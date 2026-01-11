Kiến tạo vị thế, tương lai (*): Từ tay trắng trở thành ông chủ tập đoàn ngàn tỉ

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Kiến tạo vị thế, tương lai (*): Từ tay trắng trở thành ông chủ tập đoàn ngàn tỉ

DUY NHÂN

Doanh nhân Nguyễn Việt Cường là một trong những người đặt nền móng cho sự phát triển của ngành công nghiệp chế biến thủy sản khu vực ĐBSCL

Ông Nguyễn Việt Cường, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Phú Cường (An Giang), là 1 trong 5 cá nhân vừa được Đảng và Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động. Danh hiệu cao quý này là sự ghi nhận cho hơn 40 năm miệt mài lao động và cống hiến không ngừng của ông cho sự phát triển chung của khu vực ĐBSCL.

Khao khát làm giàu

Xuất thân từ một gia đình nông dân ở Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang (nay là tỉnh An Giang) nhưng trong ông Cường luôn có "máu" làm kinh tế. "Xuất ngũ, tôi chọn Cà Mau để lập nghiệp vì vùng đất này có thế mạnh về con tôm. Tôi bắt đầu từ việc làm thuê cho các chủ vựa thu mua tôm..." - ông Cường kể.

Ông Cường không đi làm thuê đơn thuần, mà là để học hỏi, nắm bắt giá trị, hướng đi của con tôm, từ đó nuôi mộng làm giàu. Sau khi nắm rõ cách thức kinh doanh mua bán tôm và quy luật thị trường, ông đem hết số tiền dành dụm được từ việc làm thuê mở đại lý thu mua tôm. Thời điểm ấy là khoảng năm 1986, ông là một trong những người tiên phong tổ chức hệ thống thu mua tôm cho các nhà máy thủy sản nhà nước.

Năm 1995, ông thực hiện một nước đi táo bạo, cũng là bước ngoặt đưa ông đến thành công sau này. Đó là quyết định mua lại, tiếp quản Xí nghiệp Thủy sản Tân Phú của Tỉnh ủy Cà Mau đang trên bờ vực phá sản. Quyết định này không chỉ cứu vãn một cơ sở sản xuất mà còn đặt nền móng cho sự phát triển của ngành công nghiệp chế biến thủy sản với quy mô lớn, hiện đại của khu vực ĐBSCL.

KIẾN TẠO VỊ THẾ, TƯƠNG LAI (*): Từ tay trắng trở thành ông chủ tập đoàn ngàn tỉ - Ảnh 1.

Thay mặt Đảng và Nhà nước, Chủ tịch nước Lương Cường trao tặng danh hiệu Anh hùng Lao động cho doanh nhân Nguyễn Việt Cường. (Ảnh do nhân vật cung cấp)

Trong giai đoạn 1995-2005, với sự lãnh đạo và điều hành trực tiếp của ông Cường, hệ thống các nhà máy thủy sản tại Cà Mau, Kiên Giang, Bạc Liêu và Vĩnh Long liên tục được đầu tư, nâng cấp và mở rộng. Thương hiệu thủy sản Phú Cường từng bước lớn mạnh với quy mô 20 công ty thành viên, kim ngạch xuất khẩu đạt trên 200 triệu USD mỗi năm, tạo việc làm ổn định cho hơn 10.000 lao động. Thành công của công ty góp phần thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế tại ĐBSCL.

Năm 1998, Phú Cường trở thành một trong những doanh nghiệp tư nhân đầu tiên xuất khẩu trực tiếp thủy sản ra thị trường quốc tế, khẳng định vị thế của thủy sản Việt Nam trên thị trường toàn cầu.

Số liệu thống kê chưa đầy đủ cho thấy trong gần 13 năm qua, Tập đoàn Phú Cường đã đạt doanh thu hơn 7.200 tỉ đồng, tăng gần 340% so với năm 2013; đóng góp ngân sách nhà nước gần 1.100 tỉ đồng. Chỉ riêng trong 9 tháng đầu năm 2025, doanh thu của tập đoàn đạt hơn 1.720 tỉ đồng, kim ngạch xuất khẩu gần 66 triệu USD.

