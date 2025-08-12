Vượt qua cả 12 nghệ sĩ, nhân vật "điển trai như tài tử" gây sốt ở "Chiến sĩ quả cảm" là ai?

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giải trí

Vượt qua cả 12 nghệ sĩ, nhân vật "điển trai như tài tử" gây sốt ở "Chiến sĩ quả cảm" là ai?

Thùy Trang

(NLĐO) - 5 giây "điện ảnh tuyệt đối" của chỉ huy khiến dân mạng rần rần trong tập 3 "Chiến sĩ quả cảm".

Tuyệt đỉnh 5 giây: Trung tá Lê Tấn Châu “đốt cháy” mạng xã hội với khí chất “ngút ngàn” 

Vượt qua cả 12 nghệ sĩ, nhân vật "điển trai như tài tử" gây sốt ở Chiến sĩ quả cảm là ai? - Ảnh 1.

Vượt qua cả 12 nghệ sĩ, nhân vật "điển trai như tài tử" gây sốt ở "Chiến sĩ quả cảm" là Trung tá Lê Tấn Châu

Tập 3 của "Chiến sĩ quả cảm" vừa lên sóng trên kênh VTV3 đã khiến khán giả "đứng ngồi không yên" không chỉ bởi loạt khung hình thực chiến cháy nhà ống nghẹt thở, mà còn vì màn xuất hiện đầy khí chất của chỉ huy - Trung tá Lê Tấn Châu, Công an TP HCM.

Chỉ trong 5 giây "tuyệt đối điện ảnh" sau cuộc chạy đua với thời gian để cứu người, Trung tá Châu đã khiến mạng xã hội bùng nổ. Ánh mắt sắc lạnh, giọng điều lệnh dứt khoát, tư thế vững vàng giữa biển lửa, tất cả tạo nên một khung hình thần thái ngút ngàn như tài tử điện ảnh, nhưng đằng sau dáng vẻ kiên định ấy là cả một câu chuyện khiến ai cũng phải nể phục.

Chỉ sau vài giờ phát sóng, hình ảnh và clip về anh đã được cộng đồng mạng chia sẻ rầm rộ, kèm hàng loạt bình luận khen ngợi: "Nhìn như tài tử điện ảnh nhưng lại là anh hùng đời thực"; "Hiểu vì sao Lê Dương Bảo Lâm và MONO nhận Trung tá Châu làm ba nuôi rồi. Anh quá ngầu";...

Sự xuất hiện và lan tỏa của người thật - việc thật là minh chứng rõ nét cho giá trị mà "Chiến sĩ quả cảm" muốn truyền tải: đằng sau từng giây phút thực chiến căng thẳng là mồ hôi, nước mắt và cả tính mạng của những người hùng thầm lặng luôn sẵn sàng lao vào hiểm nguy để đổi lấy bình yên cho đồng bào ruột thịt.

Cư dân mạng bình luận: "Mình thấy mọi người ai cũng khen các nghệ sĩ, quên mất những người chỉ huy đã dẫn dắt họ một cách rất trơn tru, mình khâm phục họ"; "Càng xem càng thấy thương các đồng chí trong ngành, quá nhiều vất vả và khó khăn. Tập nào cũng chảy nước mắt, mỗi lần ra trận ranh giới sống chết mong manh quá"; "Thấy thương các chiến sĩ PCCC & CNCH thực sự. Mình xem mà xúc động. Họ đi ngược chiều bình an để mang đến bình an. Đồng chí Thành, đồng chí Đạo, đồng chí Châu,... và nhiều đồng chí khác nữa, cảm ơn các anh rất nhiều"...

“Ba nuôi” quốc dân của dàn cast Chiến sĩ quả cảm: Hé lộ bí mật và những chuyện chưa kể!

Vượt qua cả 12 nghệ sĩ, nhân vật "điển trai như tài tử" gây sốt ở Chiến sĩ quả cảm là ai? - Ảnh 2.

Vượt qua cả 12 nghệ sĩ, nhân vật "điển trai như tài tử" gây sốt ở Chiến sĩ quả cảm là Trung tá Lê Tấn Châu

Trung tá Lê Tấn Châu, Công an TP HCM không chỉ ghi điểm bởi hình ảnh người chỉ huy sắc lạnh và quyết đoán, mà còn bởi sự tận tâm khi luôn bám sát, hỗ trợ và bảo vệ an toàn cho các chiến sĩ nhập vai. Chính anh là người trực tiếp dìu MONO ra khỏi biển lửa khi nam nghệ sĩ bị ngạt khói, hay khẩn trương đưa Phan Mạnh Quỳnh rời khỏi hiện trường khi phát hiện tình trạng bất ổn.

"Khi thực hiện nhiệm vụ, chúng tôi không màng đến sự an toàn của bản thân, mà chỉ mong cứu được nhiều nhất về người và tài sản. Và mong muốn lớn nhất vẫn là không để xảy ra sự cố cháy nổ. Để làm được điều này, tôi mong khán giả bỏ thời gian tìm hiểu kiến thức về an toàn phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, vì phòng hơn là chữa" - Trung tá Châu bộc bạch.

Trong suốt quá trình thực chiến tại vụ cháy nhà ống, anh luôn theo dõi sát sao, bảo vệ và truyền động lực cho đồng đội, bất kể là trong thời khắc nóng bỏng nhất. Sự gắn bó ấy được thể hiện rõ khi Lê Dương Bảo Lâm và MONO nhiều lần gọi anh là "ba nuôi" ngay trên sóng truyền hình. Từ đó, cộng đồng mạng lập tức "truy lùng" danh tính "ông bố quốc dân" của "Chiến sĩ quả cảm".

Tin liên quan

"Chiến sĩ quả cảm" nhận mưa lời khen sau màn ra mắt

"Chiến sĩ quả cảm" nhận mưa lời khen sau màn ra mắt

(NLĐO) - "Chiến sĩ quả cảm" gây bão với format trẻ hoá, độ đầu tư cực khủng và nhiều tình tiết tinh tế.

Phan Mạnh Quỳnh ngất xỉu

(NLĐO)-Phan Mạnh Quỳnh ngất xỉu, Tiến Luật mắt đỏ hoe lo lắng, MONO gặp sự cố ngạt thở trong lúc làm nhiệm vụ của chiến sĩ PCCC & CNCH.

Neko Lê "tố cáo" Lê Dương Bảo Lâm trước mặt fan

(NLĐO)- Một nghệ sĩ tạm dừng ghi hình Chiến sĩ quả cảm vì chấn thương, Tổng đạo diễn Mai Thắm tiết lộ sẽ gương mặt thay thế.

Chiến sĩ quả cảm dàn nghệ sĩ trong chiến sĩ quả cảm người nổi bật trong Chiến sĩ quả cảm
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo