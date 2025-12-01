Ngân hàng bất ngờ thu phí tài khoản có số dư dưới 500.000 đồng/tháng

Từ ngày 1-12, Eximbank bắt đầu thu phí quản lý tài khoản 11.000 đồng/tháng đối với tài khoản có số dư bình quân dưới 500.000 đồng/tháng.

Một ngân hàng khác cũng vừa triển khai chính sách phí mới từ tháng 12 này là VIB. Theo đó, VIB sẽ thu phí 10.000 đồng/tháng (chưa gồm thuế GTGT) với các tài khoản thanh toán không phát sinh giao dịch.

Cụ thể, những tài khoản thanh toán mở tại quầy dịch vụ khách hàng và không phát sinh giao dịch chủ động của khách hàng trong vòng 12 tháng liên tục trở lên; tài khoản thanh toán không hoạt động nhưng không đủ số dư sẽ phải đóng phí.

Chính sách thu phí quản lý tài khoản thanh toán đang được một số ngân hàng thương mại triển khai, cùng với chính sách tính phí SMS Banking theo số lượng tin nhắn thực tế.

Theo nhiều ngân hàng, việc thu phí quản lý đối với những tài khoản có số dư nhỏ dưới 500.000 đồng hoặc không phát sinh giao dịch nhằm tăng cường quản lý tài khoản, giảm những tài khoản của khách hàng mở nhưng không sử dụng.

Eximbank sẽ thu phí quản lý tài khoản đối với tài khoản có số dư bình quân dưới 500.000 đồng/tháng

Dưới góc độ khách hàng, nhiều người bày tỏ việc không đồng tình khi ngân hàng thu phí quản lý đối với những tài khoản có số dư nhỏ.

Lãnh đạo một ngân hàng thương mại cổ phần cho biết tài khoản "rác", tài khoản "chết" ngân hàng có thể tự lọc được hoặc "đóng băng" sau thời gian dài khách ngưng sử dụng. Nhưng có thực tế là nhiều khách hàng mở tài khoản thanh toán tại nhiều khách hàng khác nhau nhưng không sử dụng nên số lượng/giá trị giao dịch tài khoản quá ít.

"Nhiều tài khoản giao dịch ít nhưng ngân hàng vẫn phải dành nguồn lực để đầu tư công nghệ, bảo mật, nguồn lực cho việc quản lý, duy trì. Vì vậy, nếu khách hàng không có nhu cầu sử dụng tài khoản, nên đóng" – lãnh đạo ngân hàng này phân tích.

Ngân hàng VIB cũng khuyến cáo nếu không còn nhu cầu sử dụng tài khoản, khách hàng nên tới chi nhánh, phòng giao dịch để thực hiện đóng tài khoản, tránh được các khoản phí phát sinh trong tương lai.

Theo một số chuyên gia, động thái của các ngân hàng nằm trong nỗ lực làm sạch dữ liệu khách hàng và chỉ duy trì các tài khoản "sống" theo chủ trương chung của Ngân hàng Nhà nước.

Số liệu mới nhất được Ngân hàng Nhà nước cập nhật đến giữa tháng 11-2025, toàn ngành ngân hàng có hơn 136,1 triệu hồ sơ khách hàng cá nhân (CIF), hơn 1,4 triệu hồ sơ khách hàng tổ chức được đối chiếu sinh trắc học qua CCCD gắn chip hoặc ứng dụng VneID.



