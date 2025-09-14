HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

KTS Ngô Viết Nam Sơn đề xuất hướng khai thác sân bay Tân Sơn Nhất khi Long Thành vận hành

Thái Phương

(NLĐO) – Về lâu dài, cả sân bay Tân Sơn Nhất và Long Thành đều sẽ khai thác các chuyến bay quốc tế nhưng định hướng phát triển của mỗi sân bay khác nhau.

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động bên lề hội thảo về phương án khai thác cặp Cảng hàng không quốc tế Long Thành - Tân Sơn Nhất, mới đây, TSKH-KTS Ngô Viết Nam Sơn phân tích định hướng chiến lược phát triển sân bay Long Thành trong tương quan với Tân Sơn Nhất nên theo 3 bước cụ thể. 

Trong đó, ở bước thứ 3, đích đến là sân bay Long Thành trở thành sân bay quan trọng hàng đầu ở Đông Nam Á, còn sân bay Tân Sơn Nhất cũng nằm trong nhóm sân bay quan trọng trong vùng. Không có chuyện phân vai chuyến bay đường dài hay đường ngắn quốc tế.

"Lúc đó, các chuyến bay quốc tế sẽ khai thác ở Long Thành và sân bay Tân Sơn Nhất cũng tương tự nhưng sẽ thiên về hàng không chất lượng cao. Nghĩa là, vai trò của Long Thành và Tân Sơn Nhất đều có bay quốc tế, chặng đường ngắn, đường dài, khai thác nội địa. 

Nhưng Tân Sơn Nhất với lợi thế gần trung tâm sẽ thiên về hàng không chất lượng cao - những máy bay tốt nhất, vé giá cao hơn – dành cho những người mua dịch vụ chất lượng cao để tiết kiệm được thời gian đi lại giữa sân bay và nội thành TP HCM" – KTS Nam Sơn nói. 

TSKH-KTS Ngô Viết Nam Sơn chia sẻ về đề xuất liên quan phương án khai thác các chuyến bay giữa sân bay Long Thành và Tân Sơn Nhất

Trong bối cảnh TP HCM đã trở thành siêu đô thị, việc phát triển hạ tầng hàng không là điều rất quan trọng. Trong quá trình phát triển này, phải đi từng bước, từng giai đoạn, để nâng tầm Long Thành từ một sân bay vừa khai thác trở thành trung tâm trung chuyển hàng không hàng đầu Đông Nam Á. Việc này phải song hành với năng lực hạ tầng và năng lực kết nối của sân bay.

"Khi phát triển 2 sân bay này, không nhất thiết phải cạnh tranh với nhau mà có thể phục vụ hai thị phần khác nhau: Long Thành phục vụ đại trà cho tất cả mọi người dân, còn Tân Sơn Nhất phục vụ nhóm khách mong muốn chất lượng cao, sẵn sàng trả giá cao. Những quyết định đầu tư cho một siêu đô thị phải có tầm nhìn xa" – chuyên gia Ngô Viết Nam Sơn chia sẻ thêm.

KTS Ngô Viết Nam Sơn cho rằng việc phân chia khai thác giữa sân bay Long Thành và Tân Sơn Nhất không thể chỉ bàn trên lý thuyết, mà phải xuất phát từ trải nghiệm hành khách - những khách hàng thực sự của sân bay. Có thể còn những phương án khác, cần sự tham vấn và phản biện từ giới khoa học, chuyên gia trong và ngoài nước để cân nhắc kỹ lưỡng.

Khai thác sân bay Tân Sơn Nhất và Long Thành: Tương lai hàng không Việt Nam - Ảnh 1.

Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) đã báo cáo và xin ý kiến về phương án phân chia khai thác giữa sân bay quốc tế Long Thành và sân bay Tân Sơn Nhất, trong đó có phương án chuyển toàn bộ chuyến quốc tế sang sân bay Long Thành, còn sân bay Tân Sơn Nhất khai thác nội địa...

Ông Uông Việt Dũng, Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam, cho biết đến nay, chưa có một phương án khai thác nào được quyết định, lựa chọn. Tuy nhiên, phương án là tiếp tục phát huy và định hình được chiến lược mới cho sân bay Tân Sơn Nhất. 

Có thể tính đến phương án Tân Sơn Nhất sẽ là điểm đến của những chuyến bay quốc tế charter (thuê bao), là điểm đến của những chuyến bay private (hàng không chung) để góp phần vào giao thương, kết nối tài chính của siêu đô thị - trung tâm tài chính quốc tế TP HCM. 

Chưa chốt phương án khai thác sân bay Long Thành

Chưa chốt phương án khai thác sân bay Long Thành

Phương án khai thác sân bay Long Thành cần dựa trên nhu cầu thực tế của hành khách để bảo đảm hiệu quả cho cả sân bay và các hãng hàng không

3 giải pháp cấp đá còn thiếu cho dự án sân bay Long Thành

(NLĐO)-Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đồng Nai đưa ra 3 giải pháp bảo đảm nguồn cung cấp đá cho dự án sân bay Long Thành hiện còn thiếu khoảng 760.000 m³

"Chốt" thời gian trình dự án kéo dài tuyến metro Bến Thành - Suối Tiên về sân bay Long Thành

(NLĐO)-Trong tháng 9, hồ sơ dự án kéo dài tuyến metro Bến Thành - Suối Tiên về phường Trấn Biên, sân bay Long Thành sẽ trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai

