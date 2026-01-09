HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

KIẾN TẠO VỊ THẾ, TƯƠNG LAI: Ngôi trường của ước mơ và lòng nhân ái

YẾN ANH

Trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm - Hà Nội là nơi nuôi dưỡng tri thức và tình yêu thương, chắp cánh cho khát vọng vươn xa của nhiều thế hệ học sinh

Một trong 5 đơn vị được trao tặng danh hiệu Anh hùng Lao động tại Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI là trường hợp khá đặc biệt: Trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm - Hà Nội. Đây là một trong những cơ sở giáo dục ngoài công lập tiên phong triển khai mô hình trường tiểu học chất lượng cao tại TP Hà Nội.

Mô hình giáo dục tiên phong

Trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm - Hà Nội tiền thân là một lớp học chỉ với 27 học sinh hình thành năm 1993, thuộc dự án tăng cường tiếng Pháp của Trường Phổ thông Bán công Chuyên ngoại ngữ - Trường ĐH Sư phạm Ngoại ngữ Hà Nội (nay là Trường ĐH Ngoại ngữ - ĐHQG Hà Nội). Đến năm 1997, từ lớp học này, Trường Tiểu học Dân lập Đoàn Thị Điểm chính thức được thành lập. Nhà giáo Nhân dân Nguyễn Thị Hiền được giao nhiệm vụ Phó Hiệu trưởng phụ trách trường tiểu học dân lập đầu tiên của Hà Nội này.

Nhớ lại những ngày đầu tiên ấy, nhà giáo Nguyễn Thị Hiền, hiện là Chủ tịch HĐQT Trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm Hà Nội, cho biết hành trang của bà khi đó là "3 không": Không có chuyên môn tiểu học - bà là giáo viên tiếng Nga, không có kinh nghiệm quản lý và không có tài chính. Thế nhưng, từng là một người lính, công tác tại Bộ Tư lệnh Phòng không - Không quân, bà quyết tâm nhận nhiệm vụ.

Vốn là giáo viên chỉ quen đứng trên bục giảng, chưa kinh qua việc quản lý và không có chuyên môn tiểu học nên bà Hiền gặp rất nhiều khó khăn trong giai đoạn đầu. Thêm vào đó, trường mới thành lập, cơ sở vật chất thiếu thốn, cộng với khái niệm trường học dân lập còn mới mẻ nên nhiều phụ huynh nghi ngại.

Dù vậy, bà Hiền vẫn mạnh dạn đưa ra mô hình học tăng cường tiếng nước ngoài từ lớp 1 (10 tiết/tuần), học bán trú tại trường theo chương trình dạy 2 buổi/ngày, xây dựng một ngôi trường đào tạo những học sinh phát triển toàn diện cả đức - trí - thể - mỹ. Vào những năm cuối thập niên 1990, đây là những điểm mới mẻ trong ngành giáo dục Việt Nam.

Học sinh Trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm - Hà Nội không chỉ nắm vững kiến thức mà còn được trau dồi nhân cách, đạo đức và khả năng tự chủ, tự tin hòa nhập. "Ở trường này, giáo dục không chỉ là truyền thụ kiến thức mà còn là việc hình thành và phát triển nhân cách, giúp học sinh trở thành công dân toàn cầu, có ích" - bà Hiền nhấn mạnh.

Với khẩu hiệu "Ngôi trường của ước mơ và lòng nhân ái", khuyến khích học sinh sống trách nhiệm với bản thân và cộng đồng, bà Hiền đã tạo ra một môi trường giáo dục tích cực. Học sinh ở đây còn được khuyến khích "học chủ động, sống tự tin". Bà Hiền không chỉ là "đầu tàu" trong việc đổi mới phương pháp giáo dục mà còn là nguồn cảm hứng cho cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường noi theo.

"Đối với tôi và các cộng sự, đầu tư cho giáo dục không vì lợi nhuận mà là vì sứ mệnh lâu dài, đặt học sinh và giáo viên làm trung tâm. Chúng tôi xem sự tin tưởng của phụ huynh là món quà vô giá" - Nhà giáo Nhân dân Nguyễn Thị Hiền bày tỏ.

