World Cup 2026: Messi và Neymar đều có mặt

Theo yêu cầu của LĐBĐ Thế giới (FIFA), cả LĐBĐ Argentina (AFA) và LĐBĐ Brazil (CBF) đã nộp danh sách đội hình sơ bộ vào ngày 11-5 nhằm chuẩn bị cho World Cup sắp tới. Theo đó, 2 cầu thủ được mong đợi nhất là Lionel Messi và Neymar đều góp mặt.

Paulo Dybala không có tên

Với đội tuyển Argentina, siêu sao đang khoác áo Inter Miami nhiều khả năng sẽ bước vào kỳ Cúp Thế giới cuối cùng trong sự nghiệp. HLV Lionel Scaloni tiếp tục đặt niềm tin vào bộ khung từng đăng quang tại Qatar, đồng thời đẩy mạnh quá trình trẻ hóa lực lượng.

Lionel Messi tiếp tục là “át chủ bài” trên hành trình bảo vệ ngôi vương thế giới của Argentina (Ảnh: AP)

Một trong những điều chỉnh gây chú ý là việc Paulo Dybala không có tên trong danh sách sơ bộ dù từng 40 lần ra sân cho "Albiceleste". Bên cạnh đó, cựu tiền đạo Atletico Madrid Angel Correa cũng bị gạch tên. Quyết định này cho thấy Scaloni đang ưu tiên cho những phương án giàu tốc độ và khả năng thích nghi chiến thuật.

Ở tuyến giữa, ngoài Rodrigo De Paul và Alexis Mac Allister là lựa chọn quen thuộc của HLV Lionel Scaloni, Enzo Fernandez sẽ có màn cạnh tranh quyết liệt với Thiago Almada cho suất tiền vệ thứ 3. Cầu thủ đang khoác áo Chelsea từng đóng vai trò quan trọng trong chức vô địch World Cup 2022 của Argentina, còn Almada thì có nhiều tiến bộ thời gian gần đây.

Trên hàng công, M10 và Julian Alvarez gần như nắm chắc vị trí đá chính, còn Lautaro Martinez cũng là ứng viên sáng giá ở đội hình xuất phát. Trong màu áo Inter Milan mùa này, tiền đạo sinh năm 1997 ghi 17 bàn thắng sau 28 trận tại Serie A.

Tiền vệ Chelsea Alejandro Garnacho, cầu thủ đã không được triệu tập lên tuyển Argentina từ tháng 9-2024, cũng trở lại danh sách sơ bộ. Ngoài ra, Scaloni cũng điền tên một số tài năng trẻ như Franco Mastantuono (Real Madrid) và Claudio Echeverri (Girona).

Tiền đạo trẻ Estevao Willian lỡ hẹn

Về phía những "vũ công Samba", HLV Carlo Ancelotti đã đối mặt áp lực lớn xoay quanh trường hợp Neymar. Dù liên tục gặp vấn đề sức khỏe trong thời gian qua, ngôi sao 34 tuổi vẫn góp mặt trong danh sách mở rộng. Kể từ khi nhà cầm quân người Ý tiếp quản tuyển Brazil vào tháng 5-2025, Neymar thường xuyên được điền vào đội hình dự kiến nhưng chưa lần nào được giữ lại trong danh sách cuối cùng.

Cơ hội để Neymar dự World Cup 2026 vẫn chưa hoàn toàn chắc chắn (Ảnh: AP)

Ngược lại, tiền đạo trẻ Estevao Willian phải lỡ hẹn với ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh vì chấn thương trong trận Chelsea thua Man United 0-1 tháng trước. Cầu thủ thuộc biên chế "The Blues" được Ancelotti đánh giá rất cao sau khi chuyển sang thi đấu tại Ngoại hạng Anh.

Với việc Estevao (cùng Eder Militao và Rodrygo đã xác nhận vắng mặt từ trước) không thể đến Bắc Mỹ mùa hè này, cơ hội đã mở ra cho một số ngôi sao trong nước như Pedro Guilherme của Flamengo.

Ở khu vực giữa sân và 2 cánh, hàng loạt cái tên dày dạn kinh nghiệm như Casemiro, Bruno Guimaraes, Fabinho, Danilo Santos và Lucas Paqueta nhiều khả năng sẽ đẩy Andrey Santos (Chelsea) ra khỏi đội hình chính thức.

Theo kế hoạch, Argentina và Brazil sẽ phải rút gọn danh sách xuống còn 26 cầu thủ trước ngày 30-5 tới.