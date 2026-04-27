HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Khoa học

Hàn Quốc: Dấu chân trên đá hé lộ sự tồn tại của sinh vật lạ

Anh Thư

(NLĐO) - Các nhà cổ sinh vật học tuyên bố họ đã xác định được một loài quái vật tiền sử hoàn toàn mới mang tên Jinjuichnus procerus.

Trong một nghiên cứu mới, nhóm tác giả từ Đại học Texas (Mỹ), Đại học Sư phạm Quốc gia Chinju, Bảo tàng Khoa học Quốc gia Daegu (Hàn Quốc) và Đại học Khoa học địa chất Trung Quốc cho biết một dấu chân cổ đại được tìm thấy ở Hàn Quốc được xác định là thuộc về một loài sinh vật chưa từng được biết đến trên thế giới.

Họ đặt tên cho nó là Jinjuichnus procerus, một loài mới thuộc về một chi cũng hoàn toàn mới của gia tộc dực long.

Hàn Quốc: Dấu chân trên đá hé lộ sự tồn tại của sinh vật lạ - Ảnh 1.

Dực long Jinjuichnus procerus, một loài sinh vật mới được xác định ở Hàn Quốc - Ảnh đồ họa: Jinjuichnus procerus

Dực long (Pterosaur, thằn lằn có cánh, thằn lằn ngón cánh) là những quái vật bay sống cùng thời với khủng long.

Hầu hết chúng đều là những kẻ săn mồi nguy hiểm, mà Jinjuichnus procerus là một ví dụ.

Trên một phiến đá 106 triệu tuổi được khai quật ở Hàn Quốc, một cuộc chạm trán ngắn ngủi được ghi lại: Một sinh vật nhỏ hơn xuất hiện trước, di chuyển chậm rãi, trước khi đột ngột đổi hướng và chạy nhanh.

Theo sau dấu vết đó là dấu chân đặc trưng của một loài dực long lớn, phi nước đại nhanh bằng bốn chân, tiến đến từ một góc và bám sát phía sau con vật kia.

Câu chuyện sau đó đã nằm ngoài phạm vi của phiến đá cổ xưa, vì vậy không thể biết chắc sinh vật nhỏ hơn đó có trốn thoát con dực long hay không.

Nhưng quan trọng hơn, bấy nhiêu dấu tích đã đủ để các nhà khoa học tái hiện lại vẻ ngoài sơ bộ về loài dực long mới.

Tuy không "hoành tráng" như các bộ xương, nhưng hóa thạch dấu chân thực ra mang rất nhiều thông tin: Nó cung cấp các chi tiết về vẻ ngoài của bàn chân, từ đó có thể giúp suy ra các thông số liên quan đến toàn bộ cơ thể, cũng như cách mà con vật đó đã vận động.

Viết trên tạp chí khoa học Scientific Reports, các tác giả cho biết dấu chân của sinh vật lớn hơn cho thấy nó là một con dực long cỡ trung bình, di chuyển với tốc độ khoảng 2,9 km/giờ, khá nhanh đối với các sinh vật bay.

Cách mà nó săn mồi trên mặt đất cũng cho thấy nó thuộc về nhóm dực long mang tên Neoazhdarchia, điều cũng được thể hiện qua hình dáng bàn chân và móng vuốt.

Đó là nhánh dực long quy tụ những sinh vật bay khủng khiếp nhất thời khủng long, với các đại diện nổi tiếng như Quetzalcoatlus hay Hatzegopteryx có sải cánh rộng 10-12 m, đứng cao bằng một con hươu cao cổ trưởng thành.

Loài mới nhỏ hơn nhiều so với các đại diện nổi tiếng trên, nhưng khả năng săn mồi có thể không kém cạnh.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo