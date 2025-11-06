Kim Thanh trở lại trong ngày CLB TP HCM được lãnh đạo động viên trước Cúp C1 nữ châu Á

Với việc hướng tới tái lập thành tích vào bán kết như mùa trước, CLB nữ TP HCM đã tăng cường mạnh mẽ lực lượng cho vòng bảng AFC Champions League nữ 2025-2026 (C1 nữ châu Á) sẽ khởi tranh ngày 13-11, trên sân Thống Nhất.

Đội bóng của HLV Đoàn Thị Kim Chi đã sử dụng tối đa 6 suất ngoại binh, gồm Aubrey Goodwill, Gorman Chloe, Sakura Yoshida, Tatiana Mason (Mỹ), Ouni Samia (Tunisia) và Maria Khan (Mỹ gốc Pakistan), con số vượt xa so với 4 ngoại binh mùa trước. Trong đó, Samia và Chloe là hai tân binh và 4 ngoại binh còn lại đều đã thi đấu từng giai đoạn mùa trước.

Kim Thanh trong buổi gặp gỡ của lãnh đạo

Đáng chú ý, tại buổi gặp mặt và động viên của lãnh đạo Sở Văn Hoá - Thể Thao TP HCM, LĐBĐ TP HCM với cô trò HLV Kim Chi, thủ môn Trần Thị Kim Thanh cũng bất ngờ xuất hiện trong màu áo CLB nữ TP HCM, sau thời gian khoác áo Thái Nguyên T&T. Được biết, Kim Thanh đã xin thanh lý hợp đồng với đội chủ quản để trở lại với đội bóng đại diện thành phố mang tên Bác.

Điều này sẽ giúp củng cố hàng thủ vốn thiếu chiều cao khi thủ môn Quách Thu Em trấn giữ. Sự trở lại của "người gác đền" số 1 tuyển Việt Nam được kỳ vọng sẽ tiếp thêm tự tin cho CLB TP HCM tại đấu trường châu lục.

Trước điều này, Huỳnh Như bày tỏ sự vui mừng khi chào đón người đồng đội cũ: :"Toàn đội rất vui khi Thanh Quyết định trở lại với TP HCM. Đây là điều tuyệt với cho đội khi bước vào giải đấu căng thẳng và cần người có nhiều kinh nghiệm như Thanh hỗ trợ cho đội".

Lãnh đạo Sở VH-TT TP HCM và LĐBĐ TP HCM gặp gỡ, động viên Huỳnh Như và đồng đội

Huỳnh Như cũng chia sẻ lãnh đạo không đặt nặng áp lực cho Huỳnh Như và đồng đội, giúp toàn đội có tâm lý thoải mái bước vào giải đấu năm nay.

Tại giải đấu năm nay, CLB nữ TP HCM đã có sự chuẩn bị kỹ càng và vừa có chuyến tập huấn tại Hà Nội, với 2 trận giao hữu với tuyển nữ Việt Nam với 1 chiến thắng (2-1), 1 thua (2-3).

Cô trò Kim Chi giữ vai trò chủ nhà bảng A, sẽ bắt đầu ra quân tại giải đấu vào ngày 13-11 trước Stallion Laguna (Philippines) và lần lượt gặp Lion City Sailors (Singapore, 16-11), Melbourne City (Úc, 19-11).Ở giải đấu năm nay, AFC cũng áp dụng hệ thống tương tự VAR là FVS - Football Video Support nhưng hệ thống này đơn giản, ít tốn kém hơn, ngay từ vòng bảng.

