Ngày 15-12, Sở Y tế vừa ban hành nhiều quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với các tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực y tế do có hành vi vi phạm quy định pháp luật về khám, chữa bệnh, quảng cáo và kinh doanh dược phẩm từ cuối tháng 11 đến đầu tháng 12-2025.

Quyết định xử phạt của Sở Y tế TP HCM. Ảnh chụp màn hình

Cụ thể, tại Quyết định số 4441/QĐ-XPHC và 4440/QĐ-XPHC cùng ban hành ngày 27-11-2025, Sở Y tế đã xử phạt Công ty TNHH Vanity Beauty and Beauty (địa chỉ 124 Hai Bà Trưng, TP HCM) và ông Huỳnh Ngọc Hưng (địa chỉ 24 Hai Bà Trưng, TP HCM).

Các hành vi vi phạm được xác định gồm: Người hành nghề không đăng ký hành nghề khám, chữa bệnh theo quy định; quảng cáo sử dụng các từ ngữ mang tính tuyệt đối như "nhất", "duy nhất", "tốt nhất", "số một" khi không có tài liệu hợp pháp chứng minh; đồng thời kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ. Tang vật vi phạm là 9 bút tiêm Wegovy (Semaglutide), trị giá 8,5 triệu đồng.

Tổng số tiền xử phạt đối với hai trường hợp này lần lượt là 38 triệu đồng và 16,5 triệu đồng. Ngoài ra, các cá nhân, tổ chức vi phạm còn bị buộc tháo gỡ toàn bộ nội dung quảng cáo sai quy định và nộp lại số lợi bất hợp pháp thu được với số tiền 18,5 triệu đồng.

Trước đó, Báo Người Lao Động đã phản ánh nhiều dấu hiệu bất thường trong hoạt động tư vấn, sử dụng thuốc giảm cân tại Phòng khám Nội khoa thẩm mỹ Vanity (đường Hai Bà Trưng, phường Sài Gòn, TPHCM) trong loạt bài "Góc khuất công nghệ thẩm mỹ". Phòng khám Vanity chào bán liệu trình tiêm Wegovy kéo dài 16 tuần với mức giá lên đến hơn 94 triệu đồng, kèm cam kết giảm mỡ nội tạng, cải thiện nhiều bệnh lý nền mà không cần ăn kiêng hay tập luyện.

Trong đợt này, Sở Y tế còn xử phạt bà V.T.D và bà Đ.T.T.X (cùng cư trú tại 171 Phan Văn Hớn, phường Đông Hưng Thuận, TPHCM) do hành vi khám bệnh, chữa bệnh khi chưa được cấp chứng chỉ hành nghề. Mỗi cá nhân bị phạt 35 triệu đồng.

Cũng tại địa chỉ trên, Công ty TNHH Một thành viên Châu Smile Minh bị xử phạt với tổng số tiền 70 triệu đồng. Doanh nghiệp này vi phạm nhiều quy định như: Không niêm yết giá dịch vụ khám, chữa bệnh; biển hiệu không đầy đủ thông tin theo quy định; không lập hồ sơ, bệnh án đúng mẫu; sử dụng người hành nghề không có chứng chỉ và không bảo đảm các điều kiện hoạt động sau khi được cấp giấy phép.

Hình thức xử phạt bổ sung là tước quyền sử dụng giấy phép hoạt động khám, chữa bệnh trong thời hạn 3 tháng và tước quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề của người chịu trách nhiệm chuyên môn trong 2 tháng.

Công ty TNHH Phòng khám Sức khỏe Bewell Sài Gòn(tầng 4–5, tháp 6, 628C Võ Nguyên Giáp, phường An Khánh, TPHCM) bị xử phạt do không niêm yết giá dịch vụ khám, chữa bệnh và ghi tên khoa, phòng không đúng với nội dung giấy phép hoạt động đã được cấp.

Công ty Cổ phần Tập đoàn Y Dược Phytolife (239 Trần Phú, phường An Đông, TPHCM) bị xử phạt 19 triệu đồng do lập sổ khám, chữa bệnh nhưng ghi chép không đầy đủ và thu giá dịch vụ cao hơn mức đã niêm yết.