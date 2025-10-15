Người dân gửi gắm, "đặt hàng"

Ông Lê Văn Cam - cựu chiến binh phường Linh Xuân - mong muốn Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP HCM lần này mang tới động lực phát triển mới cho thành phố, đặc biệt là cần có sự đột phá trong việc đáp ứng nhu cầu giáo dục, nâng cao chất lượng ngành y tế.

Thành phố cần đẩy mạnh các chương trình an sinh xã hội, y tế, chăm sóc sức khỏe cho người già, người có hoàn cảnh khó khăn ngày càng tốt hơn. Thực tế, những năm qua các bệnh viện tuyến đầu của thành phố quá tải. Theo ông Cam, nhiều lần ông đi khám mắt mà phải đi từ sáng cho tới đầu giờ chiều mới về tới nhà. Khu vực chờ khám bệnh cũng chật hẹp, chưa xứng tầm với vị thế thành phố.

Vì thế, các mục tiêu về phát triển hạ tầng xã hội, đào tạo thêm bác sĩ là hết sức cần thiết và thành phố cần có thêm chính sách, đầu tư nguồn lực để sớm hiện thực hóa những mục tiêu này. Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng sống, chăm sóc sức khỏe cho người dân, xứng đáng là thành phố văn minh, hiện đại, nghĩa tình, đáng sống.

Ở góc độ doanh nghiệp, ông Phạm Văn Triêm - Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa TP HCM, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Tân Phước Thịnh - cho rằng Đại hội Đảng bộ TP HCM lần thứ I không chỉ mang ý nghĩa chính trị đặc biệt mà còn là dấu mốc mở ra một chương mới trong lịch sử phát triển, đưa thành phố trở thành trung tâm kinh tế, tài chính, thương mại, dịch vụ, logistics và du lịch hàng đầu của cả nước, xứng đáng là đầu tàu phát triển của vùng và Việt Nam. Đây cũng là thời cơ để cộng đồng doanh nghiệp TP HCM mới mở rộng tăng tốc phát triển.

Người dân khám chữa bệnh tại Bệnh viện Đa khoa Lãnh Binh Thăng, phường Bình Thới, TP HCM. Ảnh: HOÀNG TRIỀU

Ông bày tỏ niềm tin vào đội ngũ lãnh đạo của thành phố, những người năng động, bản lĩnh và có tầm nhìn chiến lược, đủ khả năng đưa Nghị quyết 68-NQ/TW ngày 4-5-2025 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân đi vào thực tiễn đời sống doanh nghiệp. "Doanh nghiệp chúng tôi sẵn sàng đồng hành với chính quyền để cụ thể hóa các mục tiêu của nghị quyết, góp phần tạo động lực tăng trưởng mới cho thành phố" - ông Phạm Văn Triêm nói.

Ông Nguyễn Văn Ba - đảng viên phường Tam Thắng - bày tỏ niềm tin và kỳ vọng lớn vào Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP HCM lần thứ I. Ông cho rằng sau khi sáp nhập, thành phố không chỉ mở rộng quy mô mà còn có thêm tiềm lực và cơ hội phát triển mạnh mẽ hơn. "Chúng tôi mong đại hội lần này sẽ xác định rõ tầm nhìn chiến lược, phát huy thế mạnh vùng biển và cảng để TP HCM trở thành trung tâm kinh tế biển, logistics và dịch vụ hàng đầu khu vực phía Nam" - ông Ba nói.

Theo ông Ba, bên cạnh mục tiêu phát triển kinh tế, thành phố cần quan tâm hơn đến chính sách an sinh xã hội, nhất là trong lĩnh vực giáo dục và y tế cho người dân khu vực xa trung tâm. "Người dân mong được thụ hưởng điều kiện học tập, khám chữa bệnh và phúc lợi xã hội tốt nhất có thể. Khi đó, sự phát triển của thành phố mới thực sự toàn diện, bền vững" - ông Ba nhấn mạnh.

Bà Phạm Thị Loan - ngụ khu phố Phú Mỹ 1, phường Bình Dương - cho biết qua theo dõi thông tin về Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP HCM trên phương tiện thông tin đại chúng, bà rất tin tưởng và kỳ vọng vào những kết quả tốt đẹp của kỳ đại hội có ý nghĩa rất quan trọng này, nhất là sau khi sáp nhập 3 địa phương TP HCM, Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu. "Điều tôi mong mỏi nhất là sau đại hội, các cấp lãnh đạo sẽ gần dân hơn, lắng nghe và giải quyết kịp thời những bức xúc, kiến nghị chính đáng của người dân" - bà Loan bày tỏ.