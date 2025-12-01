Kienlongbank chính thức có tổng giám đốc mới

Cuối ngày 1-12, Ngân hàng Kiên Long (Kienlongbank) cho biết HĐQT đã công bố quyết định bổ nhiệm ông Trần Hồng Minh chính thức đảm nhiệm vị trí tổng giám đốc. Quyết định có hiệu lực cùng ngày.

Ông Trần Hồng Minh sinh năm 1985, là cử nhân kinh tế đầu tư với gần 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng, từng đảm nhiệm nhiều chức vụ quan trọng tại các ngân hàng cổ phần lớn tại Việt Nam trước khi gia nhập KienlongBank vào tháng 3-2021.

Ông bắt đầu tham gia vào công tác điều hành tại KienlongBank trên cương vị Phó Tổng giám đốc phụ trách kinh doanh từ tháng 11-2022. Đến tháng 7-2024, ông được bổ nhiệm làm Quyền Tổng giám đốc. Trên cương vị mới, ông Minh được kỳ vọng sẽ tiếp tục dẫn dắt KienlongBank duy trì đà tăng trưởng, khai thác hiệu quả các cơ hội trong kỷ nguyên số.

Ông Trần Hồng Minh

Hiện tại Ban Điều hành của KienlongBank gồm 5 thành viên, ông Trần Hồng Minh - Tổng Giám đốc, 4 phó tổng giám đốc và 1 kế toán trưởng phụ trách các mảng kinh doanh và vận hành.

Về hoạt động kinh doanh, báo cáo kết quả kinh doanh mới nhất cho thấy, tính riêng 9 tháng đầu năm 2025, KienlongBank đạt 1.537 tỉ đồng lợi nhuận trước thuế, gấp đôi cùng kỳ và vượt 112% kế hoạch năm, lập mốc cao nhất trong 30 năm hoạt động.

Giai đoạn tới, KienlongBank cho biết sẽ đặt trọng tâm vào việc xây dựng các trụ cột tăng trưởng mới dựa trên dữ liệu, công nghệ và hệ sinh thái đối tác. Từ đó hình thành một mô hình ngân hàng số có khả năng mở rộng linh hoạt theo nhu cầu của khách hàng và xu thế thị trường.



