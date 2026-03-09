Kỳ vọng mới về đầu tàu dầu khí - năng lượng

Tập đoàn Công nghiệp – Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) hiện có khoảng 20 đơn vị thành viên chủ lực hoạt động trên địa bàn TPHCM như: Vietsovpetro, PVEP, PV GAS, PVOIL, PVFCCo - Phú Mỹ, PVCFC, PTSC, PV Drilling, PVTrans…, tập đoàn đã hình thành một hệ sinh thái công nghiệp - năng lượng khá hoàn chỉnh.

Trụ cột kinh tế và nguồn lực phát triển

Trong giai đoạn 5 năm gần đây, tổng doanh thu của các đơn vị thành viên Petrovietnam tại TPHCM đạt khoảng 2,8 triệu tỉ đồng. Không chỉ đóng góp vào tăng trưởng kinh tế, tập đoàn còn là nguồn thu ngân sách đặc biệt quan trọng khi nộp khoảng 590.200 tỉ đồng vào ngân sách thành phố trong cùng giai đoạn, chiếm tới 15,8% tổng thu ngân sách địa phương. Con số này cho thấy vị thế trụ cột mà Petrovietnam đã xác lập trong nền kinh tế thành phố.

Hoạt động khai thác dầu khí trên mỏ Bạch Hổ

Sức mạnh của hệ sinh thái dầu khí - năng lượng không chỉ dừng lại ở đóng góp tài chính. Các đơn vị thành viên còn tạo việc làm ổn định cho hơn 35.800 lao động với mức thu nhập cao, đồng thời đóng góp gần 280 tỉ đồng cho các chương trình an sinh xã hội trong giai đoạn 2020 - 2025. Những hoạt động này góp phần gắn kết doanh nghiệp với cộng đồng và tạo thêm nguồn lực cho sự phát triển xã hội của TPHCM.

Trên thực tế, hệ thống hạ tầng dầu khí do Petrovietnam đầu tư, vận hành tại khu vực TPHCM và vùng phụ cận từ lâu đã trở thành "mạch máu năng lượng" quan trọng của đô thị. Từ ngoài khơi vào đất liền, nguồn năng lượng được kết nối thông suốt thông qua chuỗi khai thác, chế biến và phân phối quy mô lớn.

Toàn cảnh cảng dầu khí ở khu vực Vũng Tàu, TPHCM

Hiện hệ thống này bao gồm 19 lô/mỏ khai thác dầu, 14 lô/mỏ khí, các nhà máy chế biến hiện đại cùng mạng lưới đường ống dẫn dầu khí dài hàng trăm km và gần 100 cửa hàng xăng dầu phục vụ nhu cầu của người dân.

Những công trình quen thuộc như: Nhà máy Đạm Phú Mỹ, nhà máy xử lý khí Dinh Cố, nhà máy xử lý khí Nam Côn Sơn, kho cảng LNG - LPG Thị Vải, kho xăng dầu Nhà Bè hay hệ thống cửa hàng xăng dầu PVOIL… đã hình thành một chuỗi giá trị năng lượng khép kín.

Chuỗi hạ tầng này đóng vai trò nền tảng giúp thành phố luôn duy trì nguồn năng lượng ổn định cho sản xuất và sinh hoạt. Từ điện, khí, xăng dầu cho đến những sản phẩm hóa dầu, tất cả đều góp phần bảo đảm các nhà máy vận hành liên tục, các khu công nghiệp phát triển và đời sống người dân ngày càng được nâng cao.

Bên cạnh đó, Petrovietnam còn tham gia cung cấp nhiều sản phẩm, dịch vụ thiết yếu cho nền kinh tế thành phố. Tập đoàn cung cấp khí cho sản xuất điện, khí nén thiên nhiên (CNG) cho xe buýt nhằm giảm phát thải giao thông công cộng; nội địa hóa năng lực EPC trong các dự án dầu khí; cung ứng hóa chất và CO₂ cho ngành chế biến thực phẩm – đồ uống; cung cấp phân bón cho nông nghiệp đô thị…

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang thăm Trung tâm Dịch vụ Hậu cần Kỹ thuật PTSC, Vũng Tàu.

Những đóng góp này không chỉ giúp đảm bảo an ninh năng lượng cho TPHCM mà còn góp phần ổn định thị trường trước các biến động của kinh tế thế giới. Đồng thời, hệ sinh thái dầu khí cũng thúc đẩy sự hình thành các cụm công nghiệp chất lượng cao tại khu vực phía Nam.

Đối tác trọng yếu

Bước vào giai đoạn phát triển mới, mối quan hệ hợp tác giữa Petrovietnam và TPHCM được kỳ vọng sẽ tiếp tục mở rộng theo chiều sâu, đặc biệt trong các lĩnh vực năng lượng sạch và đổi mới sáng tạo.

Ông Lê Ngọc Sơn, Chủ tịch Hội đồng thành viên Petrovietnam, cho biết tập đoàn đặt mục tiêu đến năm 2030 trở thành doanh nghiệp đầu tiên của Việt Nam có tên trong danh sách 500 doanh nghiệp lớn nhất thế giới. Tập đoàn xác định TPHCM, đặc biệt "Thủ phủ Dầu khí" khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu trước đây là địa bàn trọng điểm phát triển.

Trong giai đoạn tới, tập đoàn sẽ lãnh đạo hoàn thành Trung tâm năng lượng sinh thái quốc gia, thúc đẩy các dự án năng lượng sạch, bảo đảm cung cấp nguồn năng lượng ổn định, xanh hóa nguồn nhiên liệu cho giao thông công cộng, góp phần giảm ô nhiễm môi trường cho Thành phố. Cùng với đó, tập đoàn sẽ chú trọng thúc đẩy đầu tư hạ tầng ven biển, cảng biển, logistics, kết nối liên kết vùng và quốc tế; tạo tăng trưởng đột phá, đóng góp lớn vào ngân sách, thu hút lao động và nâng cao đời sống cho người dân địa phương.

Ông Lê Ngọc Sơn, Chủ tịch HĐTV Petrovietnam giới thiệu với lãnh đạo các Bộ về chương trình STEM Innovation Petrovietnam triển khai tại 24 tỉnh thành trên cả nước

Trên cơ sở đó, Petrovietnam khẳng định vai trò đối tác chiến lược quan trọng, góp phần đưa TPHCM trở thành trung tâm năng lượng tích hợp quốc gia, vươn tầm cao mới, đóng góp thiết thực cho tăng trưởng kinh tế, an ninh năng lượng và phát triển bền vững đất nước.

Trong các cuộc làm việc giữa lãnh đạo TPHCM và Petrovietnam, chính quyền thành phố tiếp tục khẳng định quan điểm đồng hành cùng tập đoàn và các đơn vị thành viên, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi, phối hợp tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong quá trình đầu tư và sản xuất kinh doanh, qua đó phát huy tốt hơn vai trò của ngành dầu khí trong phát triển kinh tế địa phương.

Trong bối cảnh TPHCM đặt mục tiêu trở thành trung tâm kinh tế, tài chính và đổi mới sáng tạo của khu vực, việc bảo đảm nguồn năng lượng ổn định và bền vững càng trở nên quan trọng. Với tiềm lực công nghiệp, kinh nghiệm triển khai các dự án quy mô lớn và tầm nhìn trong chuyển dịch năng lượng, Petrovietnam được kỳ vọng sẽ tiếp tục đồng hành cùng thành phố trong việc kiến tạo các động lực tăng trưởng mới.