Thời sự

Ông Lê Ngọc Sơn làm Chủ tịch Hội đồng thành viên Petrovietnam

Lê Thúy

(NLĐO) - Ngày 26-12, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã trao quyết định bổ nhiệm ông Lê Ngọc Sơn làm Chủ tịch Hội đồng Thành viên Petrovietnam.

Ngày 26-12, Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) đã tổ chức Lễ công bố và trao quyết định Chủ tịch Hội đồng Thành viên Tập đoàn đối với ông Lê Ngọc Sơn.

PVN có tân Chủ tịch HĐTV - Ảnh 1.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đã trao quyết định bổ nhiệm ông Lê Ngọc Sơn làm Chủ tịch Hội đồng thành viên Petrovietnam

Tại buổi lễ, đại diện Bộ Nội vụ đã công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm ông Lê Ngọc Sơn, Thành viên Hội đồng Thành viên, Tổng Giám đốc Petrovietnam, giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Thành viên Tập đoàn. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 26-12-2025.

Thay mặt lãnh đạo Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã trao quyết định và chúc mừng ông Lê Ngọc Sơn, tân Chủ tịch Hội đồng thành viên Petrovietnam.

Ông Lê Ngọc Sơn sinh năm 1972 ở Thanh Hóa, có chuyên môn thạc sĩ đánh giá và quản lý mỏ dầu khí, kỹ sư công nghệ khoan khai thác dầu khí

Trước đó, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định số 2768 ngày 20-12-2025 điều động ông Lê Mạnh Hùng, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam - PVN) về công tác tại Bộ Công Thương, giao Quyền Bộ trưởng Bộ Công Thương.

Ông Lê Ngọc Sơn được bổ nhiệm giữ chức Thành viên HĐTV, Tổng giám đốc Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam từ tháng 3-2024. Ông có gần 30 năm công tác trong ngành dầu khí với nhiều vị trí công tác khác nhau.

Ông từng là Trưởng ban Khai thác dầu khí PVN, Tổng giám đốc Công ty Điều hành dầu khí Phú Quốc.

Từ tháng 3-2021 đến tháng 3-2024, ông Lê Ngọc Sơn là Phó tổng giám đốc tập đoàn phụ trách lĩnh vực tìm kiếm, thăm dò và khai thác dầu khí.

Chủ tịch PVN Lê Mạnh Hùng làm quyền Bộ trưởng Bộ Công Thương

Chủ tịch PVN Lê Mạnh Hùng làm quyền Bộ trưởng Bộ Công Thương

(NLĐO) - Thủ tướng Chính phủ vừa có quyết định điều động ông Lê Mạnh Hùng, Chủ tịch HĐTV PVN, làm quyền Bộ trưởng Bộ Công Thương.

Bí thư Thành ủy TP HCM Trần Lưu Quang đồng tình với 5 trụ cột hợp tác do PVN đề xuất

(NLĐO)- Lãnh đạo TP HCM cam kết đồng hành với Petrovietnam trong các định hướng chiến lược, đặc biệt ở những thế mạnh kinh tế biển, năng lượng và logistics

Kiến nghị chuyển dự án trụ sở Bộ Ngoại giao chậm tiến độ hơn 10 năm sang PVN

(NLĐO)- Việc chuyển dự án trụ sở Bộ Ngoại giao sang PVN được Thanh tra Chính phủ đề nghị cân nhắc, tính toán các yếu tố đặc thù của dự án.

