Kinh tế

Kienlongbank chính thức có tổng giám đốc mới

Thái Phương

(NLĐO) – Ông Trần Hồng Minh được bổ nhiệm làm Tổng Giám đốc Kienlongbank, sau khi được sự chấp thuận từ Ngân hàng Nhà nước.

Cuối ngày 1-12, Ngân hàng Kiên Long (Kienlongbank) cho biết HĐQT đã công bố quyết định bổ nhiệm ông Trần Hồng Minh chính thức đảm nhiệm vị trí tổng giám đốc. Quyết định có hiệu lực cùng ngày. 

Ông Trần Hồng Minh sinh năm 1985, là cử nhân kinh tế đầu tư với gần 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng, từng đảm nhiệm nhiều chức vụ quan trọng tại các ngân hàng cổ phần lớn tại Việt Nam trước khi gia nhập KienlongBank vào tháng 3-2021.

Ông bắt đầu tham gia vào công tác điều hành tại KienlongBank trên cương vị Phó Tổng giám đốc phụ trách kinh doanh từ tháng 11-2022. Đến tháng 7-2024, ông được bổ nhiệm làm Quyền Tổng giám đốc. Trên cương vị mới, ông Minh được kỳ vọng sẽ tiếp tục dẫn dắt KienlongBank duy trì đà tăng trưởng, khai thác hiệu quả các cơ hội trong kỷ nguyên số.

KienlongBank bổ nhiệm tổng giám đốc mới Trần Hồng Minh thúc đẩy tăng trưởng kinh tế - Ảnh 2.

Ông Trần Hồng Minh

Hiện tại Ban Điều hành của KienlongBank gồm 5 thành viên, ông Trần Hồng Minh - Tổng Giám đốc, 4 phó tổng giám đốc và 1 kế toán trưởng phụ trách các mảng kinh doanh và vận hành.

Về hoạt động kinh doanh, báo cáo kết quả kinh doanh mới nhất cho thấy, tính riêng 9 tháng đầu năm 2025, KienlongBank đạt 1.537 tỉ đồng lợi nhuận trước thuế, gấp đôi cùng kỳ và vượt 112% kế hoạch năm, lập mốc cao nhất trong 30 năm hoạt động.

Giai đoạn tới, KienlongBank cho biết sẽ đặt trọng tâm vào việc xây dựng các trụ cột tăng trưởng mới dựa trên dữ liệu, công nghệ và hệ sinh thái đối tác. Từ đó hình thành một mô hình ngân hàng số có khả năng mở rộng linh hoạt theo nhu cầu của khách hàng và xu thế thị trường.


Ngân hàng thu giữ nhà ở duy nhất phải hỗ trợ người vay 6-12 tháng lương tối thiểu

Ngân hàng thu giữ nhà ở duy nhất phải hỗ trợ người vay 6-12 tháng lương tối thiểu

(NLĐO) – Từ ngày 1-12, khi thu giữ tài sản bảo đảm là chỗ ở duy nhất hoặc công cụ lao động duy nhất, ngân hàng sẽ phải trích khoản tiền hỗ trợ cho khách hàng.

Ngân hàng bất ngờ thu phí tài khoản có số dư dưới 500.000 đồng/tháng

(NLĐO) – Thay vì miễn phí, một số ngân hàng bắt đầu thu phí quản lý đối với các tài khoản có số dư dưới 500.000 đồng/tháng hoặc không hoạt động.

Lý do các ngân hàng đồng loạt tăng lãi suất gửi tiết kiệm

(NLĐO) – Lãi suất huy động tăng có nhiều nguyên nhân, trong đó có yếu tố đến từ các kênh đầu tư khác đang hấp dẫn

ngân hàng ngân hàng nhà nước tổng giám đốc kienlongbank
