Ngày 21-12, UBND TP Hội An cho biết vào lúc 19 giờ ngày 24-12, Hội An sẽ tổ chức sự kiện Hội đèn lồng Hội An năm 2022 với chủ đề Chung tay thắp sáng Hội An.



Hội An tổ chức nhiều sự kiện hấp dẫn dịp Noel và đón chào năm mới 2022

Cũng trong sự kiện này, vào tối 25-12, tại Đảo Ký Ức Hội An sẽ diễn ra chuỗi hoạt động trình diễn Ký Ức xuống phố, rước đèn bằng thuyền trên sông Hoài từ Chùa Cầu về Đảo Ký Ức, ra mắt 20 minishow văn hóa mới và điểm nhấn ấn tượng là khoảng khắc toàn Đảo Ký Ức Hội An bừng sáng – đánh dấu sự hồi sinh của Hội An hậu Covid-19.

Trước đó, từ chiều tối 18-12, Đảo Ký Ức Hội An đã chính thức mở cửa đón du khách trở lại với một diện mạo mới lung linh cùng hành trình trải nghiệm theo đúng "Bộ tiêu chí an toàn du lịch" sau hơn 6 tháng "ngủ đông" do dịch bệnh.

Đảo Ký ức Hội An mở cửa đón khách du lịch trở lại

Du khách đến Đảo Ký Ức Hội An dịp này ngoài tham quan Công Viên Ấn tượng Hội An, trải nghiệm phiên Chợ Hội An Xanh tại khu làng Việt, thưởng thức hơn 10 minishow mới trong ngày mở cửa trở lại còn được check-in những cảnh độc đáo như Cây thông Noel bằng đèn lồng, con đường đèn lồng đỏ Nhật Bản, Hồ hoa đăng khổng lồ hay khu vườn dừa sắc màu… rực rỡ.

Cây thông Noel bằng đèn lồng rực rỡ

Đặc biệt nhất là show diễn thực cảnh Ký Ức Hội An lúc 20 giờ với ánh sáng, âm thanh, hát, múa… hòa quyện cùng nhau mang đến những cảm xúc thăng hoa tuyệt vời.

Show diễn thực cảnh Ký Ức Hội An trở lại sau 6 tháng bị ảnh hưởng do dịch Covid-19

Dịp này, Đảo Ký Ức Hội An đưa ra chương trình khuyến mãi hấp dẫn cho du khách. Cụ thể, ngoài việc miễn phí vé vào cửa cổng Công Viên Ấn tượng Hội An, du khách có thể lựa chọn các Combo trọn gói nghỉ dưỡng, ăn và thưởng thức show với giá cực kỳ ưu đãi như Combo "Gắn kết tình thân" trọn gói nghỉ dưỡng 2 ngày 1 đêm, xem show và ăn tối chỉ với 1,98 triệu đồng cho cả gia đình 4 người; Combo "Chung đôi" trọn gói nghỉ dưỡng 2 ngày 1 đêm và xem show cho cặp đôi chỉ với 825.000 đồng/người. Với du khách địa phương, giá vé xem show ưu đãi chỉ còn 300.000 đồng.