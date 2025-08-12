Vượt qua cả 12 nghệ sĩ, nhân vật "điển trai như tài tử" gây sốt ở "Chiến sĩ quả cảm" là ai?

Tuyệt đỉnh 5 giây: Trung tá Lê Tấn Châu “đốt cháy” mạng xã hội với khí chất “ngút ngàn”

Vượt qua cả 12 nghệ sĩ, nhân vật "điển trai như tài tử" gây sốt ở "Chiến sĩ quả cảm" là Trung tá Lê Tấn Châu

Tập 3 của "Chiến sĩ quả cảm" vừa lên sóng trên kênh VTV3 đã khiến khán giả "đứng ngồi không yên" không chỉ bởi loạt khung hình thực chiến cháy nhà ống nghẹt thở, mà còn vì màn xuất hiện đầy khí chất của chỉ huy - Trung tá Lê Tấn Châu, Công an TP HCM.

Chỉ trong 5 giây "tuyệt đối điện ảnh" sau cuộc chạy đua với thời gian để cứu người, Trung tá Châu đã khiến mạng xã hội bùng nổ. Ánh mắt sắc lạnh, giọng điều lệnh dứt khoát, tư thế vững vàng giữa biển lửa, tất cả tạo nên một khung hình thần thái ngút ngàn như tài tử điện ảnh, nhưng đằng sau dáng vẻ kiên định ấy là cả một câu chuyện khiến ai cũng phải nể phục.

Chỉ sau vài giờ phát sóng, hình ảnh và clip về anh đã được cộng đồng mạng chia sẻ rầm rộ, kèm hàng loạt bình luận khen ngợi: "Nhìn như tài tử điện ảnh nhưng lại là anh hùng đời thực"; "Hiểu vì sao Lê Dương Bảo Lâm và MONO nhận Trung tá Châu làm ba nuôi rồi. Anh quá ngầu";...

Sự xuất hiện và lan tỏa của người thật - việc thật là minh chứng rõ nét cho giá trị mà "Chiến sĩ quả cảm" muốn truyền tải: đằng sau từng giây phút thực chiến căng thẳng là mồ hôi, nước mắt và cả tính mạng của những người hùng thầm lặng luôn sẵn sàng lao vào hiểm nguy để đổi lấy bình yên cho đồng bào ruột thịt.

Cư dân mạng bình luận: "Mình thấy mọi người ai cũng khen các nghệ sĩ, quên mất những người chỉ huy đã dẫn dắt họ một cách rất trơn tru, mình khâm phục họ"; "Càng xem càng thấy thương các đồng chí trong ngành, quá nhiều vất vả và khó khăn. Tập nào cũng chảy nước mắt, mỗi lần ra trận ranh giới sống chết mong manh quá"; "Thấy thương các chiến sĩ PCCC & CNCH thực sự. Mình xem mà xúc động. Họ đi ngược chiều bình an để mang đến bình an. Đồng chí Thành, đồng chí Đạo, đồng chí Châu,... và nhiều đồng chí khác nữa, cảm ơn các anh rất nhiều"...

Trung tá Lê Tấn Châu, Công an TP HCM không chỉ ghi điểm bởi hình ảnh người chỉ huy sắc lạnh và quyết đoán, mà còn bởi sự tận tâm khi luôn bám sát, hỗ trợ và bảo vệ an toàn cho các chiến sĩ nhập vai. Chính anh là người trực tiếp dìu MONO ra khỏi biển lửa khi nam nghệ sĩ bị ngạt khói, hay khẩn trương đưa Phan Mạnh Quỳnh rời khỏi hiện trường khi phát hiện tình trạng bất ổn.

"Khi thực hiện nhiệm vụ, chúng tôi không màng đến sự an toàn của bản thân, mà chỉ mong cứu được nhiều nhất về người và tài sản. Và mong muốn lớn nhất vẫn là không để xảy ra sự cố cháy nổ. Để làm được điều này, tôi mong khán giả bỏ thời gian tìm hiểu kiến thức về an toàn phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, vì phòng hơn là chữa" - Trung tá Châu bộc bạch.

Trong suốt quá trình thực chiến tại vụ cháy nhà ống, anh luôn theo dõi sát sao, bảo vệ và truyền động lực cho đồng đội, bất kể là trong thời khắc nóng bỏng nhất. Sự gắn bó ấy được thể hiện rõ khi Lê Dương Bảo Lâm và MONO nhiều lần gọi anh là "ba nuôi" ngay trên sóng truyền hình. Từ đó, cộng đồng mạng lập tức "truy lùng" danh tính "ông bố quốc dân" của "Chiến sĩ quả cảm".