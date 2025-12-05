Kinh tế Lifestyle - "mỏ vàng" mới cho siêu đô thị TPHCM

Đây là ý kiến của ông Lê Trí Thông - Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ TP HCM, Phó chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty CP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ) - tại hội thảo "Kinh tế Lifestyle - Động lực tăng trưởng mới của TPHCM" do Báo Tuổi Trẻ phối hợp cùng Sở Công Thương TP HCM tổ chức chiều 5-12.

Theo ông Lê Trí Thông, Việt Nam, đặc biệt là TPHCM, có lợi thế rất lớn để thu hút tri thức, vốn và chuẩn mực sáng tạo mới – kinh tế phong cách sống (kinh tế lifestyle). Thành phố đang đứng trước cơ hội hiếm có để chuyển mình từ trung tâm sản xuất sang trung tâm sáng tạo của khu vực. Sự thay đổi trong hành vi tiêu dùng, lực lượng lao động trẻ giàu năng lực và sự dịch chuyển của chuỗi giá trị toàn cầu là những yếu tố tạo đà thuận lợi.

Ông Thông dẫn chứng ngành sô cô la. Từ một quốc gia không có truyền thống, nay Việt Nam đã bắt đầu xuất khẩu sản phẩm cao cấp và xây dựng thương hiệu quốc tế. Đây là minh chứng cho khả năng sáng tạo và đổi mới của người Việt. Hay trong lĩnh vực ngân hàng, người tiêu dùng từng hình dung ngân hàng là dịch vụ cao cấp, chỉ dành cho người giàu.

"Như trường hợp của Techcombank thành công với nền kinh tế Lifestyle, sự hội tụ của nghệ sĩ, KOL kết hợp với câu chuyện tài chính, truyền thông. Họ không chỉ quảng bá về các sản phẩm của ngân hàng, mà phối hợp để tổ chức chương trình ca nhạc rất lớn, có tiếng vang" – ông Lê Trí Thông nói.

Theo PGS-TS Đinh Tiên Minh, giảng viên cao cấp Trường Kinh doanh UEH, Đại học Kinh tế TP HCM, kinh tế Lifestyle là một trong những hướng phát triển tiềm năng cho các đô thị lớn. Bởi ngoài giúp đa dạng hoá nền kinh tế, kinh tế Lifestyle còn xây dựng bản sắc đô thị, xa hơn là nâng cao chất lượng sống của xã hội.

Kinh tế Lifestyle đang góp phần đa dạng hóa nền kinh tế. Ngày càng có nhiều người coi trọng sức khỏe và phong cách sống, tạo sự chuyển dịch trong cơ cấu chi tiêu: từ ưu tiên tài sản hữu hình sang ưu tiên trải nghiệm, dịch vụ nâng cao chất lượng cuộc sống.

Báo cáo Tương lai châu Á - Diện mạo mới của người tiêu dùng Việt (McKinsey), được PGS-TS Đinh Tiên Minh trích dẫn cho thấy dự báo đến năm 2035, trên một nửa dân số Việt Nam sẽ thuộc nhóm trung lưu. Khi đó, nhóm này chuyển dịch mạnh từ tiêu dùng "cho đủ sống" sang tiêu dùng để khẳng định phong cách sống.

Trải nghiệm mua sắm không chỉ tập trung vào giá trị món hàng, mà còn là câu chuyện cảm xúc, tính cách người tiêu dùng

Trong bối cảnh TPHCM hướng đến mục tiêu trở thành đô thị sáng tạo, đáng sống vào năm 2030, kinh tế phong cách sống được xem là hướng tiếp cận mới giúp nâng cao chất lượng sống, thúc đẩy tiêu dùng sáng tạo và tạo bản sắc đô thị. Cùng đó, với dân số trẻ, thu nhập cải thiện và khả năng đón nhận xu hướng nhanh, TPHCM hội tụ đầy đủ điều kiện để trở thành trung tâm kinh tế Lifestyle của khu vực.

"Tuy nhiên chỉ khi TPHCM có chiến lược rõ ràng, sự đồng hành của doanh nghiệp và vai trò dẫn dắt của chính quyền, nền kinh tế sáng tạo mới thực sự trở thành động lực tăng trưởng mới" – ông Lê Trí Thông đề xuất.