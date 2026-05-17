Kiều Trinh, Lily Chen, Lâm Thanh Mỹ… tụ hội khởi động phim Võ Thị Sáu

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Văn hóa - Văn nghệ

Kiều Trinh, Lily Chen, Lâm Thanh Mỹ… tụ hội khởi động phim Võ Thị Sáu

Bài-ảnh: Minh Khuê. Video clip: Minh Khuê

(NLĐO) - Diễn viên Kiều Trinh, Lâm Thanh Mỹ, Kỳ Phong, Lily Chen… tham dự sự kiện khởi động dự án điện ảnh "Đất đỏ".

Tìm kiếm diễn viên phù hợp vai nữ anh hùng Võ Thị Sáu hơn là "ngôi sao phòng vé"

Phim "Đất đỏ" kể về nữ anh hùng Võ Thị Sáu đã tổ chức lễ ký kết hợp tác, khởi động dự án điện ảnh "Đất đỏ" (tên tiếng Anh Red Earth) tại trường Đại học Hoa Sen, TPHCM ngày 17-5.

Ngoài đạo diễn Lê Văn Kiệt vắng mặt, các thành viên chủ chốt đoàn phim gồm: Nhà sản xuất Nguyễn Cao Tùng, nhà sản xuất Nguyễn Phạm Hoàng Quân, NSND Đạo diễn hình ảnh Lý Thái Dũng, thiết kết mỹ thuật Trương Trung Đạo, thiết kế phục trang Coco Chà Bông, chuyên gia hóa trang Chang Belivia… tụ hội đông đủ.

Kiều Trinh, Lily Chen, Lâm Thanh Mỹ… tụ hội khởi động phim Võ Thị Sáu - Ảnh 1.

Diễn viên Lâm Thanh Mỹ với phong cách giản dị đến dự sự kiện và thử vai Võ Thị Sáu sau đó

Kiều Trinh, Lily Chen, Lâm Thanh Mỹ… tụ hội khởi động phim Võ Thị Sáu - Ảnh 2.

Kiều Trinh, Lily Chen, Lâm Thanh Mỹ… tụ hội khởi động phim Võ Thị Sáu - Ảnh 3.

Diễn viên Kiều Trinh tham gia sự kiện

Kiều Trinh, Lily Chen, Lâm Thanh Mỹ… tụ hội khởi động phim Võ Thị Sáu - Ảnh 4.

Kỳ Phong - con trai diễn viên Kiều Trinh cũng đến thử vai trong phim

Kiều Trinh, Lily Chen, Lâm Thanh Mỹ… tụ hội khởi động phim Võ Thị Sáu - Ảnh 5.

Diễn viên Lily Chen

Kiều Trinh, Lily Chen, Lâm Thanh Mỹ… tụ hội khởi động phim Võ Thị Sáu - Ảnh 6.

NSƯT Nguyễn Phương Điền (bìa phải) tham gia tuyển chọn diễn viên giai đoạn đầu thay cho đạo diễn Lê Văn Kiệt tạm vắng mặt do lịch trình

Kiều Trinh, Lily Chen, Lâm Thanh Mỹ… tụ hội khởi động phim Võ Thị Sáu - Ảnh 7.

Nhà sản xuất Hoàng Quân (bìa phải) là một trong hai nhà sản xuất của dự án phim

Nhiều diễn viên trẻ như Lâm Thanh Mỹ tham gia sự kiện khởi động và cũng thử vai sau đó. Nghệ sĩ Kiều Trinh đưa con trai Kỳ Phong đến cũng với mục đích để Kỳ Phong thử vai.

Nhà sản xuất tìm kiếm nhân vật chính Võ Thị Sáu cùng những người bạn xung quanh nữ anh hùng này như Hải, Lan, Chi… Hoạt động thử vai cho phim diễn ra vào chiều ngày 17-5 và cả ngày 18-5. Nhà sản xuất Hoàng Quân cho biết có khoảng 1.200 hồ sơ đăng ký tham gia thử vai trực tuyến, được chọn lọc lại để đến vòng thử vai trực tiếp.

