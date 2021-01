Tuy nhiên, các tiểu thương cho hay năm nay sức mua rất yếu, Việt kiều không về quê ăn Tết nên cũng không đóng hàng sang nước ngoài, việc gửi hàng qua mối quen cũng hạn chế do cước vận chuyển tăng gấp 2-3 lần.



"Gần đây, một số khách quen bắt đầu liên hệ mua hàng để gửi đi nước ngoài nhưng số lượng rất ít, sức mua hiện đã cải thiện so với tháng trước nhưng vẫn chỉ bằng 30% so với cùng kỳ Tết 2020. Đến giờ, dù TP HCM đã khống chế rất tốt dịch Covid-19 nhưng nhiều người vẫn hạn chế đến nơi công cộng, nhất là đến chợ, mà chỉ ngồi nhà điện thoại mua hàng, tiểu thương sẽ giao hàng tận nơi" - chị Lại Thị Thu Thủy, chủ sạp đồ khô Đông Phương ở chợ An Đông, cho biết.

Tôm sinh thái Cà Mau hút hàng. Ảnh: NGỌC ÁNH

Trong lúc tôm khô hàng chợ ế ẩm thì tôm khô sinh thái có thương hiệu dù giá cao hơn nhiều tiêu thụ vẫn rất tốt. Theo anh Phạm Xuân Thành, chủ thương hiệu Con Tôm Rừng (Cà Mau), cận Tết, giá nguyên liệu tôm đất sinh thái tăng nên anh phải tăng giá bán thêm 200.000 đồng/kg so với ngày thường: tôm khô đặc biệt lên đến 2,3 triệu đồng/kg, loại thấp nhất cũng 1,4 triệu đồng/kg nhưng sức mua vẫn tốt. Chị Mai Thị Thùy Trang, Giám đốc Công ty Tài Thịnh Phát (Cà Mau) - chuyên thủy hải sản sinh thái, cho hay đơn đặt hàng tôm khô tăng 30% so với năm ngoái. "Riêng lượng tôm khô được các đơn vị đặt để làm quà Tết lên đến 400 kg (hơn 4 tấn tôm nguyên liệu), vượt xa dự báo của chúng tôi vì lo ngại dịch bệnh. Hiện giá tôm khô Tài Thịnh Phát ở mức 2-2,1 triệu đồng/kg, không hề rẻ nhưng vẫn bán chạy do một số người tiêu dùng chọn ăn ít nhưng chất lượng cao" - bà Trang bày tỏ.