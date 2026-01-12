Kiện toàn bộ máy, Quảng Ngãi có Giám đốc Sở Tài chính

Chiều 12-1, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Hoàng Giang chủ trì Hội nghị công bố và trao Quyết định bổ nhiệm Giám đốc Sở Tài chính.

Tại Hội nghị, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Quảng Ngãi Tạ Công Dũng đã công bố Quyết định về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Trọng - Phó Giám đốc phụ trách Sở Tài chính giữ chức Giám đốc Sở Tài chính trong thời hạn 5 năm, kể từ ngày 10-1-2026 đến ngày 10-1-2031.

Ông Nguyễn Văn Trọng (trái) được bổ nhiệm Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Quảng Ngãi

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Hoàng Giang chúc mừng ông Nguyễn Văn Trọng được tín nhiệm, phân công giữ chức vụ Giám đốc Sở Tài chính. Đồng thời, nhấn mạnh vai trò quan trọng của Sở Tài chính trong công tác tham mưu lĩnh vực tài chính - kế hoạch, ngân sách, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Trên cương vị công tác mới, ông Giang đề nghị tân Giám đốc Sở Tài chính tiếp tục phát huy năng lực, bản lĩnh, kinh nghiệm. Nêu cao tinh thần trách nhiệm, giữ vững kỷ luật, kỷ cương, đoàn kết, thống nhất trong tập thể lãnh đạo và cán bộ, công chức đơn vị. Chủ động thực hiện tốt công tác tham mưu UBND tỉnh liên quan đến tài chính - kế hoạch, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.

Ông Nguyễn Văn Trọng (51 tuổi, quê ở xã Tịnh Khê, tỉnh Quảng Ngãi). Trình độ, Kỹ sư Xây dựng cầu đường, Cao cấp lý luận chính trị. Trước khi giữ chức Giám đốc Sở Tài chính, ông từng giữ các chức vụ Giám đốc Sở KH&ĐT; Giám đốc Sở Tài chính sau khi Sở KH&ĐT và Sở Tài chính hợp nhất; Phó Giám đốc, Phó Giám đốc phụ trách Sở Tài chính khi tỉnh Quảng Ngãi (cũ) và Kon Tum (cũ) hợp nhất.

Ông Nguyễn Thanh Hoài (trái) được bổ nhiệm Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Quảng Ngãi

Cũng trong sáng cùng ngày (12-1), UBND tỉnh Quảng Ngãi đã tổ chức Hội nghị công bố và trao Quyết định bổ nhiệm Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

Tại hội nghị, lãnh đạo Sở Nội vụ tỉnh Quảng Ngãi đã công bố Quyết định về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Thanh Hoài - Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh. Thời hạn bổ nhiệm giữ chức vụ là 5 năm, kể từ ngày 12-1-2026.

Ông Nguyễn Thanh Hoài (45 tuổi), là cử nhân Hành chính học, thạc sĩ Hành chính công; trình độ cao cấp lý luận chính trị. Trước khi được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, ông từng giữ chức vụ Phó Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.