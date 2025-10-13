HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Quốc tế

Kỳ vọng vào hội nghị thượng đỉnh về hòa bình Gaza

Xuân Mai

Lễ ký kết diễn ra tại hội nghị thượng đỉnh về hòa bình Gaza do hai tổng thống Mỹ và Ai Cập đồng chủ trì, có sự tham dự của nhiều nhà lãnh đạo khác

Tổng thống Mỹ Donald Trump dự kiến đến TP Sharm el-Sheikh - Ai Cập ngày 13-10 để dự lễ ký kết thỏa thuận hòa bình Gaza - động thái được kỳ vọng sẽ chấm dứt cuộc xung đột giữa Israel và nhóm vũ trang Hamas. Lễ ký còn có sự tham gia của Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah El Sisi, cùng đại diện các quốc gia bảo trợ khác của thỏa thuận.

Lễ ký kết diễn ra tại hội nghị thượng đỉnh về hòa bình Gaza do hai tổng thống Mỹ và Ai Cập đồng chủ trì, có sự tham dự của nhiều nhà lãnh đạo khác, như Tổng Thư ký Liên hợp quốc António Guterres, Thủ tướng Anh Keir Starmer, Thủ tướng Ý Giorgia Meloni, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron… Dù vậy, Hamas tuyên bố sẽ không tham dự trong khi chưa rõ liệu Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu có đến Sharm el-Sheikh hay không.

Nước chủ nhà cho biết mục tiêu của hội nghị là chấm dứt xung đột ở Dải Gaza, tăng cường các nỗ lực hướng đến hòa bình và ổn định ở Trung Ðông, đồng thời mở ra một kỷ nguyên mới về an ninh và ổn định trong khu vực.

Tuyên bố của chính phủ Ai Cập cho biết Bộ trưởng Ngoại giao Badr Abdelatty và Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio đã điện đàm về việc chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh nêu trên. Ngoài ra, hai bên còn thảo luận về những diễn biến mới nhất trong khu vực, những nỗ lực đang diễn ra nhằm chấm dứt xung đột ở Dải Gaza và việc thực hiện giai đoạn đầu tiên của thỏa thuận ngừng bắn.

Kỳ vọng vào hội nghị thượng đỉnh về hòa bình Gaza - Ảnh 1.

Xe tải chở hàng cứu trợ nhân đạo đi qua cửa khẩu Rafah giữa Ai Cập và Dải Gaza ngày 12-10. Ảnh: AP

Trước chuyến đi, Tổng thống Donald Trump bày tỏ tin tưởng lệnh ngừng bắn giữa Israel và Hamas sẽ được duy trì dù thỏa thuận vẫn còn bỏ ngỏ những vấn đề gai góc. Giới phân tích kỳ vọng với sự ủng hộ từ cộng đồng quốc tế, hội nghị sẽ giúp làm rõ những nội dung liên quan an ninh, quản trị và tái thiết tại Dải Gaza sau xung đột.

Theo kế hoạch của ông Donald Trump, Israel sẽ tiếp tục duy trì sự hiện diện quân sự công khai dọc khu vực biên giới giữa nước này và Dải Gaza. Một lực lượng quốc tế, chủ yếu gồm binh sĩ từ các nước Ả Rập và Hồi giáo, sẽ chịu trách nhiệm về an ninh bên trong Dải Gaza. Trong khi đó, Mỹ sẽ dẫn đầu nỗ lực tái thiết quy mô lớn được tài trợ bởi quốc tế tại vùng đất này.

Tại Trung Ðông, theo trang Euronews, ông Donald Trump dự kiến còn đến Israel để gặp Thủ tướng Netanyahu, có bài phát biểu trước Quốc hội và gặp gia đình các con tin bị Hamas cầm giữ. Giới chức Israel cho biết việc thả con tin dự kiến bắt đầu vào sáng 13-10. Theo tờ The Guardian (Anh), Hamas dự kiến phóng thích 20 con tin còn sống và sau đó bàn giao thi thể 28 con tin đã thiệt mạng.

Tại Dải Gaza, khoảng 400 xe tải đã chở hàng cứu trợ nhân đạo đi vào vùng đất này từ phía Ai Cập trong ngày 12-10. Kênh truyền hình Ai Cập Al Qahera News nhấn mạnh đây là lượng hàng cứu trợ lớn nhất được đưa vào Gaza kể từ khi xung đột bắt đầu. Theo thỏa thuận đạt được gần đây, Israel sẽ cho phép 600 xe tải chở hàng cứu trợ vào Dải Gaza mỗi ngày. 

Thêm hy vọng hòa bình trở lại Dải Gaza

Thêm hy vọng hòa bình trở lại Dải Gaza

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 8-10 thông báo về thỏa thuận nói trên, đồng thời nói thêm Hamas "có thể" bắt đầu thả con tin vào ngày 13-10.

Thủ lĩnh cấp cao Hamas: Giao tranh ở Dải Gaza chấm dứt

(NLĐO) - Thủ lĩnh cấp cao Hamas Khalil al-Hayya cho biết họ đã nhận được "cam kết" từ Mỹ rằng các hoạt động thù địch sẽ không tiếp diễn.

Sau kêu gọi ngừng ném bom của Tổng thống Donald Trump, Israel vẫn tiếp tục oanh tạc Gaza

(NLĐO) - Chưa đầy 24 giờ sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump kêu gọi ngừng ném bom, Israel tiếp tục tập kích Dải Gaza, khiến ít nhất 7 người thiệt mạng.

