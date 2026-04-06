Thời sự Xã hội

Tàu Kiểm ngư 475 cứu 36 ngư dân gặp nạn trên vùng biển Trường Sa

Kỳ Nam - Na Vy

(NLĐO) - Tàu Kiểm ngư 475 kịp thời kéo tàu cá Quảng Ngãi cùng 36 ngư dân gặp nạn trên vùng biển Trường Sa

Ngày 6-4, Chi đội Kiểm ngư số 4 cho biết tàu KN475 đã tổ chức tiếp cận, hỗ trợ và lai kéo an toàn tàu cá QNg 90251 TS của ngư dân tỉnh Quảng Ngãi bị hỏng máy khi đang hoạt động trên biển.

Tàu cá QNg 90251 TS do ông Nguyễn Duy Thành (sinh năm 1977, trú xã Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) làm thuyền trưởng, xuất bến ngày 3-3-2026 tại cảng Sơn Cần, hành nghề câu mực với 36 thuyền viên. 

Trong quá trình khai thác tại khu vực Tây Nam đảo An Bang, thuộc đặc khu Trường Sa (tỉnh Khánh Hòa), khoảng 14 giờ cùng ngày, tàu bị hỏng máy, mất khả năng cơ động.

Dù thuyền viên đã nỗ lực khắc phục nhưng không thành công, thuyền trưởng đã báo cáo Đài Thông tin duyên hải Nha Trang và phát tín hiệu cấp cứu khẩn cấp.

Cứu 36 ngư dân Quảng Ngãi ở Trường Sa - Ảnh 1.

Cán bộ tàu KN475 sử dụng cano tiếp cận tàu gặp nạn

Nhận lệnh lúc 20 giờ ngày 4-4, tàu KN475 khẩn trương cơ động đến khu vực tàu gặp nạn. Đến 0 giờ 30 phút ngày 5-4, tàu tiếp cận tàu cá ngư dân, triển khai tổ công tác sang hỗ trợ. Qua kiểm tra, toàn bộ 36 thuyền viên có sức khỏe ổn định.

Tổ kỹ thuật xác định tàu cá bị hỏng thanh răng điều khiển bơm dầu cao áp, không thể sửa chữa tại chỗ. 

Đến 8 giờ ngày 5-4, tàu KN475 bắt đầu lai kéo tàu cá về đảo Đá Tây A (đặc khu Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa) để tiếp tục xử lý. Dự kiến đến 18 giờ 30 phút cùng ngày, tàu sẽ cập đảo.

Cứu 36 ngư dân Quảng Ngãi ở Trường Sa - Ảnh 2.

Cứu 36 ngư dân Quảng Ngãi ở Trường Sa - Ảnh 3.

Tìm cách lai kéo các ngư dân Quảng Ngãi

Việc cứu kéo được triển khai kịp thời, đúng quy trình, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho người và phương tiện, qua đó tiếp tục khẳng định vai trò, trách nhiệm của lực lượng Kiểm ngư trong việc đồng hành, hỗ trợ ngư dân vươn khơi, bám biển.

Clip: Tàu Kiểm ngư 475 kịp thời cứu kéo tàu cá Quảng Ngãi cùng 36 ngư dân gặp nạn trên biển Trường Sa

Tết ở nơi đầu sóng: Hành trình đến với Trường Sa

Tết ở nơi đầu sóng: Hành trình đến với Trường Sa

(NLĐO) - Những ngày giáp Tết, Vùng Cảnh sát biển 3 vượt sóng đến Trường Sa kiểm tra nhiệm vụ, tặng quà Tết, cờ Tổ quốc, động viên ngư dân vươn khơi bám biển.

Tàu cá gặp sự cố trên biển, được đưa về đảo Trường Sa khắc phục

(NLĐO) - Ngoài việc khắc phục cho tàu cá gặp nạn, tại đảo Trường Sa và đảo Sinh Tồn lực lượng chức năng đã sắp xếp cho nhiều tàu cá vào tránh trú bão số 13.

Bộ đội Trường Sa cứu ngư dân gặp nạn ở đảo Đá Tây

(NLĐO)- Ngay sau khi gặp nạn, bệnh nhân được đưa vào đảo Đá Tây và chẩn đoán bị giảm áp do lặn sâu

tỉnh Khánh Hòa tỉnh Quảng Ngãi ngư dân gặp nạn Trường Sa lực lượng kiểm ngư
    Thông báo