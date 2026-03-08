HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thể thao

Komina Marina đoạt cú đúp chung cuộc Giải Biwase Tour of Vietnam 2026

Quang Liêm

NLĐO - Về nhì ở chặng đua cuối cùng quanh TP Đà Lạt, tay đua Komina Marina đoạt đoạt cả Áo vàng và Áo chấm đỏ chung cuộc Giải Biwase Tour of Vietnam 2026.

Ngày 8-3, Giải Biwase Tour of Vietnam 2026 đã kết thúc với vòng đua quanh TP Đà Lạt dài 75 km. Tuy vòng đua ngắn nhưng với bảng xếp hạng chỉ cách nhau vài giây, chặng đua cuối của Giải Biwase Tour of Vietnam 2026 trở nên hấp dẫn cùng việc chinh phục đèo Tà Nung.

Komina Marina đoạt cú đúp chung cuộc Giải Biwase Tour of Vietnam 2026 - Ảnh 1.
Komina Marina đoạt cú đúp chung cuộc Giải Biwase Tour of Vietnam 2026 - Ảnh 2.
Komina Marina đoạt cú đúp chung cuộc Giải Biwase Tour of Vietnam 2026 - Ảnh 3.
Komina Marina đoạt cú đúp chung cuộc Giải Biwase Tour of Vietnam 2026 - Ảnh 4.
Komina Marina đoạt cú đúp chung cuộc Giải Biwase Tour of Vietnam 2026 - Ảnh 5.
Komina Marina đoạt cú đúp chung cuộc Giải Biwase Tour of Vietnam 2026 - Ảnh 6.

Với nỗ lực tuyệt vời, tay đua đang khoác áo CLB Lining Star Ladies - Trung Quốc: Komina Marina đã về nhì, sau Lind Magdalene về nhất có 15 giây. Thành tích này giúp Komina Marina bảo vệ thành công chiếc Áo vàng và Áo chấm đỏ Vua leo núi trên bảng tổng sắp.

Về thứ 12 trong nhóm an toàn, Nguyễn Thị Thật giữ được chiếc Áo xanh dành cho tay đua có nước nút nhanh nhất.

Áo trắng dành cho tay đua trẻ xuất sắc thuộc về Gissinger Oda Aune (Hitec Products Fluid Control) đến từ Na Uy. VĐV Bùi Thị Huệ của Biwase được bầu chọn là Miss đường đua.

Komina Marina đoạt cú đúp chung cuộc Giải Biwase Tour of Vietnam 2026 - Ảnh 7.
Komina Marina đoạt cú đúp chung cuộc Giải Biwase Tour of Vietnam 2026 - Ảnh 8.
Komina Marina đoạt cú đúp chung cuộc Giải Biwase Tour of Vietnam 2026 - Ảnh 9.

Sáng 9-3, Giải đua xe đạp nữ Biwase Cup lần thứ XVI sẽ khởi tranh với 10 vòng đua quanh Hồ Xuân Hương.

Áo vàng đổi chủ sau màn chinh phục đèo Prenn tại chặng 4 Biwase Tour of Vietnam 2026

Áo vàng đổi chủ sau màn chinh phục đèo Prenn tại chặng 4 Biwase Tour of Vietnam 2026

(NLĐO) - Cán đích đầu tiên đỉnh Prenn và TP Đà Lạt, Komina Marina củng cố Áo chấm đỏ, đồng thời chính thức "xé" Áo vàng sau 4 chặng đấu.

Komina Marina giành Áo chấm đỏ sau chặng 3 Biwase Tour of Vietnam 2026

(NLĐO) - Sau ba chặng đua, bảng tổng sắp cá nhân không có nhiều biến động, khi Nguyễn Thị Thật tiếp tục giữ Áo xanh dành cho tay đua có điểm nước rút tốt nhất.

Nguyễn Thị Thật thắng chặng 2 Giải xe đạp Biwase Tour of Vietnam 2026

(NLĐO) - Nguyễn Thị Thật đã có cú nước rút ngoạn mục để giành chiến thắng đầy thuyết phục trước dàn ngoại binh mạnh.

TP ĐÀ Lạt Nguyễn Thị Thật áo vàng Biwase Áo chấm đỏ
