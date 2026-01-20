Kiều Mai Lý, Vũ Thanh hội ngộ trong phim ngắn chào Xuân Bính Ngọ





NS Kiều Mai Lý và Vũ Thanh

Dưới ánh đèn trường quay những ngày đầu năm, khi không khí Tết đã bắt đầu chạm ngõ, đoàn phim ngắn "Gia tài trong quan tài" bấm máy ngày 19-1 đã thu hút sự quan tâm của khán giả.

Kiều Mai Lý phấn khởi đón xuân cùng con cháu

Không chỉ mở ra một dự án hài mang màu sắc vui xuân, kể chuyện gia đình, phim ngắn kỳ vọng ghi dấu sự tiếp sức giữa các thế hệ nghệ sĩ đi trước với lớp diễn viên trẻ hôm nay. Ở đó, sự hiện diện và yểm trợ hết mình của nghệ sĩ hài Kiều Mai Lý và Vũ Thanh dành cho Bích Trâm, Linh Tý cùng ê-kíp trẻ trở thành điểm tựa tinh thần quan trọng, giúp bộ phim khởi động trong tâm thế vừa háo hức, vừa tin cậy.

"Tôi rất vui và xúc động khi đầu năm khởi đầu cho công việc lại có dịp quay hình phim ngắn với dàn diễn viên trẻ là con cháu vì các em xem tôi như mẹ, như bà ngoại trong gia đình" – NS Kiều Mai Lý nói.

"Gia tài trong quan tài" là một câu chuyện gia đình được kể theo màu sắc ly kỳ, hấp dẫn, xoay quanh những mâu thuẫn dẫn đến xung đột – nơi tiếng cười không chỉ để mua vui mà còn để soi chiếu những góc khuất tâm lý và tình thân.

Đoàn làm phim "Gia tài trong quan tài" khởi động

Vũ Thanh và nỗ lực đáng ghi nhận của ê kíp trẻ

Nghệ sĩ hài Vũ Thanh chia sẻ, ông vui mừng khi các nghệ sĩ trẻ hôm nay đã năng động, tìm tòi sáng tạo để có nhiều sản phẩm mới phục vụ cho khán giả. Dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ này là cơ hội để quảng bá những gương mặt trẻ đam mê, yêu nghề.

Với Vũ Thanh, đây không chỉ là một vai diễn trong một phim ngắn phát trên YouTube. Đó còn là sự trao gửi niềm tin. Ông đều bày tỏ niềm vui khi được tham gia một dự án đầu năm mang không khí hài hước, tươi mới và đặc biệt là được làm việc cùng một ê-kíp trẻ đầy năng lượng.

Một cảnh quay trong phim ngắn "Gia tài trong quan tài"

Nghệ sĩ Linh Tý đảm nhận vai trò biên kịch – đạo diễn, trong khi Bích Trâm đứng ở vị trí nhà sản xuất. Đây là sự kết hợp cho thấy khát vọng chủ động của những nghệ sĩ trẻ trong việc tạo dựng sản phẩm cho chính mình, trên chính không gian số.

Đồng hành với họ là dàn diễn viên đông đảo: Kiều Mai Lý, Vũ Thanh, Linh Tý, Bích Trâm, Duy Mỹ, Lý Thu, Trường Phúc, Thiên Phúc, Anh Tài, Phú Đại, Phúc Ngô, Mai Lộc Thị, Hoàng Yến Mai và bé Linh Trâm.

Mỗi người một vai, một cá tính, nhưng cùng gặp nhau ở tinh thần làm nghề nghiêm túc và không khí lao động nghệ thuật rất "đời" – giản dị mà ấm áp.

Nghệ sĩ Kiều Mai Lý và Vũ Thanh luôn đồng hành với thế hệ diễn viên trẻ

Kỳ vọng vào thế hệ trẻ

Nghệ sĩ Kiều Mai Lý chia sẻ thêm, bà cảm thấy phấn khởi khi "đầu năm đã có một bộ phim hài vui nhộn để tham gia, lại được đứng chung với các bạn trẻ rất sung sức. Không khí trường quay vì thế cũng trẻ trung, nhiều tiếng cười hơn". Với bà, được góp mặt trong những dự án như thế này cũng là một cách để tiếp thêm động lực cho lớp đàn em, để thấy sân khấu và điện ảnh – dù ở dạng ngắn hay dài – vẫn luôn cần những gương mặt mới, cách kể mới.

Còn nghệ sĩ Vũ Thanh thì xem đây là một cuộc "du xuân bằng nghệ thuật". Ông nói vui rằng được khởi đầu năm mới bằng một bộ phim hài là một cái "lộc nghề". Nhưng phía sau câu nói vui ấy là sự trân trọng dành cho tinh thần làm việc nghiêm túc của ê-kíp.

Việc có những nghệ sĩ giàu kinh nghiệm sẵn sàng tham gia, góp ý, thậm chí nâng đỡ về mặt tinh thần, là một động lực rất lớn để ê-kíp trẻ thêm vững tin. Dự kiến, phim sẽ phát sóng vào ngày 20 tháng Chạp trên kênh YouTube Bích Trâm – Linh Tý như một món quà nhỏ, mang tiếng cười và chút "gia vị" ly kỳ đến với khán giả trước thềm năm mới.



