Tham gia với đoàn công tác của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN-PTNT) còn có Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và thủy sản (Nafiqad), Cục Thú y, Cục Bảo vệ thực vật, Cục Chăn nuôi,… phối hợp cùng Ban Quản lý An toàn thực phẩm TP HCM và Sở NN-PTNT TP HCM.

Bộ trưởng Lê Minh Hoan khảo sát chợ đầu mối Bình Điền lúc rạng sáng

Bộ trưởng Lê Minh Hoan đã khảo sát các khu vực kinh doanh thủy hải sản tươi sống, rau củ quả, thịt heo,… tại chợ đầu mối Bình Điền.

Khu sơ chế thủy hải sản chọ Bình Điền

Thương nhân hàng rau củ quả xuất trình sổ ghi chép nguồn gốc cho cán bộ quản lý an toàn thực phẩm

Bộ trưởng Lê Minh Hoan nhấn mạnh chợ truyền thống là nơi thể hiện rõ văn hóa, kinh tế của địa phương, khi chợ đìu hiu tức là kinh tế xuống, chợ sôi động cho thấy kinh tế đi lên. Hoạt động tại chợ cũng thể hiện khả năng quản trị của địa phương vì tại đây tập trung rất nhiều nhóm chủ thể.



Cần "số hóa" việc ghi chép nguồn gốc hàng hóa

"Thời gian qua, chúng ta chủ yếu tập trung kiểm soát chất lượng, an toàn thực phẩm và minh bạch cho nông sản bởi đơn giản là nếu không làm thì nước nhập khẩu không chấp nhận. Với thị trường nội địa, quản lý khó hơn nhưng đã đến lúc phải chấn chỉnh. Bởi lẽ, nếu không làm tốt về an toàn thực phẩm tại thị trường nội địa thì xuất khẩu chập chờn và rất khó phát triển thương hiệu nông sản Việt ở nước ngoài. Đặc biệt, vấn đề an toàn thực phẩm cho 100 triệu dân cũng như khách quốc tế tại Việt Nam không hề kém quan trọng" - Bộ trưởng phân tích.

Khu vực kinh doanh thịt heo sỉ chợ Bình Điền

Theo người đứng đầu Bộ NN-PTNT, cái khó của nông nghiệp Việt Nam là manh mún, nhỏ lẻ, quá nhiều đầu mối tham gia nên rất khó quản lý. Ví dụ như chợ đầu mối Bình Điền – TP HCM, quy mô gần 25 ha có đến 1.800 thương nhân trong khi chợ đầu mối Rungis (Paris – Pháp) diện tích hơn 200 ha nhưng chỉ có khoảng 200 thương nhân. Càng nhiều đầu mối, càng khó quản lý. Công ty quản lý chợ đầu mối Bình Điền có thể giảm bớt đầu mối bằng việc thành lập các nhóm, mỗi nhóm khoảng 10 thương nhân thì việc quản lý sẽ dễ hơn.

Tại buổi khảo sát, các cơ quan chuyên môn cũng góp ý chợ đầu mối Bình Điền cần đầu tư nâng cấp thêm cơ sở hạ tầng để bảo đảm an toàn thực phẩm cũng như tính toán đến phương án "số hóa" sổ sách về nguồn gốc hàng hóa thay cho ghi chép thủ công như hiện nay.

Sáng cùng ngày, Bộ trưởng Lê Minh Hoan cũng khảo sát và làm việc với siêu thị MM Mega Market và siêu thị Co.opXtra Linh Trung (cùng ở TP Thủ Đức).