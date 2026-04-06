Tàu Kiểm ngư 475 cứu 36 ngư dân gặp nạn trên vùng biển Trường Sa

Ngày 6-4, Chi đội Kiểm ngư số 4 cho biết tàu KN475 đã tổ chức tiếp cận, hỗ trợ và lai kéo an toàn tàu cá QNg 90251 TS của ngư dân tỉnh Quảng Ngãi bị hỏng máy khi đang hoạt động trên biển.

Tàu cá QNg 90251 TS do ông Nguyễn Duy Thành (sinh năm 1977, trú xã Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) làm thuyền trưởng, xuất bến ngày 3-3-2026 tại cảng Sơn Cần, hành nghề câu mực với 36 thuyền viên.

Trong quá trình khai thác tại khu vực Tây Nam đảo An Bang, thuộc đặc khu Trường Sa (tỉnh Khánh Hòa), khoảng 14 giờ cùng ngày, tàu bị hỏng máy, mất khả năng cơ động.

Dù thuyền viên đã nỗ lực khắc phục nhưng không thành công, thuyền trưởng đã báo cáo Đài Thông tin duyên hải Nha Trang và phát tín hiệu cấp cứu khẩn cấp.

Cán bộ tàu KN475 sử dụng cano tiếp cận tàu gặp nạn

Nhận lệnh lúc 20 giờ ngày 4-4, tàu KN475 khẩn trương cơ động đến khu vực tàu gặp nạn. Đến 0 giờ 30 phút ngày 5-4, tàu tiếp cận tàu cá ngư dân, triển khai tổ công tác sang hỗ trợ. Qua kiểm tra, toàn bộ 36 thuyền viên có sức khỏe ổn định.

Tổ kỹ thuật xác định tàu cá bị hỏng thanh răng điều khiển bơm dầu cao áp, không thể sửa chữa tại chỗ.

Đến 8 giờ ngày 5-4, tàu KN475 bắt đầu lai kéo tàu cá về đảo Đá Tây A (đặc khu Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa) để tiếp tục xử lý. Dự kiến đến 18 giờ 30 phút cùng ngày, tàu sẽ cập đảo.

Tìm cách lai kéo các ngư dân Quảng Ngãi

Việc cứu kéo được triển khai kịp thời, đúng quy trình, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho người và phương tiện, qua đó tiếp tục khẳng định vai trò, trách nhiệm của lực lượng Kiểm ngư trong việc đồng hành, hỗ trợ ngư dân vươn khơi, bám biển.