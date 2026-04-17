Lao động

Lá chắn bảo vệ lao động yếu thế

NHÓM PHÓNG VIÊN

Mô hình nghiệp đoàn bán vé số được nhân rộng tại nhiều địa phương, thiết thực bảo vệ lao động yếu thế, giúp họ ổn định cuộc sống, yên tâm mưu sinh

Ông Nguyễn Hoài Thanh, Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Tây Ninh, cho biết Nghiệp đoàn Bán vé số phường Tân Ninh, do Công đoàn phường vừa thành lập, bước đầu cho thấy những tín hiệu tích cực. Đây là nỗ lực cụ thể hóa phương châm "nơi đâu có người lao động (NLĐ), nơi đó có tổ chức Công đoàn".

Yên tâm, hết lạc lõng

Theo khảo sát, phường Tân Ninh có khoảng 300 người hành nghề bán vé số dạo. Đa số họ đều có hoàn cảnh khó khăn, thiếu vốn, kiến thức pháp luật hạn chế, dễ trở thành nạn nhân của "tín dụng đen" hoặc bị lôi kéo vào các tệ nạn xã hội.

Trước thực tế đó, Nghiệp đoàn Bán vé số phường Tân Ninh ra đời, không chỉ là nơi sinh hoạt cộng đồng mà còn đóng vai trò là lá chắn bảo vệ nhóm lao động yếu thế này. Nghiệp đoàn bước đầu thu hút 50 thành viên tham gia. Tại đại hội thành lập Nghiệp đoàn Bán vé số phường Tân Ninh, ông Nguyễn Thành Thức được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch nghiệp đoàn.

Theo ông Phạm Quốc Phong, Chủ tịch Công đoàn phường Tân Ninh, Nghiệp đoàn Bán vé số sẽ là cầu nối nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người bán vé số dạo. Từ đó, Công đoàn địa phương kịp thời đề xuất các chính sách chăm lo, hỗ trợ đoàn viên khó khăn, nhất là trong các dịp Tháng Công nhân hay Tết Nguyên đán.

Thông tin về việc thành lập Nghiệp đoàn Bán vé số phường Tân Ninh đã lan tỏa nhanh chóng và nhận được sự hưởng ứng nồng nhiệt từ người bán vé số dạo. Bà Nguyễn Thị Tuyến (ngụ phường Long An, tỉnh Tây Ninh) cho biết những người bán vé số dạo như bà thường cảm thấy lạc lõng. "Chúng tôi mong nghiệp đoàn như vậy được thành lập tại phường Long An. Có tổ chức đứng ra bảo vệ, hướng dẫn, chúng tôi cũng yên tâm" - bà bộc bạch.

Lá chắn bảo vệ lao động yếu thế - Ảnh 1.

Đại hội thành lập Nghiệp đoàn Bán vé số phường Tân Ninh, tỉnh Tây Ninh. (Ảnh do Công đoàn phường Tân Ninh cung cấp)

Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Tây Ninh đánh giá cao tính nhân văn và hiệu quả thiết thực của mô hình Nghiệp đoàn Bán vé số. Ông cho rằng đây là cách làm hay trong việc tập hợp lao động khu vực phi chính thức vào tổ chức Công đoàn.

"LĐLĐ tỉnh Tây Ninh đang khẩn trương soạn văn bản hướng dẫn và xây dựng lộ trình nhân rộng mô hình Nghiệp đoàn Bán vé số ra toàn tỉnh. Việc mở rộng quy mô nghiệp đoàn không chỉ giúp NLĐ tiếp cận tốt hơn các chính sách an sinh xã hội mà còn góp phần ổn định an ninh trật tự tại địa phương" - ông Nguyễn Hoài Thanh nhận định.

Được quan tâm, chăm lo tốt hơn

Tại TP Cần Thơ, Công đoàn các xã, phường đã thành lập nhiều Nghiệp đoàn Cơ sở vé số.

