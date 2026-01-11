Kiến tạo vị thế, tương lai (*): Từ tay trắng trở thành ông chủ tập đoàn ngàn tỉ

Ông Nguyễn Việt Cường, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Phú Cường (An Giang), là 1 trong 5 cá nhân vừa được Đảng và Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động. Danh hiệu cao quý này là sự ghi nhận cho hơn 40 năm miệt mài lao động và cống hiến không ngừng của ông cho sự phát triển chung của khu vực ĐBSCL.

Khao khát làm giàu

Xuất thân từ một gia đình nông dân ở Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang (nay là tỉnh An Giang) nhưng trong ông Cường luôn có "máu" làm kinh tế. "Xuất ngũ, tôi chọn Cà Mau để lập nghiệp vì vùng đất này có thế mạnh về con tôm. Tôi bắt đầu từ việc làm thuê cho các chủ vựa thu mua tôm..." - ông Cường kể.

Ông Cường không đi làm thuê đơn thuần, mà là để học hỏi, nắm bắt giá trị, hướng đi của con tôm, từ đó nuôi mộng làm giàu. Sau khi nắm rõ cách thức kinh doanh mua bán tôm và quy luật thị trường, ông đem hết số tiền dành dụm được từ việc làm thuê mở đại lý thu mua tôm. Thời điểm ấy là khoảng năm 1986, ông là một trong những người tiên phong tổ chức hệ thống thu mua tôm cho các nhà máy thủy sản nhà nước.

Năm 1995, ông thực hiện một nước đi táo bạo, cũng là bước ngoặt đưa ông đến thành công sau này. Đó là quyết định mua lại, tiếp quản Xí nghiệp Thủy sản Tân Phú của Tỉnh ủy Cà Mau đang trên bờ vực phá sản. Quyết định này không chỉ cứu vãn một cơ sở sản xuất mà còn đặt nền móng cho sự phát triển của ngành công nghiệp chế biến thủy sản với quy mô lớn, hiện đại của khu vực ĐBSCL.

Thay mặt Đảng và Nhà nước, Chủ tịch nước Lương Cường trao tặng danh hiệu Anh hùng Lao động cho doanh nhân Nguyễn Việt Cường. (Ảnh do nhân vật cung cấp)

Trong giai đoạn 1995-2005, với sự lãnh đạo và điều hành trực tiếp của ông Cường, hệ thống các nhà máy thủy sản tại Cà Mau, Kiên Giang, Bạc Liêu và Vĩnh Long liên tục được đầu tư, nâng cấp và mở rộng. Thương hiệu thủy sản Phú Cường từng bước lớn mạnh với quy mô 20 công ty thành viên, kim ngạch xuất khẩu đạt trên 200 triệu USD mỗi năm, tạo việc làm ổn định cho hơn 10.000 lao động. Thành công của công ty góp phần thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế tại ĐBSCL.

Năm 1998, Phú Cường trở thành một trong những doanh nghiệp tư nhân đầu tiên xuất khẩu trực tiếp thủy sản ra thị trường quốc tế, khẳng định vị thế của thủy sản Việt Nam trên thị trường toàn cầu.

Số liệu thống kê chưa đầy đủ cho thấy trong gần 13 năm qua, Tập đoàn Phú Cường đã đạt doanh thu hơn 7.200 tỉ đồng, tăng gần 340% so với năm 2013; đóng góp ngân sách nhà nước gần 1.100 tỉ đồng. Chỉ riêng trong 9 tháng đầu năm 2025, doanh thu của tập đoàn đạt hơn 1.720 tỉ đồng, kim ngạch xuất khẩu gần 66 triệu USD.

Đóng góp thiết thực cho an sinh xã hội

Trên nền tảng phát triển từ ngành thủy sản, ông Nguyễn Việt Cường tiếp tục định hướng mở rộng đầu tư, tập trung vào các lĩnh vực phát triển đô thị gắn với hạ tầng và an sinh xã hội. Một trong những dự án đô thị đầu tiên và tiêu biểu của Tập đoàn Phú Cường là dự án khu đô thị lấn biển đầu tiên của cả nước được khởi công xây dựng vào năm 2009 tại Rạch Giá, Kiên Giang cũ. Song song với phát triển các khu đô thị, ông đặc biệt quan tâm đầu tư xây dựng các dự án nhà ở xã hội, xem đây là trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp, đồng hành thiết thực với các mục tiêu phát triển của Đảng và Nhà nước.

