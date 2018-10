Xuất siêu đột biến nhờ khối FDI

Hai báo cáo chênh nhau gần 1 tỉ USD

Theo số liệu Tổng cục Hải quan vừa công bố, tính đến hết tháng 9, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa của cả nước đạt 352,61 tỉ USD, tăng 13,7% (tương ứng tăng 42,44 tỉ USD) so với cùng kỳ năm trước và vượt mức kim ngạch của cả năm 2016 (351,38 tỉ USD).

Trong đó, trị giá hàng hóa xuất khẩu đạt 179,47 tỉ USD, tăng 15,8% và nhập khẩu đạt 173,14 tỉ USD, tăng 11,6%. Như vậy, mức xuất siêu của Việt Nam trong 9 tháng năm 2018 lên con số kỷ lục 6,32 tỉ USD.

Tuy nhiên, so sánh với số liệu do Tổng cục Thống kê công bố trước đó thì số liệu về mức xuất siêu của Việt Nam do Tổng cục Hải quan đưa ra lại cao hơn tới gần 1 tỉ USD.