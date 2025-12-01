HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

Ngân hàng thu giữ nhà ở duy nhất phải hỗ trợ người vay 6-12 tháng lương tối thiểu

Thái Phương

(NLĐO) – Từ ngày 1-12, khi thu giữ tài sản bảo đảm là chỗ ở duy nhất hoặc công cụ lao động duy nhất, ngân hàng sẽ phải trích khoản tiền hỗ trợ cho khách hàng.

Đây là một trong những nội dung được nêu tại Nghị định số 304/2025/NĐ-CP quy định điều kiện tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu được thu giữ, do Chính phủ vừa ban hành, có hiệu lực từ hôm nay.

Nghị định quy định điều kiện tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu được thu giữ theo điểm đ khoản 2 Điều 198a Luật Các tổ chức tín dụng, được Quốc hội thông qua việc sửa đổi, bổ sung tháng 6-2025.

Theo đó, Nghị định 304 quy định, trường hợp thu giữ chỗ ở duy nhất đã được xác nhận và chứng minh, bên nhận bảo đảm (tổ chức tín dụng – PV) trích một khoản tiền cho bên bảo đảm bằng 12 tháng lương tính theo mức lương tối thiểu.

Trường hợp thu giữ công cụ lao động chủ yếu hoặc duy nhất không hình thành từ vốn vay đã được xác nhận và chứng minh, bên nhận bảo đảm trích một khoản tiền cho bên bảo đảm (người vay vốn – PV) bằng 6 tháng lương tính theo mức lương tối thiểu.

- Ảnh 2.

Ngân hàng thu giữ nhà ở duy nhất sẽ phải hỗ trợ người vay 6-12 tháng lương tối thiểu

Chỗ ở duy nhất là chỗ ở hợp pháp của bên bảo đảm là cá nhân và đáp ứng các điều kiện là tài sản thuộc quyền sở hữu của bên bảo đảm; là nơi bên bảo đảm đăng ký thường trú hoặc tạm trú.

Nghị định cũng quy định quyền và trách nhiệm của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, tổ chức mua bán, xử lý nợ như trích khoản tiền cho bên bảo đảm theo quy định và tính khoản này vào chi phí xử lý tài sản bảo đảm; tiến hành thu giữ tài sản bảo đảm khi đáp ứng đủ điều kiện…

Việc thu giữ tài sản bảo đảm thực hiện theo quy định tại các khoản 3, 4, 5, 6 và 7 Điều 198a Luật Các tổ chức tín dụng sửa đổi.

Theo Ngân hàng Nhà nước, nghị định này được ban hành nhằm đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của cả bên đi vay và bên cho vay, với cách tiếp cận toàn diện hơn trong quy định về thu giữ tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu. Quy định mới hướng tới hạn chế tối đa ảnh hưởng tới đời sống sinh hoạt, sản xuất và lao động thường nhật của người dân, góp phần ổn định an sinh xã hội.