Nhà sản xuất Hoàng Quân cho biết: "Chúng tôi mong muốn tìm diễn viên có khả năng diễn xuất phù hợp vai diễn, có sự quyết liệt trong đôi mắt, trong sáng, ngây thơ, có sự chuyển đổi từ lúc trẻ đến khi giác ngộ cách mạng, hơn là diễn viên nổi tiếng hay một ngôi sao phòng vé. Nhưng chúng tôi cũng không loại trừ những diễn viên đang nổi tiếng phù hợp với vai diễn.

Trong các tác phẩm trước đó, cô Sáu chưa được khai thác nhiều ở khía cạnh đồng đội xung quanh. Chúng tôi khai thác thêm về những đồng đội này nên sẽ có nhiều vai diễn cho các diễn viên tham gia thử vai".

Cách kể trực diện, về hành trình của một biểu tượng lịch sử

Hơn 30 năm kể từ dấu ấn của hai phim: "Người con gái Đất Đỏ" và "Như một huyền thoại", phiên bản mới lựa chọn cách kể trực diện, gai góc hơn về hành trình của một biểu tượng lịch sử, đặt nhân vật vào những lựa chọn khắc nghiệt và khốc liệt của chiến tranh.

Ê-kíp phim đã mất 7 năm để làm kịch bản, chuẩn bị cho dự án và đến nay mới khởi động. Phim định hướng khắc họa chân dung thiếu nữ 13 tuổi bướng bỉnh, yêu đời. Cô Sáu từng mơ về tương lai bình lặng bên cây lê ki ma. Nhưng trước những bi kịch thời đại, cô bước vào cuộc chiến vì Tổ quốc.

Kiều Trinh, Lily Chen, Lâm Thanh Mỹ… tụ hội khởi động phim Võ Thị Sáu - Ảnh 8.

Nhà sản xuất Nguyễn Cao Tùng

Nhà sản xuất Nguyễn Cao Tùng nói về khó khăn, áp lực của phim

Kiều Trinh, Lily Chen, Lâm Thanh Mỹ… tụ hội khởi động phim Võ Thị Sáu - Ảnh 9.

Lâm Thanh Mỹ lúc thử vai

Kiều Trinh, Lily Chen, Lâm Thanh Mỹ… tụ hội khởi động phim Võ Thị Sáu - Ảnh 10.

Lâm Thanh Mỹ lúc thử vai cô Sáu

Phim đưa khán giả về những năm tháng tại chiến khu Long Mỹ và vùng căn cứ Bà Rịa, nơi những đứa trẻ chưa kịp trưởng thành đã phải đối mặt với thực tại tàn nhẫn. Nội dung đào sâu vào cuộc chiến tranh giữa đội công an xung phong Đất Đỏ - những tâm hồn đầy thương tổn đã chọn cách cầm súng để bảo vệ bản sắc và lòng tự tôn dân tộc.

"Đất đỏ" bấm máy quý 3 năm 2026 và ra mắt năm 2027, hướng đến kỷ niệm 75 năm ngày mất của liệt sĩ Võ Thị Sáu (1952-2027).

Tin liên quan

MC Thanh Bạch, Thuận Nguyễn… mừng cho Lâm Thanh Mỹ, Hữu Vi

MC Thanh Bạch, Thuận Nguyễn… mừng cho Lâm Thanh Mỹ, Hữu Vi

(NLĐO) - MC Thanh Bạch, Thuận Nguyễn… cùng nhiều nghệ sĩ khác chúc mừng ra mắt phim "Khế ước bán dâu".

"Cám" Lâm Thanh Mỹ hóa cô dâu, thành đôi với mỹ nam

(NLĐO) – Lâm Thanh Mỹ tham gia phim "Khế ước bán dâu" cùng Hữu Vi và các diễn viên: NSND Trung Anh, NSND Minh Châu, Lãnh Thanh…

Kiều Trinh Võ Thị Sáu Lâm Thanh Mỹ Phim Đất đỏ
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo