Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã diễn ra phiên chính thức. Dự phiên khai mạc đại hội có Tổng Bí thư Tô Lâm; nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; Chủ tịch nước Lương Cường; nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết; nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang; Thủ tướng Phạm Minh Chính; nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An; nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân; Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú; nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư Phan Diễn; nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh.

Cùng dự còn có các Ủy viên Bộ Chính trị: Lê Minh Hưng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Phan Đình Trạc, Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Nguyễn Trọng Nghĩa, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; Nguyễn Duy Ngọc, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Nguyễn Văn Nên, Thường trực Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV của Đảng, nguyên Bí thư Thành ủy TP HCM; Nguyễn Hòa Bình, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ; Nguyễn Xuân Thắng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an.

Để lại nhiều dấu ấn

Tại đại hội, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Văn Được đã tóm tắt một số nội dung chủ yếu, trọng tâm của Báo cáo chính trị trình Đại hội Đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Văn Được cho biết được sự quan tâm lãnh đạo sâu sát và hỗ trợ kịp thời của Trung ương, cùng sự đồng lòng, ủng hộ của các tầng lớp nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp; Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP HCM tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, tiên phong, năng động, sáng tạo, đã nỗ lực phấn đấu vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, đặc biệt là đại dịch COVID-19; thực hiện thành công các mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025 với những kết quả khá toàn diện và để lại nhiều dấu ấn, kiến tạo nền tảng cơ bản cho giai đoạn phát triển mới.

Theo đó, kết quả thực hiện cho thấy phần lớn các chỉ tiêu kinh tế - xã hội nhiệm kỳ 2020-2025 hoàn thành. Tổng giá trị GRDP năm 2025 ước tính 3,03 triệu tỉ đồng, tăng hơn 1,5 lần so với năm 2020, chiếm 23,5% GDP cả nước. GRDP bình quân đầu người ước đạt 220 triệu đồng, gấp 1,7 lần cả nước. Tốc độ tăng trưởng kinh tế năm 2025 phấn đấu đạt 8,5% (9 tháng đầu năm tăng trưởng 7,69% - không tính dầu khí). Thu ngân sách nhà nước năm 2025 của thành phố dự kiến đạt 800.000 tỉ đồng, đạt 120% dự toán Trung ương giao, chiếm 1/3 tổng thu ngân sách quốc gia.

Công nghiệp tập trung phát triển theo hướng ưu tiên những lĩnh vực có hàm lượng khoa học - công nghệ cao, hiện đại hóa các ngành hiện hữu, phát triển những ngành công nghiệp chủ lực, nâng cao tỉ lệ nội địa hóa. Năng lực ngành xây dựng tiếp tục cải thiện, có khả năng thiết kế, thi công nhiều công trình hiện đại, sử dụng vật liệu thân thiện môi trường. Các ngành dịch vụ phát triển theo hướng hiện đại, chất lượng thương mại - dịch vụ cải thiện mạnh mẽ. Thị trường tiêu dùng nội địa và hoạt động xuất nhập khẩu tiếp tục tăng trưởng ổn định. Thị trường tài chính tiền tệ và thị trường vốn tiếp tục phát triển, giữ vai trò trung tâm của cả nước. Thị trường khoa học - công nghệ tăng trưởng về quy mô, góp phần hỗ trợ doanh nghiệp ứng dụng công nghệ mới, nâng cao năng lực sản xuất và khả năng cạnh tranh.

Trong nhiệm kỳ qua, TP HCM tiếp tục giữ vị thế là trung tâm kinh tế lớn của cả nước, với hệ sinh thái dịch vụ, du lịch, công nghiệp, logistics và khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo phát triển vượt trội, hội tụ những nền tảng thể chế - quản trị số hàng đầu cả nước.

Sự nghiệp giáo dục - đào tạo và công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân tiếp tục đạt nhiều kết quả nổi bật. Đầu tư có trọng tâm, trọng điểm lĩnh vực văn hóa, văn học nghệ thuật; thể thao thành tích cao. Triển khai thực hiện hiệu quả chính sách an sinh xã hội. Chương trình giảm nghèo bền vững triển khai đạt hiệu quả; các phong trào "đền ơn đáp nghĩa" phát triển ngày càng sâu rộng, hiệu quả.

Tổng Bí thư Tô Lâm cùng lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự phiên khai mạc Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Ảnh: B.T.C

Kết nối vùng, liên kết các trục động lực

Cũng theo Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Văn Được, trong nhiệm kỳ qua, thành phố tập trung hoàn thành quy hoạch, các địa phương đã quyết liệt chỉ đạo tháo gỡ nhiều điểm nghẽn về cơ chế, thủ tục, đất đai. Tập trung ưu tiên thu hút nguồn lực phát triển kết cấu hạ tầng, xây dựng thành phố thông minh. Khởi động, tái khởi động, tăng tốc đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành và đưa vào sử dụng nhiều dự án giao thông trọng điểm, kết nối vùng, liên kết các trục động lực. Hạ tầng đô thị tiếp tục được quy hoạch, đầu tư phát triển theo hướng đa trung tâm, thích ứng biến đổi khí hậu. Đẩy mạnh thực hiện các dự án cải tạo kênh, rạch, triển khai đồng bộ chương trình hành động bảo vệ môi trường, giảm ngập nước và ô nhiễm.

TP HCM đã chủ động tổng kết các nghị quyết của Trung ương, kịp thời đề xuất ban hành và triển khai thực hiện Nghị quyết 31-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết 98/2023/QH15 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP HCM. Đề xuất Trung ương cho chủ trương triển khai Đề án phát triển Trung tâm tài chính quốc tế, hệ thống đường sắt đô thị, cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ, khu thương mại tự do (FTZ) gắn với cảng biển tại khu vực Cái Mép Hạ. Thành phố tiếp tục là nơi thí điểm các cơ chế, chính sách mới trước khi nhân rộng ra cả nước.

Thành phố phát huy vai trò đầu tàu trong liên kết vùng và cả nước, khai thác lợi thế địa kinh tế để dẫn dắt phát triển hạ tầng, nguồn nhân lực, hạ tầng số; lan tỏa, thúc đẩy vùng Đông Nam Bộ và kinh tế trọng điểm phía Nam; phối hợp xây dựng cơ chế hợp tác, chia sẻ nguồn lực và giải quyết thách thức chung về an ninh, biến đổi khí hậu, tài nguyên và quy hoạch.

Hoạt động khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo từng bước đi vào chiều sâu phục vụ phát triển các ngành công nghiệp chủ lực, đồng thời hỗ trợ kinh tế chia sẻ, kinh tế số, kinh tế tuần hoàn. Công tác chuyển đổi số đạt nhiều bước tiến, từng bước hình thành hạ tầng số hiện đại, thúc đẩy xây dựng đô thị thông minh và chính quyền số. Thúc đẩy và quy tụ các doanh nghiệp khởi nghiệp, quỹ đầu tư mạo hiểm; trong đó, TP HCM thuộc top 5 hệ sinh thái khởi nghiệp, đứng thứ 2 về Fintech của Đông Nam Á và xếp hạng 110 toàn cầu về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng được đẩy mạnh toàn diện về chính trị, tư tưởng, tổ chức cán bộ; đi đôi với hoạt động kiểm tra, giám sát và phòng chống tham nhũng, lãng phí; củng cố hệ thống chính trị và khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Tập trung xây dựng "Không gian văn hóa Hồ Chí Minh" và môi trường văn hóa trong Đảng, cơ quan Nhà nước, hệ thống chính trị. Công tác xây dựng Đảng về tổ chức và cán bộ đặc biệt được chú trọng và đạt nhiều kết quả.

Các nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, hoạt động đối ngoại và hợp tác quốc tế được triển khai kịp thời, đồng bộ và toàn diện; bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; tổ chức thành công nhiều sự kiện đối ngoại, diễn đàn kinh tế, góp phần nâng cao vị thế, hình ảnh của Việt Nam và TP HCM trên trường quốc tế.

Bộ máy chính quyền các cấp được củng cố, kiện toàn mạnh mẽ; triển khai thực hiện khẩn trương, nghiêm túc, quyết liệt mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp; đẩy mạnh phân cấp, ủy quyền; thúc đẩy chuyển đổi số, nâng cao chất lượng dịch vụ công...

Tổng Bí thư Tô Lâm cùng lãnh đạo Đảng, Nhà nước tham quan các gian hàng triển lãm trong khuôn khổ Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Ảnh: HOÀNG TRIỀU

Thống nhất quan điểm "dân là gốc, dân là trung tâm" Bên cạnh những thành tựu, kết quả đạt được, Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Văn Được cho hay trong nhiệm kỳ qua vẫn còn một số tồn tại, hạn chế. Theo đó, mô hình tăng trưởng, kết cấu hạ tầng, liên kết vùng còn chưa đồng bộ; đối mặt các vấn đề xã hội cấp thiết như phân hóa giàu nghèo, chênh lệch phát triển giữa các địa bàn; tình trạng ô nhiễm môi trường, kẹt xe, ngập nước chưa được khắc phục hiệu quả; tình hình an ninh trật tự tiềm ẩn rủi ro. Vai trò, trách nhiệm, tính tiên phong, gương mẫu của một bộ phận cán bộ, đảng viên chưa cao; kỷ cương, kỷ luật hành chính chưa thực sự nghiêm minh. Việc đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của tổ chức Đảng, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội chuyển biến chưa thật sự đồng bộ; một số phong trào thi đua, các cuộc vận động còn dàn trải, chưa hiệu quả. Về nguyên nhân của những hạn chế, theo Chủ tịch UBND TP HCM, có cả khách quan và chủ quan. Trong đó, tập trung chủ yếu vào nhận thức, năng lực, trình độ lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý điều hành ở nhiều cấp, nhiều ngành chưa thực sự ngang tầm nhiệm vụ. Việc phân cấp, ủy quyền, phân công, phối hợp giữa các ngành, các cấp còn chậm, thiếu đồng bộ. Một số vướng mắc, tồn đọng nhiều năm chưa được xử lý dứt điểm, gây khó khăn, hệ lụy kéo dài. Từ thực tiễn của nhiệm kỳ 2020-2025, TP HCM rút ra một số bài học kinh nghiệm. Theo đó, thực hiện và giữ nghiêm các nguyên tắc lãnh đạo của Đảng, tuân thủ quy chế làm việc của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Thành ủy. Thống nhất quan điểm "dân là gốc, dân là trung tâm" trong tất cả các quyết định quan trọng của chính quyền. Đoàn kết trong nội bộ để huy động được sức mạnh tổng hợp. Làm gì, đầu tư dự án nào đều phải có trọng tâm, trọng điểm để mang lại tính hiệu quả cao nhất.



