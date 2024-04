Kỳ vọng những dự án PPP phía Đông TP HCM

Nhà đầu tư được tạo thuận lợi nhất

3 dự án đầu theo hình thức PPP thuộc thẩm quyền TP Thủ Đức và đều nằm tại phường Thủ Thiêm. Đầu tiên là dự án trường tiểu học và mầm non tiêu chuẩn quốc tế. Khu đất dự án này rộng 1,35 ha, hiện trạng là đất trống; tổng mức đầu tư dự án 101 tỉ đồng. Tiếp đó là trường THCS, THPT và mầm non chuẩn quốc tế. Nơi đây có diện tích 2 ha, đã giải phóng mặt bằng; tổng mức đầu tư dự án 155 tỉ đồng. Thứ ba cũng là trường THCS, THPT và mầm non chuẩn quốc tế. Khu đất trống này có diện tích 2,1 ha, tổng mức đầu tư 162 tỉ đồng.

Dự án Trung tâm Thể dục thể thao TP Thủ Đức được kỳ vọng tạo đà thu hút đầu tư PPP trên địa bàn thành phố

Có 8 dự án đầu tư theo hình thức PPP đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư trình UBND TP HCM. Trong đó, lĩnh vực giáo dục gồm 3 dự án, lĩnh vực văn hóa - thể thao 5 dự án.

UBND TP Thủ Đức cho biết đang tìm kiếm các đối tác có tầm nhìn và cam kết với sự phát triển bền vững. Từ việc hợp tác trong PPP để xây dựng cơ sở hạ tầng hiện đại, cung cấp các dịch vụ công cộng chất lượng và tạo ra cơ hội việc làm cho cộng đồng. TP Thủ Đức cam kết tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các nhà đầu tư.