Chẳng hạn, xã Nhơn Ái và xã Phong Điền đã thành lập 3 Nghiệp đoàn Cơ sở vé số, kết nạp hàng trăm người bán vé số dạo vào Công đoàn. Các nghiệp đoàn này phối hợp với doanh nghiệp hoàn thành tốt việc mua, bán vé số; chăm lo vật chất, tinh thần cho NLĐ, vận động đoàn viên thăm hỏi, giúp đỡ nhau khi gặp khó khăn…

Theo bà Lê Thị Sương Mai, Chủ tịch LĐLĐ TP Cần Thơ, các Nghiệp đoàn Cơ sở vé số đóng vai trò kết nối, bảo vệ quyền lợi và tổ chức hỗ trợ vật chất, tinh thần cho người bán vé số dạo. Đây là lực lượng lao động yếu thế, thường không có hợp đồng, bảo hiểm hay cơ chế bảo vệ chính thức. Việc tham gia nghiệp đoàn sẽ giúp họ có nơi chia sẻ khó khăn, được hỗ trợ khi ốm đau, tai nạn; được nâng cao ý thức chấp hành pháp luật và gắn kết cộng đồng.

Tại Cà Mau, bà Ngô Diễm Phúc, Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ tỉnh, cho biết trước đó, Nghiệp đoàn Cơ sở bán vé số đã được thành lập ở xã Phước Long. Việc thành lập Nghiệp đoàn Cơ sở bán vé số giúp cơ quan chức năng kịp thời nắm bắt, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho NLĐ.

"Các cấp Công đoàn còn kết hợp tuyên truyền những chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước đến với đối tượng lao động này. Dù xác định còn nhiều khó khăn nhưng Công đoàn tỉnh Cà Mau sẽ quan tâm để nghiệp đoàn phát triển đoàn viên và đi vào hoạt động ổn định hơn" - bà Phúc thông tin.

Theo ông Âu Văn Dự, Giám đốc Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Sóc Trăng, công ty hoàn toàn ủng hộ việc thành lập Nghiệp đoàn Bán vé số dạo để góp phần bảo vệ, chăm lo cho đối tượng này tốt hơn. "Công ty thường xuyên tặng nón, túi, áo mưa, áo thun… cho các thành viên Nghiệp đoàn Cơ sở vé số ở Cần Thơ để phục vụ công việc. Khi vào nghiệp đoàn, người bán vé số dạo sẽ được các cấp Công đoàn quan tâm, bảo vệ, chăm lo tốt hơn" - ông nhấn mạnh. 

Thường xuyên liên lạc, linh hoạt giúp nhau

Đại lý là nơi trực tiếp phân phối vé cho người bán vé số dạo nên hiểu rõ tâm tư, nguyện vọng của họ. Ông Lưu Quốc Duy, chủ đại lý vé số Duy (phường Trà Vinh, tỉnh Vĩnh Long), cho rằng điều người bán vé số cần trước hết là nguồn vé ổn định, không bị "ép" nhận vé thứ bảy quá nhiều so với các ngày khác (ngày này, xổ số miền Nam mở thưởng 4 đài, so với 3 đài trong những ngày còn lại).

Theo ông Duy, nhằm giải quyết vấn đề này, người đứng đầu nghiệp đoàn bán vé số cần có đủ uy tín để làm cầu nối, "có tiếng nói" với đại lý. "Nếu người của công ty xổ số tham gia, đứng đầu nghiệp đoàn thì càng thuận lợi trong việc điều phối và hỗ trợ người bán vé số" - ông nhận xét.

Người bán vé số dạo cũng cần được hỗ trợ kịp thời khi vé ế. Vì vậy, các thành viên nghiệp đoàn nên thường xuyên liên lạc và linh hoạt giúp nhau: người bán hết sớm hỗ trợ người bán chậm để hạn chế phải trả lại vé số.


Cơ hội việc làm cho phụ nữ yếu thế

Cơ hội việc làm cho phụ nữ yếu thế

Khi người phụ nữ có nghề nghiệp, việc làm và độc lập về tài chính, họ mới được lựa chọn cuộc sống cho chính mình

Tăng cường trợ vốn cho đối tượng yếu thế

Bổ sung đối tượng, cải thiện nguồn vốn, điều kiện vay để người lao động dễ tiếp cận, từ đó phát huy hiệu quả của chính sách

NÂNG CHUẨN TRỢ CẤP XÃ HỘI: Thêm điểm tựa cho người yếu thế

Mức chuẩn trợ giúp xã hội và trợ cấp hưu trí xã hội 500.000 đồng/tháng hiện thấp nhất trong hệ thống an sinh, chưa theo kịp biến động giá cả

