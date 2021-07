Sáng 27-7, trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, ông Ngô Hoàng Gia Khánh, Phó Tổng Giám đốc Phát triển doanh nghiệp Tiki, cho biết đã nắm được thông tin hướng dẫn của UBND TP HCM về các yêu cầu dành cho người giao hàng (shipper) để được lưu thông.

Tuy nhiên, do thời gian gấp nên sàn chưa kịp làm bảng tên cho tất cả shipper. Đồng thời, sàn mong muốn có hướng dẫn rõ hơn về nội dung trên bảng tên, ví dụ chỉ cần ghi tên hay cần thêm thông tin khác như ngày tháng năm sinh, địa chỉ…

"Từ trước khi có văn bản hướng dẫn của TP yêu cầu đăng ký danh sách shipper cho Sở Công Thương, chúng tôi đã làm việc này rồi. Ngoài ra, sàn trang bị đầy đủ bao tay, nước sát khuẩn, thực hiện xét nghiệm Covid-19 thường xuyên cho shipper, dồn toàn bộ nguồn vắc-xin được phân bổ để ưu tiên tiêm cho khoảng 50% shipper và nhân viên kho… Chúng tôi cũng quy định bắt buộc giao hàng không tiếp xúc để bảo vệ shipper lẫn khách hàng" - ông Ngô Hoàng Gia Khánh thông tin thêm về các biện pháp phòng chống Covid-19 được sàn này triển khai sớm.

Để được lưu thông trên địa bàn TP HCM, shipper cần tuân thủ nhiều quy định - Ảnh: Lam Giang

Đại diện Sendo cho biết sàn đang làm việc sâu sát với các đối tác vận chuyển của sàn tại TP HCM như GHN, Grab… để cùng thỏa thuận việc thực hiện các yêu cầu của TP đối với lực lượng shipper. Theo thông tin ban đầu, cơ bản các đối tác vận chuyển đáp ứng được yêu cầu về bảng tên, băng tay… Ngoài ra, sàn cũng đẩy mạnh ưu tiên giao nhận mặt hàng thiết yếu, tạm hoãn phục vụ các mặt hàng không thiết yếu trong giai đoạn cao điểm chống dịch.

Theo Grab, ứng dụng này đã thông báo đến toàn bộ đối tác tài xế về việc chấp hành quy định của TP theo công văn số 2491 ngày 26-7. Cụ thể, tài xế phải mặc đúng đồng phục Grab (áo và mũ bảo hiểm); chỉ giao nhận hàng hóa thiết yếu (lương thực, thực phẩm, thuốc men, trang thiết bị, vật tư y tế); chuẩn bị đầy đủ giấy thông hành, ứng dụng Grab Driver đang hoạt động và mã QR Code trên ứng dụng; sử dụng bảng tên, thẻ hoạt động do Grab cung cấp trong suốt quá trình hoạt động.

"Đối tác tài xế chủ động in ấn, gắn hình ảnh của mình và chuẩn bị dây đeo thẻ đầy đủ trước khi hoạt động; tự chuẩn bị băng đeo tay nền xanh đậm, kích thước ống đeo cao 20cm, in chữ "SHIPPER" màu trắng hoặc sử dụng băng đeo tay do Grab cung cấp và sẽ được thông báo thời gian, địa điểm nhận mẫu băng đeo này" - đại diện Grab cho hay.

Cũng trong ngày hôm nay, 27-7, đối tác tài xế Grab bắt đầu được tiêm vắc-xin, góp phần tạo tâm lý yên tâm hơn cho shipper lẫn khách hàng trong giai đoạn này.