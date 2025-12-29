HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Kỷ luật bác sĩ móc nối cơ sở khám chữa bệnh, bán thuốc ngoài viện

Hoàng Thanh

(NLĐO) - Bệnh nhân đến bệnh viện khám bệnh nhưng được chỉ định đến phòng khám do bác sĩ C.M.T phụ trách, giới thiệu mua thuốc tại quầy thuốc tư nhân.

Ngày 29-12, Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh Gia Lai cho biết đã kỷ luật cảnh cáo bác sĩ C.M.T vì có hành vi giới thiệu bệnh nhân ra cơ sở khám, chữa bệnh tư nhân và mua thuốc bên ngoài bệnh viện.

Trước đó, trên mạng xã hội đăng tải thông tin ngày 22-12, một bệnh nhân đến Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh Gia Lai khám bệnh nhưng không được cấp sổ khám.

Bệnh nhân sau đó được chỉ định đến phòng khám do bác sĩ C.M.T phụ trách. Sau thăm khám ban đầu, bác sĩ này giới thiệu bệnh nhân đến Phòng khám Đa khoa Thành Long (287 Nguyễn Huệ) để thực hiện một số xét nghiệm với lý do bệnh viện không có máy móc phù hợp.

Kỷ luật bác sĩ vì móc nối với cơ sở khám chữa bệnh tư nhân tại gia Lai - Ảnh 1.

Đến bệnh viện Đa khoa trung tâm tỉnh Gia Lai khám bệnh nhưng bệnh nhân được giới thiệu qua Phòng khám Thanh Long

Sau khi thực hiện xét nghiệm tại cơ sở tư nhân, bệnh nhân quay lại bệnh viện để bác sĩ đọc kết quả, kê đơn thuốc và tiếp tục được giới thiệu mua thuốc tại một quầy thuốc tư nhân gần cổng bệnh viện. Người bệnh nghi ngờ có sự "móc nối" giữa bác sĩ với cơ sở bên ngoài.

Tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Hoành Cường, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh Gia Lai, cho biết ngay sau khi tiếp nhận thông tin, bệnh viện đã yêu cầu bác sĩ C.M.T làm bản tường trình, đồng thời họp Hội đồng kỷ luật và thống nhất áp dụng hình thức kỷ luật cảnh cáo.

Kỷ luật bác sĩ vì móc nối với cơ sở khám chữa bệnh tư nhân tại gia Lai - Ảnh 3.

Sau khi khám, bệnh nhân được giới thiệu qua quầy thuốc tư nhân để mua thuốc

Theo bác sĩ Nguyễn Hoàng Cường, dù đây là lần vi phạm đầu tiên của bác sĩ C.M.T nhưng xét tính chất, mức độ vi phạm, bệnh viện quyết định kỷ luật cảnh cáo và điều chuyển bác sĩ sang bộ phận khác, không tiếp xúc với bệnh nhân.

Tin liên quan

23 cán bộ diện Trung ương quản lý bị xử lý kỷ luật trong năm 2025

23 cán bộ diện Trung ương quản lý bị xử lý kỷ luật trong năm 2025

(NLĐO) - Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương kỷ luật 23 cán bộ diện Trung ương quản lý, trong đó 6 trường hợp bị xử lý hình sự.

Kỷ luật "thép", tư duy mở thúc đẩy đầu tư công

Rõ ràng, đằng sau cuộc đua giải ngân vốn đầu tư công quyết liệt là một câu chuyện lớn hơn về niềm tin và cam kết phát triển

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Sỹ Thanh chủ trì họp xử lý kỷ luật cán bộ

(NLĐO) - Ủy ban Kiểm tra Trung ương kỷ luật cảnh cáo 2 nguyên thứ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội là ông Lê Tấn Dũng và ông Doãn Mậu Diệp.

