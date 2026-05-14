Thời sự

Kịp thời cấp cứu ngư dân bị tai nạn lao động trên biển

ĐỨC ĐỊNH

(NLĐO)- Hoạt động cứu chữa ngư dân gặp nạn trên biển thể hiện tinh thần trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ tàu KN-407 trong thực hiện nhiệm vụ

Ngày 14-5, Chi đội Kiểm ngư số 4 cho biết, tàu KN-407 vừa kịp thời cấp cứu thành công một ngư dân bị tai nạn lao động khi khai thác hải sản trên biển.

Kịp thời cấp cứu ngư dân bị tai nạn lao động trên biển - Ảnh 1.

Tàu tàu cá BT 99397 TS có ngư dân gặp nạn

Lúc 13 giờ 30 ngày 13-5, tàu KN-407 đang thực hiện nhiệm vụ tại vùng biển giáp ranh Việt Nam - Indonesia thì nhận được tin báo từ tàu cá BT 99397 TS về việc có thuyền viên bị tai nạn trong quá trình đánh bắt hải sản.

Tàu cá BT 99397 TS do ông Lê Gia Huy, quê tỉnh Vĩnh Long, làm thuyền trưởng, trên tàu có 4 thuyền viên, hành nghề giã cào. Trong quá trình thu lưới, dây tời lưới cào bị đứt, quật mạnh vào ngư dân Trần Văn Đèo khiến anh bị gãy tay trái.

Kịp thời cấp cứu ngư dân bị tai nạn lao động trên biển - Ảnh 2.

Ngư dân Trần Văn Đèo được cứu chữa kịp thời

Ngay sau khi nhận được tin báo, cán bộ, chiến sĩ tàu KN-407 đã khẩn trương tiếp cận tàu cá để tổ chức cứu chữa ngư dân gặp nạn. 

Đến 14 giờ cùng ngày, lực lượng quân y trên tàu tiến hành thăm khám, sơ cứu, băng bó, cố định tạm thời vết thương và cấp thuốc cho ngư dân Trần Văn Đèo. 

Hiện sức khỏe ngư dân ổn định, tỉnh táo, tiếp xúc tốt.

Đến 14 giờ 45, tàu KN-407 bàn giao ngư dân Trần Văn Đèo cho tàu cá BT 99397 TS đưa vào cơ sở y tế gần nhất để tiếp tục điều trị.

Clip kịp thời cứu ngư dân bị tai nạn lao động trên biển

Hoạt động cứu chữa ngư dân gặp nạn trên biển thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự chủ động, khẩn trương của cán bộ, chiến sĩ tàu KN-407 trong thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ, đồng hành với ngư dân vươn khơi bám biển. Từ đó, góp phần củng cố niềm tin của bà con ngư dân đối với lực lượng Kiểm ngư cũng như khẳng định vai trò nòng cốt trong bảo vệ ngư trường, bảo đảm an toàn cho ngư dân hoạt động trên biển.

Quân y Nhà giàn DK1/7 kịp cứu ngư dân bị cá chình cắn

(NLĐO) - Lực lượng Vùng 2 Hải quân tại Nhà giàn DK1/7 cấp cứu ngư dân Phú Quý bị cá chình cắn, giúp nạn nhân sớm ổn định để tiếp tục bám biển

