Động thái ở các cửa hàng của Nhật Cường Mobile sau khi bị khám xét

Như Báo Người Lao Động đã đưa tin, sáng ngày 9-5, lực lượng cảnh sát thuộc Bộ Công an đã tiến hành khám xét tại cửa hàng chính của Nhật Cường ở số 33 Lý Quốc Sư, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội. Việc khám xét được mở rộng ra tại một số cửa hàng khác của doanh nghiệp này ở phố Láng Hạ, Chùa Bộc...

Sau khoảng 2 giờ khám xét, cảnh sát thu giữ hàng chục thùng giấy được đóng gói cẩn thận, chuyển lên xe tải chuyên dụng để đưa về trụ sở cảnh sát. Toàn bộ điện thoại, máy tính bảng, phụ kiện của cửa hàng được cảnh sát tạm giữ để điều tra.

Tại chung cư Golden Westlake ở đường Hoàng Hoa Thám (quận Tây Hồ), được cho là nơi ở của một lãnh đạo Công ty Nhật Cường, xuất hiện hàng chục cán bộ công an trong ngày 9-5. Một lãnh đạo Công an phường Thụy Khuê, quận Tây Hồ xác nhận đơn vị đã phối hợp với các lực lượng chức năng của Bộ Công an khám xét nơi ở của một lãnh đạo Công ty Nhật Cường tại căn hộ thuộc chung cư trên đường Hoàng Hoa Thám nhưng không thông tin cụ thể.