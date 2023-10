* Phóng viên: 9 tháng đầu năm 2023, Saigontourist Group đã hoạt động khá hiệu quả khi số lượt khách đạt 67% và doanh thu tăng 39% so với cùng kỳ năm 2022. Ông có thể chia sẻ kỳ vọng của doanh nghiệp trong những tháng cuối năm khi vào mùa cao điểm đón khách quốc tế?







Ông PHẠM HUY BÌNH

- Ông PHẠM HUY BÌNH, Chủ tịch HĐTV Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn (Saigontourist Group): 9 tháng đầu năm 2023, Saigontourist Group đón tiếp và phục vụ 1,345 triệu lượt khách, tăng 67% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, khách lưu trú đạt 854.000 lượt, tăng 90%; khách lữ hành đạt 491.000 lượt, tăng 38% so với cùng kỳ. Tổng doanh thu đạt 10.700 tỉ đồng, tăng 39%; tổng lãi gộp đạt 2.391 tỉ đồng, tăng 50% so với cùng kỳ.

Bước sang năm thứ 2 kể từ thời điểm Việt Nam mở cửa du lịch trở lại sau dịch COVID-19, Saigontourist Group chú trọng nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ; triển khai chính sách giá linh hoạt, hợp lý; khai thác hiệu quả các nguồn khách; phát triển dịch vụ phụ nhằm tăng nguồn thu; củng cố và phát triển các thị trường trọng điểm, tiềm năng.

Nhờ triển khai những chương trình khuyến mãi, kích cầu quy mô lớn, du khách có nhiều sự lựa chọn hơn với sản phẩm, dịch vụ của Saigontourist Group. Tình hình kinh doanh phòng ngủ, ẩm thực, tour tuyến... tại các đơn vị đang có tín hiệu hồi phục tốt, nhất là trong những dịp lễ, thời điểm cuối tuần, cao điểm đón khách quốc tế.

Lễ hội Văn hóa ẩm thực - Món ngon Saigontourist Group 2023 do Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn tổ chức tại Khu Du lịch Văn Thánh, TP HCMẢnh: HOÀNG TRIỀU

* Việc quản lý trên 100 khách sạn, khu nghỉ dưỡng, nhà hàng, đơn vị lữ hành, khu giải trí, trường đào tạo du lịch… cho thấy ẩm thực là một trong những lĩnh vực dịch vụ thế mạnh của Saigontourist Group. Chiến lược quảng bá du lịch, ẩm thực Việt Nam ra thế giới được doanh nghiệp thực hiện ra sao để thu hút du khách quốc tế, thưa ông?

- Ẩm thực là một trong những lĩnh vực dịch vụ thế mạnh của Saigontourist Group. Không chỉ sở hữu các thương hiệu ẩm thực nổi tiếng, chúng tôi còn có năng lực vượt trội trong tổ chức nhiều sự kiện văn hóa ẩm thực đặc sắc, quy mô lớn của Việt Nam.

Bên cạnh đó, chúng tôi còn có nhiều kinh nghiệm tổ chức các sự kiện văn hóa ẩm thực mang tầm quy mô quốc tế, từng triển khai thành công tại nhiều nước. Trong đó, điển hình là Lễ hội Văn hóa ẩm thực - Món ngon Saigontourist Group, sự kiện vinh dự được Giải thưởng Ẩm thực thế giới (World Culinary Awards) bình chọn là "Lễ hội Ẩm thực đặc sắc nhất châu Á" trong 2 năm 2022 và 2023, "Lễ hội Ẩm thực đặc sắc nhất thế giới 2023" (World’s Best Culinary Festival 2023)...

Ngày 7 và 8-10 vừa qua, tại Công viên Yoyogi ở Tokyo, Saigontourist Group phối hợp với một số đơn vị đồng tổ chức sự kiện Vietnam Phở Festival 2023 tại Nhật Bản. Sự kiện này bao gồm chuỗi chương trình hoạt động giới thiệu phở, món "quốc ẩm" và các món ngon Việt Nam, giao lưu văn hóa - nghệ thuật, thu hút 100.000 lượt khách tham gia. Với sự kiện này, Saigontourist Group tiếp tục phát huy hiệu quả, thành công từ việc quảng bá điểm đến Việt Nam tại 2 thành phố Tokyo và Osaka vào tháng 7 vừa qua.

Chúng tôi cũng tích cực tham gia các chương trình, sự kiện quốc tế nhằm đẩy mạnh xúc tiến du lịch, hưởng ứng giải pháp thu hút du khách quốc tế, nhất là thị trường trọng điểm Nhật Bản, sau thời gian ảnh hưởng đại dịch COVID-19 nghiêm trọng.

Trong quý IV/2023, Saigontourist Group tham gia nhiều sự kiện quảng bá tại các thị trường quốc tế trọng điểm như châu Âu, châu Mỹ. Chúng tôi cũng đang chuẩn bị kế hoạch năm 2024 với mục tiêu đột phá, hiệu quả để cùng góp phần quảng bá du lịch Việt Nam nói chung, TP HCM và các địa phương nói riêng.

* Những nỗ lực trên đã đủ để khách quốc tế trở lại như trước thời điểm dịch COVID-19 chưa? Cần làm gì để Việt Nam có thể đón được 18 triệu lượt khách quốc tế mỗi năm như trước dịch?

- Kể từ thời điểm ngành du lịch mở cửa trở lại vào tháng 3-2022 đến nay, lượng khách quốc tế đến Việt Nam lưu trú, tham gia dịch vụ lữ hành và các dịch vụ khác tại hệ thống Saigontourist Group hồi phục tốt. Các chỉ số như lượng khách, doanh thu, lãi, tăng trưởng khách du lịch quốc tế tại tổng công ty trong 9 tháng đầu năm 2023 đã đạt 80% so với thời điểm trước dịch COVID-19. Các khách sạn 4-5 sao ở TP HCM nhiều thời điểm công suất phòng đạt trên 90%.

Để Việt Nam có thể đón được 18 triệu lượt khách quốc tế như trước dịch, ngành du lịch cần đẩy mạnh triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm mang đến những sản phẩm, dịch vụ đáp ứng nhu cầu của du khách; nâng cao chất lượng, đa dạng hóa sản phẩm, dịch vụ du lịch. Cần đẩy mạnh hơn nữa công tác quảng bá, tiếp thị, xúc tiến du lịch quốc tế tại các thị trường trọng điểm trên thế giới.

Ở tầm vĩ mô, bên cạnh chính sách mới về visa, chúng tôi đề xuất Chính phủ chỉ đạo triển khai chương trình, kế hoạch lớn tập trung vào việc hồi phục du lịch nhanh và mạnh hơn. Trong đó, tập trung vào những chính sách, kế hoạch, chương trình hành động mang tính đột phá để thu hút khách. Quan trọng nhất là tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp giải quyết những vướng mắc, khó khăn sau khi đã bị ảnh hưởng quá nặng nề vì đại dịch.

* Không dừng lại ở hình ảnh một doanh nghiệp du lịch nổi bật trong nước, Saigontourist Group còn muốn vươn tầm quốc tế. Ông có thể nói rõ hơn quan điểm, tầm nhìn của doanh nghiệp về tham vọng này?

- Trong quá trình 48 năm xây dựng và phát triển, Saigontourist Group đã trở thành một trong những thương hiệu du lịch hàng đầu tại Việt Nam và khu vực ở các lĩnh vực lưu trú, ẩm thực, lữ hành, giải trí, đào tạo và các dịch vụ du lịch khác. Thế mạnh của chúng tôi là có bề dày phát triển với nhiều kinh nghiệm, sở hữu nhiều công ty con là đại diện hàng đầu trong lĩnh vực lưu trú, lữ hành, ẩm thực, giải trí và đào tạo. Một "tài sản" đáng quý khác của chúng tôi là nguồn nhân lực chất lượng, chuyên nghiệp, giàu kinh nghiệm, đam mê với nghề.

Đưa thương hiệu Saigontourist Group vươn tầm quốc tế luôn là mục tiêu hàng đầu của chúng tôi dù việc thực hiện rất khó khăn, nhất là sau khi đã chịu tác động quá nghiêm trọng bởi đại dịch COVID-19. Dẫu sẽ có nhiều thách thức từ bên ngoài cũng như không ít điểm yếu nội lực, tổng công ty vẫn quyết tâm với mục tiêu này.

Chúng tôi đang triển khai nhiều giải pháp chiến lược liên quan sản phẩm, dịch vụ, công nghệ tiên tiến. Ngoài ra, Saigontourist Group còn xây dựng, phát triển thương hiệu, quảng bá, tiếp thị, xúc tiến du lịch nhằm tăng cường nhận diện thương hiệu quốc tế. Một giải pháp khác là đẩy mạnh hợp tác quốc tế trong các lĩnh vực dịch vụ cốt lõi, tăng cường đào tạo nguồn nhân lực để "chịu nhiệt" trong môi trường cạnh tranh.

Cạnh tranh trong lĩnh vực du lịch ở Việt Nam đã mang tính toàn cầu, không còn "biên giới". Chỉ riêng lĩnh vực kinh doanh lưu trú, ở trong nước hiện nay không thiếu thương hiệu quản lý, kinh doanh nổi tiếng nào của thế giới.