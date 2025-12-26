Ngày 26-12, Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) đã tổ chức Lễ công bố và trao quyết định Chủ tịch Hội đồng Thành viên Tập đoàn đối với ông Lê Ngọc Sơn.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đã trao quyết định bổ nhiệm ông Lê Ngọc Sơn làm Chủ tịch Hội đồng thành viên Petrovietnam

Tại buổi lễ, đại diện Bộ Nội vụ đã công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm ông Lê Ngọc Sơn, Thành viên Hội đồng Thành viên, Tổng Giám đốc Petrovietnam, giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Thành viên Tập đoàn. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 26-12-2025.

Thay mặt lãnh đạo Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã trao quyết định và chúc mừng ông Lê Ngọc Sơn, tân Chủ tịch Hội đồng thành viên Petrovietnam.

Ông Lê Ngọc Sơn sinh năm 1972 ở Thanh Hóa, có chuyên môn thạc sĩ đánh giá và quản lý mỏ dầu khí, kỹ sư công nghệ khoan khai thác dầu khí

Trước đó, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định số 2768 ngày 20-12-2025 điều động ông Lê Mạnh Hùng, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam - PVN) về công tác tại Bộ Công Thương, giao Quyền Bộ trưởng Bộ Công Thương.

Ông Lê Ngọc Sơn được bổ nhiệm giữ chức Thành viên HĐTV, Tổng giám đốc Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam từ tháng 3-2024. Ông có gần 30 năm công tác trong ngành dầu khí với nhiều vị trí công tác khác nhau.

Ông từng là Trưởng ban Khai thác dầu khí PVN, Tổng giám đốc Công ty Điều hành dầu khí Phú Quốc.

Từ tháng 3-2021 đến tháng 3-2024, ông Lê Ngọc Sơn là Phó tổng giám đốc tập đoàn phụ trách lĩnh vực tìm kiếm, thăm dò và khai thác dầu khí.