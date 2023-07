Theo kế hoạch, Công ty CP Tập đoàn KIDO (KDC) sẽ chính thức sở hữu 51% cổ phần Thương hiệu Thọ Phát vào cuối tháng 7-2023 và hoàn tất việc nâng tỷ lệ sở hữu lên 70% trong quý III-2023.



Cũng trong quý III-2023, KDC sẽ ra mắt ngành hàng gia vị; tăng cường thiết kế những bộ sản phẩm đi cùng nhau, gia tăng sự lựa chọn cho người tiêu dùng. Đồng thời, tận dụng thế mạnh nền tảng thương hiệu của Tường An cùng hệ thống kênh phân phối hiện tại để thâm nhập ngành nhanh và hiệu quả hơn.

Thông tin này được KDC xác nhận tại Báo cáo kết quả kinh doanh quý II-2023. Theo báo cáo, dù tình hình còn nhiều khó khăn nhưng KDC liên tục có những chính sách mới và dự chủ động điều chuyển, ứng phó kịp thời nên các ngành hàng có những chuyển biến tích cực.

Dự kiến, Tập đoàn KIDO sẽ nâng tỉ lệ sở hữu thương hiệu bánh bao Thọ Phát lên 70% vào quý II-2023

Nhà sản xuất hàng tiêu dùng thiết yếu tốp đầu Việt Nam này liên tục nghiên cứu và cho ra đời sản phẩm mới, thực hiện chiến lược mua bán, sáp nhập, hợp tác với các đối tác chiến lược để mở rộng kinh doanh trong lĩnh vực thực phẩm thiết yếu.

Khép lại 6 tháng đầu năm 2023, KDC ghi nhận doanh thu thuần 6 tháng đạt 4.377 tỉ đồng, giảm 31% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh đạt 722 tỉ đồng, tăng 70% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận trước thuế đạt 727 tỉ đồng, hoàn thành 80,8% kế hoạch năm, tăng mạnh 71% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt 501 tỉ đồng, tăng 48% so với cùng kỳ năm trước.

Riêng quý II-2023, lợi nhuận trước thuế đạt 727 tỉ đồng, tăng mạnh 70% so với cùng kỳ năm trước, hoàn thành 80,8% kế hoạch năm. Lợi nhuận sau thuế đạt 501 tỉ đồng, tăng 48% so với cùng kỳ năm trước.

Các dòng sản phẩm chủ lực của KIDO hiện nay

Lợi nhuận tăng mạnh trong 6 tháng đầu năm chủ yếu đến từ hoạt động đầu tư tài chính do tái cơ cấu mạnh trong hoạt động đầu tư: thoái vốn một cách hiệu quả các khoản đầu tư như Calofic, KIDO Foods; đầu tư mới vào mảng bánh Thọ Phát.

Trước những triển vọng phát triển của hiện tại, KDC tiếp tục đề ra phương hướng phát triển trong giai đoạn 06 tháng cuối năm 2023, tập trung vào 4 ngành hàng cốt lõi là dầu ăn, gia vị, kem, bánh.

Trong đó, với mảng bánh trung thu, Tập đoàn này đã và đang trong quá trình hoàn tất những bước cuối cùng để ra mắt sản phẩm trong mùa trung thu 2023, tăng cường tuyển dụng khoảng 600 công nhân làm việc tại nhà máy bánh.