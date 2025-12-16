HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự Chính trị

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Sỹ Thanh chủ trì họp xử lý kỷ luật cán bộ

Bảo Trân

(NLĐO) - Ủy ban Kiểm tra Trung ương kỷ luật cảnh cáo 2 nguyên thứ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội là ông Lê Tấn Dũng và ông Doãn Mậu Diệp.

Ngày 16-12, Ủy ban Kiểm tra Trung ương (UBKT) đã họp kỳ thứ 70. Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Sỹ Thanh chủ trì kỳ họp.

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Sỹ Thanh chủ trì kỳ họp 70. Ảnh: UBKT Trung ương

Tại kỳ họp này, UBKT Trung ương đã xem xét, kết luận một số nội dung.

Theo đó, UBKT Trung ương đã xem xét báo cáo kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm và đề nghị thi hành kỷ luật các ông: Lê Tấn Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; Doãn Mậu Diệp, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

UBKT Trung ương nhận thấy các ông Lê Tấn Dũng, Doãn Mậu Diệp trong thời gian giữ chức vụ Ủy viên Ban cán sự đảng, Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; trong phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương, gây hậu quả nghiêm trọng, làm giảm uy tín của tổ chức đảng và cơ quan, đơn vị nơi công tác, đến mức phải thi hành kỷ luật.

Xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân vi phạm; căn cứ quy định của Đảng, UBKT Trung ương quyết định thi hành kỷ luật cảnh cáo các ông Lê Tấn Dũng, Doãn Mậu Diệp.

Cũng tại kỳ họp này, UBKT Trung ương đã xem xét, giải quyết tố cáo 1 trường hợp; giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng 1 trường hợp và quyết định một số nội dung quan trọng khác.

Bộ Chính trị đề nghị Trung ương kỷ luật ông Đỗ Trọng Hưng

Bộ Chính trị đề nghị Trung ương kỷ luật ông Đỗ Trọng Hưng

Ông Đỗ Trọng Hưng trong thời gian giữ chức vụ Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ Thanh Hoá đã vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước

Bộ Chính trị, Ban Bí thư kỷ luật 1 tổ chức đảng và một số cán bộ

(NLĐO) - Ban Bí thư quyết định thi hành kỷ luật khai trừ ra khỏi Đảng các ông: Nguyễn Đức Quyền, Lê Đức Giang, Lê Hồng Sơn, Ngô Công Tước.

Bộ Chính trị, Ban Bí thư kỷ luật lãnh đạo và cựu lãnh đạo 2 địa phương

(NLĐO) - Bộ Chính trị kỷ luật cảnh cáo ông Võ Chí Công; Ban Bí thư kỷ luật khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Nguyễn Bật Khách và ông Lê Ngọc Sỡi.

kỷ luật cảnh cáo ủy ban kiểm tra Ủy ban Kiểm tra Trung ương Bộ Giáo dục và Đào tạo kỷ luật thứ trưởng Trần Sỹ Thanh Lê Tấn Dũng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Doãn Mậu Diệp