Đặc biệt, trong suốt 15 năm qua, ông đã dành hơn 320 tỉ đồng cho công tác an sinh xã hội. Đáng kể nhất là 2 lần hiến tặng gần 34.000 m² đất trị giá 240 tỉ đồng để chính quyền xây trường học; cùng với đó là hàng chục lần ông đóng góp cho quỹ khuyến học, xây dựng giao thông nông thôn, chăm lo cho người nghèo, phụng dưỡng các Mẹ Việt Nam Anh hùng...

"Khắc tinh" của bệnh sốt xuất huyết Hơn 30 năm trước, Tạ Văn Trầm - chàng sinh viên vừa tốt nghiệp Trường Đại học Y Dược TP HCM - đã chọn về công tác tại Khoa Nhi của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tiền Giang (cũ). Những năm 1990, miền Tây luôn là điểm nóng của dịch sốt xuất huyết (SXH). Chứng kiến những ánh mắt tuyệt vọng của cha mẹ khi con trẻ rơi vào tình trạng sốc nặng, người bác sĩ trẻ rất xót xa. Thế là, bác sĩ Trầm cùng đồng nghiệp lặn lội khắp vùng duyên hải Gò Công đến các vùng phía Tây của tỉnh Tiền Giang để chữa bệnh. Những chuyến đi xuyên qua vùng rốn dịch, tiếp xúc trực tiếp với từng ca bệnh đã giúp ông đúc kết những kinh nghiệm quý giá. Sau hơn một thập kỷ kiên trì, năm 2004, bác sĩ Trầm bảo vệ thành công luận án tiến sĩ với đề tài "Các yếu tố liên quan sốc SXH Dengue kéo dài ở trẻ em". Đây được coi là bước ngoặt quan trọng cho ngành y tế địa phương và cả nước. Nếu trước đây, tỉ lệ tử vong do SXH tại địa phương nằm ở mức báo động từ 15%-20%, thì nhờ ứng dụng các nghiên cứu của GS-TS Tạ Văn Trầm, con số này đã kéo giảm xuống dưới 0,1%. Thậm chí, nhiều năm liền, tỉnh Tiền Giang không có ca tử vong do SXH. GS-TS Tạ Văn Trầm - người góp phần rất lớn vào giảm tử vong do sốt xuất huyết ở miền Tây Nam Bộ. (Ảnh do nhân vật cung cấp) Không chỉ dừng lại ở vai trò Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Tiền Giang, GS-TS Tạ Văn Trầm còn là người thầy mẫu mực trên bục giảng. Ông quan niệm kiến thức y khoa nếu không truyền lại cho thế hệ sau thì chỉ là kiến thức "chết". Đến nay, bác sĩ Trầm đã trực tiếp hướng dẫn, dìu dắt hàng trăm học viên cao học, nghiên cứu sinh và bác sĩ nội trú. "Đào tạo được một bác sĩ giỏi cũng chính là gián tiếp cứu sống thêm hàng ngàn bệnh nhân khác" - bác sĩ Trầm chia sẻ. Trong bảng thành tích cá nhân, GS-TS Tạ Văn Trầm sở hữu một "gia tài" khoa học đáng nể: 52 đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở, 4 đề tài cấp tỉnh đạt loại A, 6 Bằng Lao động sáng tạo do Tổng LĐLĐ Việt Nam trao tặng. Với những cống hiến không mệt mỏi, GS-TS Tạ Văn Trầm đã được Đảng và Nhà nước trao tặng nhiều danh hiệu cao quý: Thầy thuốc Ưu tú (2008), Thầy thuốc Nhân dân (2014), Huân chương Lao động hạng Nhất (2024). Và mới đây nhất, tại Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ XI, bác sĩ Trầm được trao tặng danh hiệu Anh hùng Lao động. Hải Đường