- Ảnh 1.

Nhà giáo Nhân dân Nguyễn Thị Hiền quan niệm giáo dục chính là cuộc sống, ở đó học sinh và giáo viên là trung tâm.Ảnh: ĐẠI THẮNG

"Học mà chơi, chơi mà học"

29 năm qua, Trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm - Hà Nội luôn tự hào là ngôi trường đi đầu trong chất lượng đào tạo, giáo dục toàn diện. Trường chú trọng rèn luyện tính tự lập và bồi dưỡng năng lực ngoại ngữ cho học sinh để hội nhập quốc tế.

Với sự lãnh đạo của Nhà giáo Nhân dân Nguyễn Thị Hiền và Ban Giám hiệu, Trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm - Hà Nội đã tạo điều kiện cho giáo viên phát huy tối đa khả năng của mình. Các thầy cô không chỉ tập trung nâng cao kết quả giảng dạy mà còn chú trọng phát triển toàn diện cho học sinh, từ kỹ năng sống, năng khiếu đến thể chất.

Với việc trang bị cho giáo viên chứng chỉ chuyên gia giáo dục sáng tạo Microsoft (MIE Expert), Trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm - Hà Nội đã khẳng định cam kết về đổi mới phương pháp giảng dạy, tích hợp công nghệ vào giáo dục; đồng thời thúc đẩy một môi trường học tập tích cực, sáng tạo. Trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm còn tiên phong triển khai nhiều chương trình giáo dục tiên tiến như: STEM, tiếng Anh Cambridge - Oxford, tiếng Pháp chất lượng cao, chương trình tích hợp giáo dục quốc tế của Vương quốc Anh; đồng thời được công nhận là "Trường Lighthouse của Franklin Covey (Mỹ)", "trường điển hình của Microsoft". Trường Đoàn Thị Điểm - Hà Nội là một trong 2 trường tiểu học tại Việt Nam đạt chuẩn Label France Education - danh hiệu danh giá toàn cầu về giảng dạy tiếng Pháp.

Với tinh thần "Học mà chơi, chơi mà học", Trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm - Hà Nội tổ chức nhiều hoạt động ngoài giờ lên lớp. Học sinh được tham quan dã ngoại, tham dự hội vui học tập, hoạt động xã hội theo chủ điểm, tham gia hội diễn các cấp, giao lưu với các trường trong và ngoài nước...

Triết lý "Giáo dục không chỉ là chuẩn bị cho cuộc sống - giáo dục chính là cuộc sống" của Trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm đã tạo nên môi trường học tập tích cực, chú trọng học thuật, kỹ năng sống và năng khiếu. Học sinh của trường được học nhiều kỹ năng như: Thuyết trình bằng tiếng Việt và tiếng Anh, tiếng Pháp; học các môn toán, khoa học bằng tiếng Anh; học bơi lội, dance sport, piano, hợp xướng…

Trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm - Hà Nội cũng tiên phong ứng dụng công nghệ vào việc dạy và học. Học sinh được học STEM và lập trình Scratch ngay từ lớp 1. Trường còn mở rộng hợp tác quốc tế, tổ chức các chương trình giao lưu với học sinh Úc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore… và những chương trình hội trại thường niên, giúp học sinh tự tin hội nhập. 

Thành tích ấn tượng

Trên hành trình của mình, thầy trò Trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm - Hà Nội đã gặt hái nhiều thành tích ấn tượng. Trong vòng 10 năm qua, học sinh của trường đã giành hơn 2.600 giải thưởng quốc gia và trên 1.100 giải thưởng quốc tế.

Trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm - Hà Nội còn là nơi quy tụ đội ngũ nhà giáo tiêu biểu của Hà Nội và cả nước. Trường hiện có 1 Nhà giáo Nhân dân, 1 Nhà giáo Ưu tú, 2 Chiến sĩ thi đua toàn quốc, 15 Chiến sĩ thi đua cấp thành phố, cùng nhiều cá nhân được vinh danh với các giải thưởng uy tín.


