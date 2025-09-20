Nghệ sĩ Kiều Mai Lý tái xuất

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Văn hóa - Văn nghệ

Nghệ sĩ Kiều Mai Lý tái xuất

H.Thuận

Sự xuất hiện của nghệ sĩ hài gạo cội Kiều Mai Lý trong bộ phim "Yêu nhau ngày nắng ấm" của đạo diễn Nguyễn Thành Nam đã mang đến bất ngờ thú vị cho khán giả.

Bộ phim do NSƯT Ngọc Huyền đầu tư sản xuất và phát hành trên nhiều nền tảng số, nhanh chóng thu hút lượng người xem rất lớn.

Nghệ sĩ Kiều Mai Lý tái xuất- Ảnh 1.

Nghệ sĩ Kiều Mai Lý. (Ảnh: THANH HIỆP)

Ở tuổi gần 80, nghệ sĩ Kiều Mai Lý vẫn giữ được nét duyên dáng, cuốn hút qua lối diễn chân thành, tự nhiên. Bà cho biết đây là một trong những vai diễn ưng ý nhất trong những năm gần đây, đồng thời bày tỏ niềm hạnh phúc khi vẫn được mời tham gia cùng các diễn viên trẻ.

TIN LIÊN QUAN

"Ở tuổi này, được góp phần trong một bộ phim mang thông điệp tích cực cho xã hội, tôi thấy mình trẻ lại và đầy hứng khởi" - nghệ sĩ Kiều Mai Lý bày tỏ. 

Sự trở lại của nghệ sĩ Kiều Mai Lý không chỉ mang đến cảm xúc ấm áp cho khán giả mà còn minh chứng cho tình yêu nghệ thuật bền bỉ, truyền cảm hứng cho nhiều thế hệ diễn viên.

Tin liên quan

Nghệ sĩ hài Kiều Mai Lý ngày đầu trở lại phim trường

Nghệ sĩ hài Kiều Mai Lý ngày đầu trở lại phim trường

(NLĐO) – Sau hơn 4 tháng ngưng hoạt động, trưa 10-10, nghệ sĩ hài Kiều Mai Lý đã có mặt tại phim trường để thực hiện các tiểu phẩm hài "Về phía cầu vồng", "Bác sĩ của bạn" do nghệ sĩ Bích Trâm thực hiện.

NS Kiều Mai Lý: Nghĩ sao má bắt tôi theo nghề thợ mộc!

(NLĐO) - Nghệ sĩ Kiều Mai Lý nói bà trẻ lâu là nhờ tiếng cười nên cảm ơn bước ngoặt cuộc đời khi thấy mình hết duyên làm đào chánh thì chuyển sang diễn hài; đến nay vẫn còn sống được với nghề; vẫn là trụ cột lo cho gia đình, con cháu. Bà không mong gì hơn là được biểu diễn và không dừng sáng tác.

Nghệ sĩ Kiều Mai Lý: “Chồng chết, không rước khổ lụy vào thân”

(NLĐO) - Bà là người nghệ sĩ mẫu mực trong nghề và giữ gìn đạo đức, không bao giờ gây tai tiếng. Yêu thương chồng con, thủ tiết thờ chồng khi ông ấy qua đời

Kiều Mai Lý tái xuất nền tảng số truyền cảm hứng phim "Yêu nhau ngày nắng ấm" đạo diễn Nguyễn Thành Nam
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo