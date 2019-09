Tại diễn đàn, điểm qua một số kết quả tích cực của Việt Nam về tốc độ tăng trưởng nền kinh tế, tốc độ tăng trưởng GDP và quy mô GDP đến hết năm 2018 đạt 250 tỉ USD, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng nhìn nhận dù vậy, Việt Nam vẫn phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức và các điểm "nghẽn" trong quá trình phát triển như mức thu nhập trung bình thấp, năng suất lao động chưa cao, năng lực cạnh tranh còn hạn chế.



Nói về những điểm "nghẽn" của Việt Nam hiện nay, ông David Dollar, nghiên cứu viên cao cấp của Ngân hàng Thế giới (WB), đặc biệt quan tâm đến khu vực kinh tế tư nhân. Theo ông, khu vực kinh tế tư nhân ở Việt Nam hiện chủ yếu là các doanh nghiệp (DN) nhỏ và vừa, đang gặp nhiều khó khăn trong tiếp cận tín dụng, đất đai, đầu vào nhập khẩu và do những yếu kém trong thực thi chính sách. Vị chuyên gia này cho rằng xuất khẩu trực tiếp thường do các DN đa quốc gia thực hiện. Tuy nhiên, khu vực tư nhân trong nước có vai trò quan trọng nhằm tăng cường chiều sâu chuỗi giá trị, liên kết và tạo việc làm ở quy mô lớn. Do đó, Việt Nam cần có các chính sách để hỗ trợ DN trong nước tham gia vào chuỗi giá trị này; Chính phủ cần "tạo sân chơi công bằng" giữa DN nhà nước và tư nhân, đồng thời xác định rõ các lĩnh vực hoạt động của DN nhà nước để phân định phần còn lại là dành cho DN tư nhân.

Đồng quan điểm, ông Ousmane Dione, Giám đốc Quốc gia của WB tại Việt Nam, cho rằng Việt Nam chưa xây dựng thành công một hệ thống các thể chế thị trường phát triển có hiệu lực và hiệu quả nên đã cản trở sự phát triển lành mạnh của khu vực tư nhân trong nước, bảo đảm cạnh tranh tích cực. Việt Nam phải hiện đại hóa thể chế thị trường và quản trị quốc gia, từ đó tạo ra môi trường để các DN tư nhân có thể phát triển và trở thành một động lực tăng trưởng quan trọng.



Tham dự diễn đàn, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá mặc dù Việt Nam đã có nhiều nỗ lực tham gia các chuỗi giá trị, chuỗi cung ứng toàn cầu của các tập đoàn xuyên quốc gia nhưng DN Việt Nam chỉ mới thu được "tiền lẻ" trong các chuỗi giá trị này. Do đó, Thủ tướng nhấn mạnh không còn cách nào khác là phải phát huy nguồn nhân lực năng động, sáng tạo, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ mới nhằm nâng cao trình độ để có nhiều DN đủ năng lực tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu với giá trị cao hơn.

3 đột phá chiến lược Trong bối cảnh quốc tế, khu vực có nhiều biến động, chiến tranh thương mại, biến đổi khí hậu nặng nề, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu các bộ, ngành thực hiện 3 đột phá chiến lược về hoàn thiện thể chế, phát triển hạ tầng và phát huy nguồn nhân lực. Trong đó, phát huy sức mạnh nội lực gắn với thúc đẩy mạnh mẽ khoa học công nghệ, phát triển khu vực tư nhân năng động, sáng tạo, lấy doanh nghiệp làm trung tâm, động lực cho phát triển. Đồng thời, chủ động hội nhập quốc tế sâu rộng, thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các hiệp định thương mại tự do đã ký, tham gia vào các chuỗi giá trị toàn cầu.