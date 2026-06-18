Lá chắn tài chính của mọi nhà

"Tôi mang trong mình căn bệnh suy thận mạn tính nhiều năm nay, mỗi tuần phải đến bệnh viện chạy thận 3 lần. Nếu không có thẻ BHYT, có lẽ gia đình tôi đã kiệt quệ từ lâu và tôi cũng khó có thể duy trì việc điều trị đến hôm nay" - ông Lê Văn Thành, ngụ phường Thới Hòa (TP HCM) chia sẻ.

Chiếc "phao" lúc ngặt nghèo

Gia đình ông Thành có hoàn cảnh khó khăn, nguồn thu nhập chủ yếu dựa vào gánh hàng rong của người vợ. Khi biết mình mắc bệnh hiểm nghèo, cả gia đình rơi vào khủng hoảng. Tuy nhiên, nhờ tham gia BHYT, ông được quỹ BHYT chi trả hàng trăm triệu đồng chi phí khám, chữa bệnh, thuốc men và các dịch vụ kỹ thuật cao trong suốt quá trình điều trị.

Câu chuyện của ông Thành không phải là trường hợp cá biệt. Tấm thẻ BHYT nhỏ bé đã trở thành "phao cứu sinh", giúp người bệnh vượt qua giai đoạn khó khăn nhất, đồng thời khẳng định vai trò của BHYT trong hệ thống an sinh xã hội.

BHXH TP HCM tuyên truyền về BHYT

Cùng với đó, mạng lưới y tế cơ sở ngày càng được củng cố, tạo điều kiện để người dân tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu thuận lợi hơn. Hệ thống trạm y tế đóng vai trò là cầu nối đưa chính sách BHYT đến gần người dân, nhất là ở khu vực ngoại thành và vùng còn nhiều khó khăn.

Nhằm hướng tới mục tiêu BHYT toàn dân, các cấp, ngành đang đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHYT. Nhiều chính sách hỗ trợ mức đóng cho học sinh, sinh viên, người cao tuổi và các nhóm yếu thế được triển khai đồng bộ. Không chỉ cấp phát thẻ, chính quyền và các tổ chức đoàn thể còn tích cực tuyên truyền, tư vấn để người dân hiểu rõ quyền lợi khi tham gia BHYT. Nhờ đó, tỉ lệ bao phủ BHYT trên cả nước nói chung và TP HCM nói riêng tiếp tục tăng, góp phần hiện thực hóa mục tiêu chăm sóc sức khỏe toàn dân.

Trong bối cảnh chi phí y tế ngày càng tăng, BHYT tiếp tục khẳng định vai trò là điểm tựa vững chắc cho người dân. Mỗi tấm thẻ BHYT không chỉ mang ý nghĩa bảo vệ sức khỏe mà còn góp phần xây dựng một cộng đồng an toàn, nhân văn và phát triển bền vững.

Bảo đảm đầy đủ quyền lợi

Theo Công văn số 4362/BYT-BH của Bộ Y tế, một trong những nhiệm vụ trọng tâm hiện nay là nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh BHYT và bảo đảm đầy đủ quyền lợi cho người tham gia.

Chất lượng dịch vụ y tế là yếu tố quyết định niềm tin của người dân đối với chính sách BHYT. Vì vậy, các cơ sở y tế đang đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ trong tiếp nhận và quản lý người bệnh. Hiện nay, người dân có thể sử dụng ứng dụng VssID, tài khoản VNeID hoặc căn cước công dân gắn chip để đăng ký khám, chữa bệnh BHYT.

Việc số hóa thủ tục giúp giảm thời gian chờ đợi, đơn giản hóa quy trình khám bệnh, đồng thời nâng cao tính công khai, minh bạch trong quản lý và thanh toán chi phí khám, chữa bệnh.

Bên cạnh việc nâng cao chất lượng phục vụ, công tác quản lý và sử dụng quỹ BHYT cũng được đặc biệt chú trọng. Bộ Y tế yêu cầu các cơ sở khám, chữa bệnh tăng cường phòng chống lãng phí, lạm dụng và trục lợi quỹ BHYT; sử dụng nguồn quỹ tiết kiệm, hiệu quả và đúng mục đích.

Quỹ BHYT được hình thành trên nguyên tắc chia sẻ rủi ro, lấy số đông hỗ trợ số ít khi gặp vấn đề về sức khỏe. Vì vậy, bảo vệ quỹ BHYT cũng chính là bảo vệ quyền lợi của người tham gia. Các cơ sở y tế cần xây dựng phác đồ điều trị phù hợp, tránh chỉ định dịch vụ không cần thiết gây thất thoát quỹ.

Người tham gia BHYT cũng cần nâng cao ý thức sử dụng thẻ đúng quy định. Việc chủ động tham gia BHYT không chỉ giúp bảo vệ tài chính của bản thân và gia đình mà còn góp phần duy trì sự bền vững của quỹ BHYT, qua đó bảo đảm nguồn lực chăm sóc sức khỏe cho toàn xã hội.

6 thông điệp Thực hiện chỉ đạo của Bộ Y tế tại Công văn số 4362/BYT-BH, từ ngày 22-6 đến 5-7-2026, các địa phương sẽ đồng loạt tổ chức mít tinh, tọa đàm, đăng tin bài tuyên truyền bám sát 6 nhóm chủ đề trọng tâm. Trong đó, gồm: BHYT và an sinh xã hội: Khẳng định BHYT là trụ cột của hệ thống an sinh xã hội, giúp người dân an tâm trước rủi ro về sức khỏe; BHYT toàn dân: Tiếp tục thực hiện mục tiêu bao phủ BHYT toàn dân, không để ai bị bỏ lại phía sau; Nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh: Củng cố y tế cơ sở, đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng cao chất lượng phục vụ người dân; Sử dụng hiệu quả quỹ BHYT: Quản lý, sử dụng quỹ tiết kiệm, hiệu quả và bền vững vì lợi ích cộng đồng; Bảo đảm quyền lợi người tham gia: BHYT là lá chắn tài chính, giúp người dân giảm gánh nặng chi phí khám, chữa bệnh; Trách nhiệm tham gia BHYT: Tham gia BHYT vừa là quyền lợi, vừa là trách nhiệm của mỗi công dân đối với cộng đồng.