Đóng góp thiết thực cho an sinh xã hội

Trên nền tảng phát triển từ ngành thủy sản, ông Nguyễn Việt Cường tiếp tục định hướng mở rộng đầu tư, tập trung vào các lĩnh vực phát triển đô thị gắn với hạ tầng và an sinh xã hội. Một trong những dự án đô thị đầu tiên và tiêu biểu của Tập đoàn Phú Cường là dự án khu đô thị lấn biển đầu tiên của cả nước được khởi công xây dựng vào năm 2009 tại Rạch Giá, Kiên Giang cũ. Song song với phát triển các khu đô thị, ông đặc biệt quan tâm đầu tư xây dựng các dự án nhà ở xã hội, xem đây là trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp, đồng hành thiết thực với các mục tiêu phát triển của Đảng và Nhà nước.

Đặc biệt, trong suốt 15 năm qua, ông đã dành hơn 320 tỉ đồng cho công tác an sinh xã hội. Đáng kể nhất là 2 lần hiến tặng gần 34.000 m² đất trị giá 240 tỉ đồng để chính quyền xây trường học; cùng với đó là hàng chục lần ông đóng góp cho quỹ khuyến học, xây dựng giao thông nông thôn, chăm lo cho người nghèo, phụng dưỡng các Mẹ Việt Nam Anh hùng... 

"Khắc tinh" của bệnh sốt xuất huyết

Hơn 30 năm trước, Tạ Văn Trầm - chàng sinh viên vừa tốt nghiệp Trường Đại học Y Dược TP HCM - đã chọn về công tác tại Khoa Nhi của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tiền Giang (cũ).

Những năm 1990, miền Tây luôn là điểm nóng của dịch sốt xuất huyết (SXH). Chứng kiến những ánh mắt tuyệt vọng của cha mẹ khi con trẻ rơi vào tình trạng sốc nặng, người bác sĩ trẻ rất xót xa. Thế là, bác sĩ Trầm cùng đồng nghiệp lặn lội khắp vùng duyên hải Gò Công đến các vùng phía Tây của tỉnh Tiền Giang để chữa bệnh. Những chuyến đi xuyên qua vùng rốn dịch, tiếp xúc trực tiếp với từng ca bệnh đã giúp ông đúc kết những kinh nghiệm quý giá.

Sau hơn một thập kỷ kiên trì, năm 2004, bác sĩ Trầm bảo vệ thành công luận án tiến sĩ với đề tài "Các yếu tố liên quan sốc SXH Dengue kéo dài ở trẻ em". Đây được coi là bước ngoặt quan trọng cho ngành y tế địa phương và cả nước. Nếu trước đây, tỉ lệ tử vong do SXH tại địa phương nằm ở mức báo động từ 15%-20%, thì nhờ ứng dụng các nghiên cứu của GS-TS Tạ Văn Trầm, con số này đã kéo giảm xuống dưới 0,1%. Thậm chí, nhiều năm liền, tỉnh Tiền Giang không có ca tử vong do SXH.

KIẾN TẠO VỊ THẾ, TƯƠNG LAI (*): Từ tay trắng trở thành ông chủ tập đoàn ngàn tỉ - Ảnh 1.

GS-TS Tạ Văn Trầm - người góp phần rất lớn vào giảm tử vong do sốt xuất huyết ở miền Tây Nam Bộ. (Ảnh do nhân vật cung cấp)

Không chỉ dừng lại ở vai trò Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Tiền Giang, GS-TS Tạ Văn Trầm còn là người thầy mẫu mực trên bục giảng. Ông quan niệm kiến thức y khoa nếu không truyền lại cho thế hệ sau thì chỉ là kiến thức "chết". Đến nay, bác sĩ Trầm đã trực tiếp hướng dẫn, dìu dắt hàng trăm học viên cao học, nghiên cứu sinh và bác sĩ nội trú. "Đào tạo được một bác sĩ giỏi cũng chính là gián tiếp cứu sống thêm hàng ngàn bệnh nhân khác" - bác sĩ Trầm chia sẻ.

Trong bảng thành tích cá nhân, GS-TS Tạ Văn Trầm sở hữu một "gia tài" khoa học đáng nể: 52 đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở, 4 đề tài cấp tỉnh đạt loại A, 6 Bằng Lao động sáng tạo do Tổng LĐLĐ Việt Nam trao tặng. Với những cống hiến không mệt mỏi, GS-TS Tạ Văn Trầm đã được Đảng và Nhà nước trao tặng nhiều danh hiệu cao quý: Thầy thuốc Ưu tú (2008), Thầy thuốc Nhân dân (2014), Huân chương Lao động hạng Nhất (2024). Và mới đây nhất, tại Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ XI, bác sĩ Trầm được trao tặng danh hiệu Anh hùng Lao động.

Hải Đường

(*) Xem Báo Người Lao Động từ số ra ngày 6-1

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo