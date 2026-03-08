Komina Marina đoạt cú đúp chung cuộc Giải Biwase Tour of Vietnam 2026

Ngày 8-3, Giải Biwase Tour of Vietnam 2026 đã kết thúc với vòng đua quanh TP Đà Lạt dài 75 km. Tuy vòng đua ngắn nhưng với bảng xếp hạng chỉ cách nhau vài giây, chặng đua cuối của Giải Biwase Tour of Vietnam 2026 trở nên hấp dẫn cùng việc chinh phục đèo Tà Nung.

Với nỗ lực tuyệt vời, tay đua đang khoác áo CLB Lining Star Ladies - Trung Quốc: Komina Marina đã về nhì, sau Lind Magdalene về nhất có 15 giây. Thành tích này giúp Komina Marina bảo vệ thành công chiếc Áo vàng và Áo chấm đỏ Vua leo núi trên bảng tổng sắp.

Về thứ 12 trong nhóm an toàn, Nguyễn Thị Thật giữ được chiếc Áo xanh dành cho tay đua có nước nút nhanh nhất.

Áo trắng dành cho tay đua trẻ xuất sắc thuộc về Gissinger Oda Aune (Hitec Products Fluid Control) đến từ Na Uy. VĐV Bùi Thị Huệ của Biwase được bầu chọn là Miss đường đua.

Sáng 9-3, Giải đua xe đạp nữ Biwase Cup lần thứ XVI sẽ khởi tranh với 10 vòng đua quanh Hồ Xuân Hương.