Nghệ sĩ Kiều Mai Lý tái xuất

Bộ phim do NSƯT Ngọc Huyền đầu tư sản xuất và phát hành trên nhiều nền tảng số, nhanh chóng thu hút lượng người xem rất lớn.

Nghệ sĩ Kiều Mai Lý. (Ảnh: THANH HIỆP)

Ở tuổi gần 80, nghệ sĩ Kiều Mai Lý vẫn giữ được nét duyên dáng, cuốn hút qua lối diễn chân thành, tự nhiên. Bà cho biết đây là một trong những vai diễn ưng ý nhất trong những năm gần đây, đồng thời bày tỏ niềm hạnh phúc khi vẫn được mời tham gia cùng các diễn viên trẻ.

"Ở tuổi này, được góp phần trong một bộ phim mang thông điệp tích cực cho xã hội, tôi thấy mình trẻ lại và đầy hứng khởi" - nghệ sĩ Kiều Mai Lý bày tỏ.

Sự trở lại của nghệ sĩ Kiều Mai Lý không chỉ mang đến cảm xúc ấm áp cho khán giả mà còn minh chứng cho tình yêu nghệ thuật bền bỉ, truyền cảm hứng cho nhiều thế hệ diễn viên.