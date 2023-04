Nhiều lĩnh vực tăng trưởng âm

Trong quý I/ 2023, khu vực công nghiệp và xây dựng của TP HCM giảm 3,6% (công nghiệp giảm 0,85%, xây dựng giảm 19,8%); khu vực thương mại dịch vụ tăng 2,07%; thuế sản phẩm tăng 1,14%. Đáng chú ý, 4/9 ngành dịch vụ trọng yếu có mức tăng trưởng âm, gồm: vận tải kho bãi giảm 0,63%, thông tin và truyền thông giảm 2%, kinh doanh bất động sản giảm tới 16,2%, y tế và hoạt động cứu trợ xã hội giảm 4,82%.

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 3-2023 ước đạt 85.714 tỉ đồng, giảm 2,3% so với tháng trước. Như vậy, đã có 3 tháng liên tiếp chỉ tiêu này giảm so với tháng trước, chủ yếu do tác động của dịch vụ khác giảm (bất động sản, vui chơi giải trí).

Tổng kim ngạch xuất khẩu của DN TP HCM qua cửa khẩu cả nước ước đạt 10,1 tỉ USD, giảm 16,8% so với cùng kỳ (cùng kỳ tăng 3,5%). Tổng kim ngạch nhập khẩu của DN thành phố qua cửa khẩu cả nước ước đạt 12,5 tỉ USD, giảm 25% (cùng kỳ tăng 18,4%).

Cũng trong quý I, chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp (IIP) trên địa bàn TP HCM giảm 0,9% so với cùng kỳ (cùng kỳ tăng 1,0%). Trong đó, công nghiệp chế biến, chế tạo giảm 1,1%; sản xuất và phân phối điện tăng 1,4%; cung cấp nước và xử lý rác thải tăng 5,3%.