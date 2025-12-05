Kinh tế Lifestyle - "mỏ vàng" mới cho siêu đô thị TPHCM

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Kinh tế Lifestyle - "mỏ vàng" mới cho siêu đô thị TPHCM

Thái Phương

(NLĐO) - Khi TPHCM có chiến lược rõ ràng cùng sự đồng hành của doanh nghiệp, nền kinh tế sáng tạo mới - kinh tế Lifestyle sẽ trở thành động lực tăng trưởng mới

Đây là ý kiến của ông Lê Trí Thông - Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ TP HCM, Phó chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty CP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ) - tại hội thảo "Kinh tế Lifestyle - Động lực tăng trưởng mới của TPHCM" do Báo Tuổi Trẻ phối hợp cùng Sở Công Thương TP HCM tổ chức chiều 5-12. 

TIN LIÊN QUAN

Theo ông Lê Trí Thông, Việt Nam, đặc biệt là TPHCM, có lợi thế rất lớn để thu hút tri thức, vốn và chuẩn mực sáng tạo mới – kinh tế phong cách sống (kinh tế lifestyle). Thành phố đang đứng trước cơ hội hiếm có để chuyển mình từ trung tâm sản xuất sang trung tâm sáng tạo của khu vực. Sự thay đổi trong hành vi tiêu dùng, lực lượng lao động trẻ giàu năng lực và sự dịch chuyển của chuỗi giá trị toàn cầu là những yếu tố tạo đà thuận lợi.

Ông Thông dẫn chứng ngành sô cô la. Từ một quốc gia không có truyền thống, nay Việt Nam đã bắt đầu xuất khẩu sản phẩm cao cấp và xây dựng thương hiệu quốc tế. Đây là minh chứng cho khả năng sáng tạo và đổi mới của người Việt. Hay trong lĩnh vực ngân hàng, người tiêu dùng từng hình dung ngân hàng là dịch vụ cao cấp, chỉ dành cho người giàu.

Kinh tế lifestyle: Động lực tăng trưởng mới cho TPHCM trong Tương lai - Ảnh 2.

"Như trường hợp của Techcombank thành công với nền kinh tế Lifestyle, sự hội tụ của nghệ sĩ, KOL kết hợp với câu chuyện tài chính, truyền thông. Họ không chỉ quảng bá về các sản phẩm của ngân hàng, mà phối hợp để tổ chức chương trình ca nhạc rất lớn, có tiếng vang" – ông Lê Trí Thông nói.

Theo PGS-TS Đinh Tiên Minh, giảng viên cao cấp Trường Kinh doanh UEH, Đại học Kinh tế TP HCM, kinh tế Lifestyle là một trong những hướng phát triển tiềm năng cho các đô thị lớn. Bởi ngoài giúp đa dạng hoá nền kinh tế, kinh tế Lifestyle còn xây dựng bản sắc đô thị, xa hơn là nâng cao chất lượng sống của xã hội.

Kinh tế Lifestyle đang góp phần đa dạng hóa nền kinh tế. Ngày càng có nhiều người coi trọng sức khỏe và phong cách sống, tạo sự chuyển dịch trong cơ cấu chi tiêu: từ ưu tiên tài sản hữu hình sang ưu tiên trải nghiệm, dịch vụ nâng cao chất lượng cuộc sống.

Báo cáo Tương lai châu Á - Diện mạo mới của người tiêu dùng Việt (McKinsey), được PGS-TS Đinh Tiên Minh trích dẫn cho thấy dự báo đến năm 2035, trên một nửa dân số Việt Nam sẽ thuộc nhóm trung lưu. Khi đó, nhóm này chuyển dịch mạnh từ tiêu dùng "cho đủ sống" sang tiêu dùng để khẳng định phong cách sống.

Kinh tế lifestyle: Động lực tăng trưởng mới cho TPHCM trong Tương lai - Ảnh 3.

Trải nghiệm mua sắm không chỉ tập trung vào giá trị món hàng, mà còn là câu chuyện cảm xúc, tính cách người tiêu dùng

Trong bối cảnh TPHCM hướng đến mục tiêu trở thành đô thị sáng tạo, đáng sống vào năm 2030, kinh tế phong cách sống được xem là hướng tiếp cận mới giúp nâng cao chất lượng sống, thúc đẩy tiêu dùng sáng tạo và tạo bản sắc đô thị. Cùng đó, với dân số trẻ, thu nhập cải thiện và khả năng đón nhận xu hướng nhanh, TPHCM hội tụ đầy đủ điều kiện để trở thành trung tâm kinh tế Lifestyle của khu vực.

"Tuy nhiên chỉ khi TPHCM có chiến lược rõ ràng, sự đồng hành của doanh nghiệp và vai trò dẫn dắt của chính quyền, nền kinh tế sáng tạo mới thực sự trở thành động lực tăng trưởng mới" – ông Lê Trí Thông đề xuất.

Tin liên quan

Chung sức, đồng lòng cùng Phụ nữ Việt Nam khởi nghiệp, sáng tạo, phát triển kinh tế

Chung sức, đồng lòng cùng Phụ nữ Việt Nam khởi nghiệp, sáng tạo, phát triển kinh tế

Đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017-2025” (Đề án 939) triển khai trong 8 năm đã hoàn thành vượt kế hoạch

VIDEO: Phiên đối thoại đặc biệt giữa Thủ tướng Phạm Minh Chính với CEO Diễn đàn Kinh tế Thế giới

(NLĐO) - Cuộc đối thoại gợi mở những ý tưởng đột phá, định hướng chiến lược vĩ mô về kinh tế xanh, kinh tế số, trí tuệ nhân tạo và đổi mới sáng tạo.

TP HCM: Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu khai mạc Diễn đàn Kinh tế Mùa thu 2025

(NLĐO) – Diễn đàn Kinh tế Mùa thu 2025 là dấu mốc mở ra một chặng đường mới đầy triển vọng trong hành trình hợp tác phát triển và hội nhập quốc tế của Việt Nam

kinh tế TPHCM tăng trưởng kinh tế TPHCM kinh tế Lifestyle động lực tăng trưởng kinh tế tphcm
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo