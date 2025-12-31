Chiều 31-12, Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.

Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú (bên phải) trao quyết định của Bộ Chính trị về việc phân công ông Dương Trung Ý giữ chức Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản. Ảnh: TTXVN

Bộ Chính trị đã ban hành quyết định về điều động, bổ nhiệm giữ chức Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản; quyết định của Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương về việc chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Đảng ủy cơ quan Tạp chí Cộng sản nhiệm kỳ 2025 - 2030.



Theo đó, Bộ Chính trị quyết định ông Dương Trung Ý, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, thôi giữ chức Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương và bổ nhiệm giữ chức Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản.

Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương quyết định chỉ định ông Dương Trung Ý, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương, Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Đảng ủy cơ quan Tạp chí Cộng sản nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Bí thư Trần Cẩm Tú phát biểu tại hội nghị. Ảnh: TTXVN



Trao quyết định, tặng hoa chúc mừng và phát biểu giao nhiệm vụ, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú cho biết Bộ Chính trị đã quyết định điều động, phân công ông Hoàng Trung Dũng, Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản, giữ chức Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương. Bộ Chính trị cũng thống nhất quyết định điều động, phân công ông Dương Trung Ý, Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, giữ chức Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản.



Thường trực Ban Bí thư đề nghị tân Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, giữ vững bản lĩnh chính trị, không ngừng tu dưỡng, rèn luyện, cùng tập thể lãnh đạo Tạp chí Cộng sản đoàn kết, thống nhất, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Dương Trung Ý nhấn mạnh được Bộ Chính trị tin tưởng, điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản là niềm vinh dự, tự hào, đồng thời cũng là trách nhiệm chính trị nặng nề trước Đảng, Nhà nước và nhân dân, trong bối cảnh Đảng ta đang thực hiện các quyết sách, chiến lược để đưa đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới với yêu cầu ngày càng cao về đổi mới tư duy lý luận, bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng.



Trên cương vị được giao, tân Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản khẳng định sẽ tuyệt đối chấp hành sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, của Tổng Bí thư và Thường trực Ban Bí thư, phát huy truyền thống đoàn kết, trí tuệ, bản lĩnh chính trị của tập thể lãnh đạo, cán bộ, biên tập viên Tạp chí; cùng tập thể lãnh đạo Tạp chí tập trung thực hiện tốt các định hướng lớn theo chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Thường trực Ban Bí thư, theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tạp chí nhiệm kỳ 2025 - 2030 và các chương trình, kế hoạch công tác của Tạp chí.

Ông Dương Trung Ý sinh năm 1971; quê ở Bắc Ninh. Ông từng đảm nhiệm các chức vụ tại Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh: Trưởng khoa, Học viện Xây dựng Đảng; Bí thư Chi bộ, Giám đốc, Tổng Biên tập Nhà xuất bản Lý luận chính trị; Bí thi Chi bộ, Vụ trưởng Vụ Quản lý khoa học. Từ tháng 9-2020, ông được bổ nhiệm làm Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng Lê Minh Hưng trao quyết định điều động, bổ nhiệm ông Hoàng Trung Dũng, Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản, giữ chức Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương. Ảnh: TTXVN

Chiều cùng ngày, Ban Tổ chức Trung ương đã tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị về việc điều động, bổ nhiệm ông Hoàng Trung Dũng, Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản, giữ chức Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương.

Tại hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng đã trao quyết định điều động, bổ nhiệm ông Hoàng Trung Dũng, Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản, giữ chức Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương.

Ông Hoàng Trung Dũng 54 tuổi, quê Hà Tĩnh; trình độ Tiến sĩ Chính trị học; Ủy viên Trung ương khóa XIII; Đại biểu Quốc hội khóa XV.



Ông Hoàng Trung Dũng từng giữ nhiều chức vụ tại tỉnh Hà Tĩnh như Phó chánh văn phòng, Chánh văn phòng Tỉnh ủy; Bí thư Thành ủy TP Hà Tĩnh; Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy. Tháng 10-2020, ông Hoàng Trung Dũng làm Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh và đến tháng 2-2025 được Bộ Chính trị bổ nhiệm giữ chức Tổng biên tập Tạp chí Cộng sản.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương hiện nay là ông Lê Minh Hưng; các Phó trưởng ban gồm các ông: Hoàng Đăng Quang, Nguyễn Quang Dương, Nguyễn Thành Tâm, Nguyễn Thanh Bình, Trịnh Mạnh Linh, Hoàng Trung Dũng; và bà Bùi Thị Quỳnh Vân. Ông Đỗ Thanh Bình (Bộ trưởng Nội vụ) và Nguyễn Hữu Đông (Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu) là Phó trưởng ban kiêm nhiệm.

