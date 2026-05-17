Kiều Trinh, Lily Chen, Lâm Thanh Mỹ… tụ hội khởi động phim Võ Thị Sáu

Tìm kiếm diễn viên phù hợp vai nữ anh hùng Võ Thị Sáu hơn là "ngôi sao phòng vé"

Phim "Đất đỏ" kể về nữ anh hùng Võ Thị Sáu đã tổ chức lễ ký kết hợp tác, khởi động dự án điện ảnh "Đất đỏ" (tên tiếng Anh Red Earth) tại trường Đại học Hoa Sen, TPHCM ngày 17-5.

Ngoài đạo diễn Lê Văn Kiệt vắng mặt, các thành viên chủ chốt đoàn phim gồm: Nhà sản xuất Nguyễn Cao Tùng, nhà sản xuất Nguyễn Phạm Hoàng Quân, NSND Đạo diễn hình ảnh Lý Thái Dũng, thiết kết mỹ thuật Trương Trung Đạo, thiết kế phục trang Coco Chà Bông, chuyên gia hóa trang Chang Belivia… tụ hội đông đủ.

Diễn viên Lâm Thanh Mỹ với phong cách giản dị đến dự sự kiện và thử vai Võ Thị Sáu sau đó

Kỳ Phong - con trai diễn viên Kiều Trinh cũng đến thử vai trong phim

NSƯT Nguyễn Phương Điền (bìa phải) tham gia tuyển chọn diễn viên giai đoạn đầu thay cho đạo diễn Lê Văn Kiệt tạm vắng mặt do lịch trình

Nhiều diễn viên trẻ như Lâm Thanh Mỹ tham gia sự kiện khởi động và cũng thử vai sau đó. Nghệ sĩ Kiều Trinh đưa con trai Kỳ Phong đến cũng với mục đích để Kỳ Phong thử vai.

Nhà sản xuất tìm kiếm nhân vật chính Võ Thị Sáu cùng những người bạn xung quanh nữ anh hùng này như Hải, Lan, Chi… Hoạt động thử vai cho phim diễn ra vào chiều ngày 17-5 và cả ngày 18-5. Nhà sản xuất Hoàng Quân cho biết có khoảng 1.200 hồ sơ đăng ký tham gia thử vai trực tuyến, được chọn lọc lại để đến vòng thử vai trực tiếp.

Nhà sản xuất Hoàng Quân cho biết: "Chúng tôi mong muốn tìm diễn viên có khả năng diễn xuất phù hợp vai diễn, có sự quyết liệt trong đôi mắt, trong sáng, ngây thơ, có sự chuyển đổi từ lúc trẻ đến khi giác ngộ cách mạng, hơn là diễn viên nổi tiếng hay một ngôi sao phòng vé. Nhưng chúng tôi cũng không loại trừ những diễn viên đang nổi tiếng phù hợp với vai diễn.

Trong các tác phẩm trước đó, cô Sáu chưa được khai thác nhiều ở khía cạnh đồng đội xung quanh. Chúng tôi khai thác thêm về những đồng đội này nên sẽ có nhiều vai diễn cho các diễn viên tham gia thử vai".

Cách kể trực diện, về hành trình của một biểu tượng lịch sử

Hơn 30 năm kể từ dấu ấn của hai phim: "Người con gái Đất Đỏ" và "Như một huyền thoại", phiên bản mới lựa chọn cách kể trực diện, gai góc hơn về hành trình của một biểu tượng lịch sử, đặt nhân vật vào những lựa chọn khắc nghiệt và khốc liệt của chiến tranh.

Ê-kíp phim đã mất 7 năm để làm kịch bản, chuẩn bị cho dự án và đến nay mới khởi động. Phim định hướng khắc họa chân dung thiếu nữ 13 tuổi bướng bỉnh, yêu đời. Cô Sáu từng mơ về tương lai bình lặng bên cây lê ki ma. Nhưng trước những bi kịch thời đại, cô bước vào cuộc chiến vì Tổ quốc.

Phim đưa khán giả về những năm tháng tại chiến khu Long Mỹ và vùng căn cứ Bà Rịa, nơi những đứa trẻ chưa kịp trưởng thành đã phải đối mặt với thực tại tàn nhẫn. Nội dung đào sâu vào cuộc chiến tranh giữa đội công an xung phong Đất Đỏ - những tâm hồn đầy thương tổn đã chọn cách cầm súng để bảo vệ bản sắc và lòng tự tôn dân tộc.

"Đất đỏ" bấm máy quý 3 năm 2026 và ra mắt năm 2027, hướng đến kỷ niệm 75 năm ngày mất của liệt sĩ Võ Thị Sáu (1952-2027).