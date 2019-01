Kiểm tra thực phẩm Tết ở chợ, siêu thị

15/01/2019 22:23

Cụ thể, các đoàn đã kiểm tra tại các sạp kinh doanh phụ gia thực phẩm tại chợ Kim Biên (quận 5), bánh mứt tại chợ Bình Tây (quận 6), các quầy thực phẩm Co.op Food Thanh Bình trong chung cư Hoàng Anh Gia Lai (quận 7) và siêu thị Lotte Mart (quận 7). Bà Phạm Khánh Phong Lan, Trưởng Ban Quản lý An toàn thực phẩm TP HCM, cho biết sẽ kiểm tra hồ sơ pháp lý các điểm kinh doanh và kiểm tra thực tế các tiêu chí như: điều kiện vệ sinh, người bán (sức khỏe và kiến thức) và nguồn gốc hàng hóa. Tại chợ Bình Tây, đoàn thanh tra còn lấy mẫu mứt dừa và mứt củ năng để kiểm tra nhanh chỉ tiêu phẩm màu công nghiệp với kết quả âm tính với chỉ tiêu này. Tại siêu thị Lotte Mart, đoàn đã lấy mẫu chả cá viên để kiểm tra nhanh chỉ tiêu hàn the và mẫu bún tươi để kiểm tra formol với kết quả cả 2 mẫu đều an toàn.



Kiểm tra nhanh chỉ tiêu phẩm màu trong mứt Tết tại chợ Bình Tây

Bà Lan đánh giá tình hình chấp hành pháp luật về an toàn thực phẩm mùa Tết năm nay khả quan hơn cùng kỳ năm 2018, các cơ sở đã đầu tư vật chất, trang bị kiến thức và ý thức hơn trong quản lý nguồn gốc hàng hóa. Kênh phân phối hiện đại cũng bảo đảm an toàn thực phẩm tốt hơn so với kênh chợ truyền thống nên trong tương lai, người dân sẽ mua sắm ở kênh này nhiều hơn.

Tin-ảnh: Ng.Ánh